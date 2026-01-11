Verissimo (11 gennaio): la verità di Sempio su Garlasco e la svolta di Francesca Tocca dopo Todaro Oggi Verissimo di Silvia Toffanin torna in tv con una puntata ricca di ospiti e storie da raccontare: da Christian De Sica a Vanessa Incontrada e Bisio, tutte le anticipazioni

Oggi Verissimo torna in onda con la seconda puntata del 2026, con il solito menù ricchissimo di vip pronti a raccontarsi in interviste inedite e a cuore aperto. Questo pomeriggio, domenica 11 gennaio – il talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin sarà nuovamente in scena con un nuovo parterre di ricco di ospiti proveniente dal mondo dello spettacolo, ma ci sarà anche l’intervista a uno dei protagonisti del caso di Garlasco. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi (11 gennaio)

Questo pomeriggio a Verissimo spazio a una delle coppie più affiatate della tv italiana. Davanti a Silvia Toffanin, infatti, siederanno Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che a partire da domani sera guideranno su Canale 5 la 30esima stagione di Zelig. I due conduttori, ormai diventati il tandem simbolo del programma, presenteranno la nuova edizione e ripercorreranno tappe principali e momenti indimenticabili della loro carriera. A seguire, il talk di Canale 5 ospiterà un grande attore italiano, Christian De Sica, protagonista del film Agata Christian – Delitto sulle Nevi in uscita a febbraio. Si tratta di una commedia crime in cui De Sica – nei panni di un criminologo – si ritrova a indagare su un misterioso omicidio avvenuto in una lussuosa villa in montagna. Inoltre, tornerà a parlare anche Evelina Sgarbi, protagonista ormai da mesi dell’intricata vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio Sgarbi.

La nuova vita di Francesca Tocca

Tra gli ospiti della puntata, anche una delle ballerine più popolari d’Italia. Si tratta di Francesca Tocca, professionista del cast di Amici. La showgirl esattamente un anno fa ha annunciato la separazione da Francesco Todaro, da cui ha avuto la figlia Jasmine nel 2013. Francesca arriverà nel salotto di Silvia Toffanin per raccontare la nuova fase della sua e forse per far chiarezza sulla sua vita sentimentale. Negli ultimi mesi, infatti, è esplosa la voce di una possibile storia d’amore con l’hair stylist Davide Greco, finora mai confermata dalla ballerina.

Garlasco, Andrea Stasi oggi a Verissimo: cosa dirà

Oggi a Verissimo, però, l’intervista più attesa da molti sarà quella ad Andrea Sempio, l’unico indagato nelle nuove indagini sul caso di Garlasco. Il 37enne di Vigevano, già passato nei mesi scorsi nei programmi di Bruno Vespa e Alessandro Sallusti, tornerà in Tv per raccontare la sua verità.

