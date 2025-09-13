Verissimo (13 settembre), Anna Tatangelo incinta emoziona: il secondo figlio e la rinascita con il compagno Giacomo Anna Tatangelo, Samira Lui e Luciana Littizzetto tra gli ospiti della puntata di "Verissimo" di oggi 13 settembre. Tutte le anticipazioni con Silvia Toffanin.

Vacanze finite per Silvia Toffanin: Verissimo torna in onda oggi, sabato 13 settembre 2025, dopo una lunga pausa estiva iniziata lo scorso maggio. Il programma di interviste più seguito della televisione italiana riapre i battenti con tanti vip pronti a raccontarsi senza filtri, tra carriera e vita privata. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della prima puntata stagionale e gli ospiti che siederanno nel salotto di Verissimo.

Verissimo oggi, anticipazioni e ospiti del 13 Settembre

Nella puntata odierna di Verissimo, cinque ospiti di prestigio saranno protagonisti delle interviste condotte da Silvia Toffanin. Ad aprire la nuova stagione sarà Luciana Littizzetto, una delle comiche più amate d’Italia. Con il suo stile inconfondibile, Luciana parlerà della sua vita privata, della sua famiglia composta da tre figli adottivi – Jordan, Vanessa e Svetlana – e delle sue numerose attività televisive. In particolare, la vedremo a breve come giudice a Tu Si Que Vales e come spalla di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Ospiti a Verissimo (13 settembre): Anna Tatangelo, Samira Lui e Pamela Petrarolo

Subito dopo, spazio ad Anna Tatangelo, la cantante che a breve diventerà mamma per la seconda volta dopo il primo figlio – Andrea – avuto nel 2010 da Gigi D’Alessio. Anna ha recentemente annunciato di aspettare un figlio dal suo compagno, l’ex calciatore Giacomo Buttaroni. La sua intervista a Verissimo sarà un’occasione per parlare della sua carriera e della sua vita privata, ma anche per ribadire il suo amore per Giacomo dopo le voci di crisi esplose a inizio estate. "Giacomo è entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato – ha detto la cantante di Sora, riferendosi al suo fidanzato -. Lui riesce a farmi sentire amata e protetta".

A seguire, Verissimo ospiterà Samira Lui, la giovane star di Canale 5, che ogni sera affianca Gerry Scotti nella conduzione di La Ruota della Fortuna. Il quiz show ha ottenuto ottimi ascolti, superando persino Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Non mancherà Pamela Petrarolo, ex protagonista di Non è la Rai, recentemente entrata nella Casa del Grande Fratello. Pamela, in studio insieme alla madre, parlerà della difficile vicenda che coinvolge suo fratello Manuel, scomparso per due anni e recentemente posto agli arresti domiciliari per un furto d’auto.

Silvia Toffanin intervista Antonia Salzano Acutis e Naike Rivelli

Nel corso della puntata, Silvia Toffanin intervisterà anche Antonia Salzano Acutis, la madre di Carlo Acutis, il ragazzo che nel 2006 è morto a soli 15 anni e che è stato recentemente proclamato santo da Papa Leone XIV. Un momento toccante che darà spazio a riflessioni profonde sulla vita e la spiritualità.

A chiudere la prima puntata della nuova stagione di Verissimo, sarà Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti e neosposa. Naike, che pochi giorni fa ha sposato Roberto Marzano, racconterà della sua vita privata e del matrimonio appena celebrato.

Ecco il recap completo degli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 13 settembre 2025:

Quando e dove vedere Verissimo oggi 13 settembre

Non perdere la prima puntata stagionale di Verissimo oggi, 13 settembre 2025, alle ore 16:30 su Canale 5. Puoi seguire il programma anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.

