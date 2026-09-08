Verità Nascoste: Milo Infante irrompe su Garlasco (e indagine alternativa di Stasi), poi scoop sulla Famiglia nel Bosco Oggi martedì 8 settembre 2026 torna in onda il programma della prima serata di Rete 4: l’ombra della premeditazione su Lorena Isceri, tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Dopo l’esordio col botto della scorsa settimana e gli ottimi risultati nel daytime con Ore 11, Milo Infante torna in prima serata su Rete 4. Oggi martedì 8 settembre 2026, infatti, va in scena la seconda puntata stagionale di Verità Nascoste, il nuovo appuntamento Mediaset dedicato ai grandi casi di cronaca. Stasera verrà dedicato ampio spazio agli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco e al caso della ‘famiglia nel bosco’, ma non solo. Scopriamo le anticipazioni e tutti i dettagli.

Le ultime news sul caso Chiara Poggi: la mossa a sorpresa dei legali di Stasi

Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione pubblica con alcune nuove iniziative messe in campo dalla difesa di Alberto Stasi, mentre la Procura di Pavia si avvicina alla conclusione dell’inchiesta. Secondo quanto emerso durante la trasmissione Ignoto X su La7, infatti, i legali di Stasi avrebbero predisposto tre nuove consulenze tecniche sull’omicidio di Chiara Poggi. Una riguarda una nuova lettura delle intercettazioni di Andrea Sempio risalenti al 2017, un’altra analizza le impronte e la dinamica delle camminate, con particolare riferimento alle calzature, mentre la terza si concentra su nuovi accertamenti genetici. La difesa avrebbe inoltre svolto autonomamente un’ulteriore attività investigativa, i cui risultati restano per ora riservati. Una fonte investigativa l’avrebbe definita particolarmente interessante, senza però fornire dettagli sugli elementi raccolti. Sul fronte giudiziario, l’indagine della Procura di Pavia, che vede Andrea Sempio come unico indagato, dovrebbe arrivare alla chiusura il 28 settembre. Parallelamente, la Procura generale sta valutando la richiesta di revisione della condanna di Stasi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Verità Nascoste, le anticipazioni di stasera

Oggi martedì 1° settembre 2026 a Verità Nascoste si tornerà a parlare del delitto di Garlasco, ma non solo. Al centro della puntata di questa sera ci sarà infatti la vicenda di Pamela Genini, con particolare attenzione a una misteriosa immagine satellitare che potrebbe aver registrato quanto accaduto nei pressi della sua tomba, riaccendendo gli interrogativi sulla possibile profanazione. Spazio anche all’omicidio di Lorena Isceri, uccisa a Barberino del Mugello dall’ex compagno Federico Vella. Al centro dell’approfondimento ci sarà l’ipotesi di una possibile premeditazione, con alcuni residenti che avrebbero riferito di aver notato l’uomo nei pressi della casa della vittima nei giorni precedenti al delitto. Riflettori puntati anche sulla ‘famiglia nel bosco’, alla luce della recente decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Sul caso interverranno l’avvocato Simone Pillon, che assiste la coppia, e Marina Terragni, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Alla conduzione, ovviamente, ci sarà Milo Infante, alla sua seconda chiamata in una prima serata Mediaset dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana.

Quando e dove vedere Verità Nascoste in tv e streaming (martedì 8 settembre 2026)

Condotto da Milo Infante, Verità Nascoste va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:25. Streaming live e on demand, come sempre, disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity tramite app o sito ufficiale.

Potrebbe interessarti anche