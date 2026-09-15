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Verità Nascoste, Milo Infante torna su Garlasco dopo scoop e boom d’ascolti: gli attacchi alla nuova vita di Stasi

Oggi martedì 15 settembre 2026 va in onda la terza puntata stagionale del programma della prima serata di Rete 4: il caso Pamela Genini e tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Milo Infante torna protagonista della prima serata di Rete 4. Oggi martedì 15 settembre 2026, infatti, va in scena la terza puntata stagionale di Verità Nascoste, il nuovo programma Mediaset dedicato ai grandi casi di cronaca e attualità. Dopo gli ottimi risultati dei primi appuntamenti (con oltre un milione di spettatori al debutto), stasera verrà dedicato ampio spazio agli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco e non solo. Scopriamo le anticipazioni e tutti i dettagli.

Caso Garlasco, nuovi misteri e gli scoop sugli esposti

Il primo grande capitolo della serata di Verità Nascoste – come detto – sarà dedicato ancora una volta al caso Garlasco, una vicenda sulla quale Milo Infante ha acceso i riflettori anche attraverso alcuni scoop realizzati nelle scorse settimane. Il conduttore, in particolare, aveva portato all’attenzione del pubblico gli esposti presentati nell’ambito della vicenda, contribuendo ad alimentare il dibattito su nuovi possibili sviluppi dell’inchiesta. Questa sera Verità Nascoste torna sul delitto di Chiara Poggi con nuovi approfondimenti e soprattutto con il commento dell’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi. Al centro della puntata ci saranno anche la ‘nuova vita’ di Stasi dopo oltre dieci anni di reclusione e gli attacchi mediatici che continuano a interessarlo, mentre il caso resta segnato da interrogativi e piste investigative che continuano a susseguirsi.

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Verità Nascoste, le anticipazioni di stasera: Pamela Genini e il giallo della cassetta di sicurezza

Oggi martedì 15 settembre 2026 a Verità Nascoste si tornerà a parlare del delitto di Garlasco, ma non solo. La seconda parte della puntata di questa sera, infatti, sarà dedicata alla vicenda di Pamela Genini e, in particolare, a uno degli elementi più enigmatici emersi nelle indagini: la cassetta di sicurezza. L’attenzione si concentrerà sulla consistente somma di denaro contante trovata al suo interno e sulle domande relative alla sua provenienza. Da dove arrivavano quei soldi? E perché erano custoditi proprio lì? Dopo aver affrontato nelle puntate precedenti altri aspetti controversi del caso, il programma di Rete 4 torna dunque sulla storia di Genini con un nuovo tassello destinato ad alimentare il mistero. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Milo Infante, alla sua terza chiamata in una prima serata Mediaset dopo gli ottimi ascolti della scorsa settimana.

Quando e dove vedere Verità Nascoste in tv e streaming (martedì 15 settembre 2026)

Condotto da Milo Infante, Verità Nascoste va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

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