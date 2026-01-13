Trova nel Magazine
Uomini e Donne, la scelta di Cristiana: chi è la nuova coppia del Trono. Anticipazioni

La tronista del dating show di Maria De Filippi ha chiuso la sua avventura su Canale 5 e ha deciso di lasciare il programma con Ernesto (che ha detto sì)

A Uomini e Donne si chiude un altro capitolo del Trono classico. Come trapelato dalle prime anticipazioni emerse dopo le registrazioni di ieri lunedì 12 gennaio 2026, infatti, Cristiana ha fatto la sua scelta. La giovane tronista ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi e concludere la sua avventura su Canale 5 con Ernesto. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Uomini e Donne, chi ha scelto Cristiana: tutte le anticipazioni

"L’amore per me è vita e io ho voglia di vivere" aveva dichiarato Cristiana Anania, 22 anni, all’inizio del suo percorso a Uomini e Donne. La giovane tronista, siciliana doc e "fiera di esserlo", alla fine ha trovato l’amore nel corso della sua avventura nel dating show di Maria De Filippi, in cui era stata reindirizzata dal team Fascino dopo avere fatto il provino per Amici. Dalle ‘buche’ a Federico fino alle tensioni con la collega tronista Sara dopo l’abbandono di Jakub, il Trono di Cristiana è stato tutt’altro che semplice o privo di momenti critici. Alla fine, però, a spuntarla è stata Ernesto.

Come emerso dalle anticipazioni diffuse dopo le registrazioni di ieri lunedì 12 gennaio 2026, infatti, Cristiana ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare la trasmissione con Ernesto. A svelarlo è stata la stessa produzione di UeD, che sui social ha postato le foto del momento clou del percorso della tronista. Stando a quanto svelato da Lorenzo Pugnaloni, in occasione dell’ultima esterna Ernesto ha portato Cristiana a Napoli per dichiararle il suo amore con un cuore trafitto da una freccia, mentre Federico l’ha invitata a Roma per conoscere la sua famiglia e proiettarle su un muro il messaggio "sceglimi". Tornati in studio, è giunto il fatidico momento della scelta. Cristiana ha fatto chiamare prima Federico per comunicargli che non sarebbe stato la sua scelta (e il ragazzo ha augurato ogni bene alla tronista, nonostante la delusione), poi è arrivato Ernesto. Con il vigile del fuoco di Castellamare di Stabia non sono mancate le scintille e i periodi ‘no’ (anche e soprattutto a causa del carattere fumantino di entrambi), ma alla fine è stato proprio lui a rubare il cuore della giovane tronista siciliana. Ernesto era senza dubbio il corteggiatore che più aveva intrigato Cristiana fin dall’inizio e il suo intuito si è rivelato azzeccato.

Ma quando andrà in onda la scelta di Cristiana? I canali social di Uomini e Donne – come detto – hanno già annunciato la decisione della tronista, ma per vedere il fatidico momento in tv bisognerà aspettare ancora, dal momento che devono ancora andare in onda varie puntate registrate prima della pausa natalizia.

