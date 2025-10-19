Anticipazioni Verissimo oggi (19 ottobre): Sonia Bruganelli tra corna, dolori atroci e Madonia Dalla nuova vita di Sonia Bruganelli al ricordo commosso di Eleonora Giorgi, Verissimo emoziona con una domenica ricca di umanità e riflessioni.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La domenica di Verissimo si preannuncia intensa e ricca di spunti, tra confessioni personali e omaggi commoventi. Alle 16.00 su Canale 5, Silvia Toffanin accoglierà nuovi protagonisti del mondo dello spettacolo e della cronaca, pronti a raccontare storie di forza, amore e coraggio. Dopo la puntata del sabato, anche l’emissione di oggi, domenica 19 ottobre, sarà un viaggio tra emozioni profonde e grandi lezioni di vita, con ospiti che si metteranno a nudo davanti al pubblico. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti

Anticipazioni Verissimo, oggi 19 ottobre: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Aprirà la puntata Sonia Bruganelli, per una delle interviste più attese di questa prima parte della stagione. L’ex opinionista del Grande Fratello si racconterà in una veste inedita, alla vigilia dell’uscita del suo primo libro autobiografico Solo quello che rimane. Un volume in cui affronta le fragilità, le delusioni e la forza di ricominciare, temi che affronterà anche con la Toffanin in un dialogo intenso e personale. Bruganelli pochi giorni fa ha confessato di aver abortito "a 24 anni perché Paolo Bonolis non voleva un altro figlio". Ha racconto inoltre tutti i suoi dolori di madre alle prese con la malattia di Silvia, la sua primogenita che combatte da quando è nata con i problemi causati dall’ipossia cerebrale che l’ha colpita alla nascita. Non mancherà, inoltre, un passaggio sulla storia d’amore con Angelo Madonia, il suo nuovo compagno dopo il divorzio da Bonolis.

A seguire, oggi a Verissimo il pubblico potrà rivedere una vera icona della musica italiana: Rita Pavone. Con la sua energia travolgente e il sorriso inconfondibile, la cantante ripercorrerà i momenti salienti di una carriera straordinaria, tra ricordi, incontri e nuove sfide artistiche. Un racconto che unirà leggerezza e commozione, nel segno di una vita vissuta sempre con passione. La puntata offrirà anche uno spazio di riflessione con Stefano Massoli, marito della giornalista Laura Santi, che dopo anni di sofferenza ha ottenuto il diritto al suicidio medicalmente assistito. Una testimonianza delicata e potente, che invita a riflettere sul significato più profondo della libertà e dell’amore.

Altri ospiti di Verissimo e dove vederlo

Nel corso della puntata, Giulio Golia, storico volto de Le Iene, presenterà il suo nuovo libro-inchiesta L’ultima notte di Marco, dedicato al caso di Marco Vannini. Un racconto che riaccende i riflettori su una vicenda di cronaca che ha scosso l’Italia, con l’impegno giornalistico e la sensibilità che da sempre contraddistinguono Golia. Uno dei momenti più toccanti sarà l’omaggio a Eleonora Giorgi, che avrebbe compiuto gli anni in questi giorni. A ricordarla, il figlio Paolo Ciavarro, in studio con la moglie Clizia Incorvaia e il piccolo Gabriele. Una presenza che trasformerà lo studio in un abbraccio collettivo, tra amore, ricordi e gratitudine.

Infine, a chiudere la domenica, Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich, tornerà a parlare del misterioso caso che ancora oggi cerca risposte. La puntata di Verissimo andrà in onda oggi, domenica 19 ottobre alle ore 16.00 su Canale 5, e sarà disponibile anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Un appuntamento che unisce informazione, emozione e verità, nel segno dell’empatia che da sempre contraddistingue il talk di Silvia Toffanin.

