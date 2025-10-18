Trova nel Magazine
Anticipazioni Verissimo (18 ottobre): la rinascita di Carolina Marconi dopo la malattia

Gli ospiti e le anticipazioni di "Verissimo" in onda oggi, sabato 18 ottobre: da Edoardo Purgatori, figlio di Andrea, alla gravidanza di Sonia Barrile.

Sabato pomeriggio, alle 16.30 su Canale 5, torna l’appuntamento con Verissimo, il salotto del weekend condotto da Silvia Toffanin. Anche questa settimana la conduttrice. reduce dal debutto stagionale in prime time con This is me, accoglierà in studio ospiti che condivideranno storie di rinascita, amore e famiglia, in un intreccio di emozioni autentiche e riflessioni profonde. Dal racconto personale di Carolina Marconi al ricordo toccante del grande giornalista Andrea Purgatori, fino alle nuove sfide sentimentali e professionali di volti amati dal pubblico, la puntata promette di tenere incollati gli spettatori con momenti intensi e sinceri. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda oggi, 18 ottobre 2025.

Verissimo oggi, gli ospiti di sabato 18 ottobre 2025

Tra i momenti più attesi oggi a Verissimo, quello dedicato a Carolina Marconi, che tornerà a Verissimo per parlare della nuova fase della sua vita. Dopo gli anni segnati dalla malattia, l’ex concorrente del Grande Fratello è pronta a raccontare la sua rinascita personale e professionale. Con il suo sorriso contagioso e la grinta che da sempre la contraddistinguono, Carolina si fa portavoce di un messaggio di speranza e consapevolezza, ricordando l’importanza della prevenzione e dell’amore per sé stessi.

Spazio poi a Edoardo Purgatori, attore e figlio del compianto giornalista Andrea Purgatori. Silvia Toffanin lo accoglierà per un’intervista intima, in cui Edoardo parlerà del rapporto con il padre, della sua eredità morale e del nuovo spettacolo teatrale che lo vede protagonista: Brokeback Mountain. Un progetto che unisce arte, coraggio e sensibilità, temi cari anche al celebre genitore, sulla cui morte non è stata fatta ancora definitiva chiarezza. Accanto a loro, Rosalinda Cannavò tornerà in studio insieme alla mamma Giusy e alla piccola Camilla. Un trio che racconterà il valore della famiglia e la dolcezza dei nuovi inizi, in una chiacchierata leggera ma piena di emozione, tra ricordi e sorrisi.

Gli altri ospiti di Silvia Toffanin

Nel salotto di Verissimo ci sarà spazio anche per due donne che stanno scrivendo un nuovo capitolo della loro vita. Nathalie Caldonazzo, attrice e showgirl molto amata, condividerà la serenità ritrovata e i progetti futuri, mentre Sonia Barrile, ex protagonista di Temptation Island, parlerà della sua prima gravidanza vissuta da single, dopo la rottura con il fidanzato Simone. Una storia di resilienza e indipendenza femminile che sicuramente toccherà il cuore del pubblico.

A chiudere la puntata, un ospite internazionale molto atteso: Feyyaz Duman, interprete di Arif nella serie turca La forza di una donna, uno dei volti più amati dal pubblico di Canale 5. L’attore racconterà il successo della serie e il legame speciale che ha instaurato con i fan italiani, regalando anche qualche curiosità dal set.

Ecco il recap di tutti gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 18 ottobre 2025:

  • Carolina Maconi;
  • Rosalinda Cannavò
  • Edoardo Purgatori
  • Nathalie Caldonazzo
  • Sonia Barrile
  • Feyyaz Duman

