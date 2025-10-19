Anticipazioni Verissimo oggi (19 ottobre): Sonia Bruganelli tra corna, dolori atroci e Madonia
Dalla nuova vita di Sonia Bruganelli al ricordo commosso di Eleonora Giorgi, Verissimo emoziona con una domenica ricca di umanità e riflessioni.
La domenica di Verissimo si preannuncia intensa e ricca di spunti, tra confessioni personali e omaggi commoventi. Alle 16.00 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglierà nuovi protagonisti del mondo dello spettacolo e della cronaca, pronti a raccontare storie di forza, amore e coraggio. Dopo la puntata del sabato, anche l’emissione di oggi, domenica 19 ottobre, sarà un viaggio tra emozioni profonde e grandi lezioni di vita, con ospiti che si metteranno a nudo davanti al pubblico. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti
Anticipazioni Verissimo, oggi 19 ottobre: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin
Aprirà la puntata Sonia Bruganelli, per una delle interviste più attese di questa prima parte della stagione. L’ex opinionista del Grande Fratello si racconterà in una veste inedita, alla vigilia dell’uscita del suo primo libro autobiografico Solo quello che rimane. Un volume in cui affronta le fragilità, le delusioni e la forza di ricominciare, temi che affronterà anche con la Toffanin in un dialogo intenso e personale. Bruganelli pochi giorni fa ha confessato di aver abortito "a 24 anni perché Paolo Bonolis non voleva un altro figlio". Ha racconto inoltre tutti i suoi dolori di madre alle prese con la malattia di Silvia, la sua primogenita che combatte da quando è nata con i problemi causati dall’ipossia cerebrale che l’ha colpita alla nascita. Non mancherà, inoltre, un passaggio sulla storia d’amore con Angelo Madonia, il suo nuovo compagno dopo il divorzio da Bonolis.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
A seguire, oggi a Verissimo il pubblico potrà rivedere una vera icona della musica italiana: Rita Pavone. Con la sua energia travolgente e il sorriso inconfondibile, la cantante ripercorrerà i momenti salienti di una carriera straordinaria, tra ricordi, incontri e nuove sfide artistiche. Un racconto che unirà leggerezza e commozione, nel segno di una vita vissuta sempre con passione. La puntata offrirà anche uno spazio di riflessione con Stefano Massoli, marito della giornalista Laura Santi, che dopo anni di sofferenza ha ottenuto il diritto al suicidio medicalmente assistito. Una testimonianza delicata e potente, che invita a riflettere sul significato più profondo della libertà e dell’amore.
Altri ospiti di Verissimo e dove vederlo
Nel corso della puntata, Giulio Golia, storico volto de Le Iene, presenterà il suo nuovo libro-inchiesta L’ultima notte di Marco, dedicato al caso di Marco Vannini. Un racconto che riaccende i riflettori su una vicenda di cronaca che ha scosso l’Italia, con l’impegno giornalistico e la sensibilità che da sempre contraddistinguono Golia. Uno dei momenti più toccanti sarà l’omaggio a Eleonora Giorgi, che avrebbe compiuto gli anni in questi giorni. A ricordarla, il figlio Paolo Ciavarro, in studio con la moglie Clizia Incorvaia e il piccolo Gabriele. Una presenza che trasformerà lo studio in un abbraccio collettivo, tra amore, ricordi e gratitudine.
Infine, a chiudere la domenica, Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich, tornerà a parlare del misterioso caso che ancora oggi cerca risposte. La puntata di Verissimo andrà in onda oggi, domenica 19 ottobre alle ore 16.00 su Canale 5, e sarà disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Un appuntamento che unisce informazione, emozione e verità, nel segno dell’empatia che da sempre contraddistingue il talk di Silvia Toffanin.
Potrebbe interessarti anche
Anticipazioni Verissimo (18 ottobre): la rinascita di Carolina Marconi dopo la malattia
Gli ospiti e le anticipazioni di "Verissimo" in onda oggi, sabato 18 ottobre: da Edo...
Sonia Bruganelli choc: "Ho abortito, Bonolis non era pronto, poi l'ho tradito. Con Madonia è un amore maturo"
Sonia Bruganelli si mette a nudo: la scelta che l’ha segnata, il dolore per la figli...
Verissimo (13 settembre), Anna Tatangelo incinta emoziona: il secondo figlio e la rinascita con il compagno Giacomo
Anna Tatangelo, Samira Lui e Luciana Littizzetto tra gli ospiti della puntata di "Ve...
Sonia Barrile incinta e in lacrime a Verissimo: “Ho sofferto tanto”, l’annuncio su Simone e il figlio in arrivo
Ospite di Silvia Toffanin, Sonia Barrile, ex concorrente di Temptation Island, ha pa...
Sebastiano Visintin a Verissimo: "Amavo Liliana. Sterpin? Deve spiegare molte cose"
Il marito di Liliana Resinovich ospite di Silvia Toffanin risponde a tutte le domand...
This is me, Silvia Toffanin parte con ospiti pazzeschi: da Ibrahimović a Laura Pausini, chi ci sarà stasera
Silvia Toffanin torna in prima serata con ospiti d’eccezione e un format rinnovato: ...
Verissimo, Roberta Rei e il dramma dell'aborto: le parole toccanti e la terapia per superarlo
Ospite di Silvia Toffanin, Roberta Rei ha parlato della sua infanzia ma soprattutto ...
Verissimo, nuova stagione: Silvia Toffanin nei guai al debutto (c’entra Pippo Baudo)
Il ritorno del talk show su Canale 5, questo weekend, potrebbe fare i conti fin da s...