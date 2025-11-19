Uomini e Donne, Flavio Ubirti verso l'addio al programma: retroscena e anticipazioni
Stando a quanto emerso dopo le registrazioni del dating show di Maria De Filippi il tronista potrebbe abbandonare il trono: Gemma pensa ancora a Mario?
La stagione di Uomini e Donne sta per entrare nel vivo e tutti gli occhi sono puntati su quelle che saranno le scelte delle troniste e dei tronisti, ma non solo. Stando alle anticipazioni emerse dopo le registrazioni di ieri martedì 18 novembre 2025, Flavio Ubirti si sarebbe ‘stancato’ delle sue corteggiatrici e sarebbe pronto a lasciare il trono e il dating show di Maria De Filippi. Cosa succederà? Scopriamo cos’è successo e tutte le anticipazioni nel dettaglio.
Uomini e Donne, le anticipazioni: Flavio Ubirti lascia il trono?
Ieri martedì 18 novembre 2025 agli studi del Centro Titanus Elios di Roma sono tornati dame e cavalieri, troniste e tronisti e, ovviamente, Maria De Filippi affiancata dai suoi fidati opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti per le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Come emerso dalle prime anticipazioni trapelate, ampio spazio verrà dedicato alla situazione di Flavio Ubirti, il tronista più ‘atteso’. Arrivato direttamente da Temptation Island per questa edizione di UeD, Flavio non ha ancora le idee chiare e in tanti si chiedono chi possa essere la sua scelta. Stanco dei passi falsi, delle esitazioni e soprattutto delle accuse delle sue corteggiatrici, sarà lo stesso tronista a dare l’ultimatum: se non ci arriveranno segnali per potere costruire una relazione sincera, lascerà il programma. La ‘minaccia’ getterà nel panico le corteggiatrici, chiamate a dare finalmente una prova di maturità per evitare lo scenario peggiore per il Trono classico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Trono Over, cosa succederà nel dating show di Maria De Filippi: la situazione di Gemma Galgani
Tra le protagoniste indiscusse del parterre di Uomini e Donne, Gemma Galgani sarà ancora al centro del Trono Over. La storica dama del dating show di Maria De Filippi avrebbe infatti deciso di interrompere la frequentazione con il signor Gianni per non illuderlo, ma questa scelta è destinata a fare discutere. Il clima si farà sempre più teso in studio, con Magda ad accusare Gemma di pensare ancora a Mario (con cui lei sta uscendo). Decisione a sorpresa di Alessio, che ha scelto di chiudere sia con Federica G. e Jone, entrambe uscite anche con un altro cavaliere del parterre.
Potrebbe interessarti anche
Uomini e Donne, anticipazioni e caos: baci, notte di passione e Tina e Gianni Sperti ribaltano una dama
Nelle registrazioni del dating show il clima è già bollente e i due opinionisti se l...
Uomini e Donne parte col botto, al via le registrazioni e colpo di scena: l’ex tronista è già nella bufera
Iniziate le riprese delle prime puntate della nuova edizione dating show di Maria De...
Uomini e Donne, il primo (atteso) bacio di Flavio Ubirti. Lei: “Ora tutta Italia mi chiederà se bacia bene”
Nella puntata di oggi lunedì 11 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi è ...
Uomini e Donne, Tina Cipollari si ‘gode’ il nuovo tronista Flavio: “Una luce nelle tenebre”. Cosa è successo nella prima puntata
Oggi lunedì 22 settembre 2025 è andata in scena la prima puntata della nuova edizion...
Uomini e Donne, Gemma Galgani ‘tradita’ e furiosa con una dama: “Non ti si può sentire”. Torna Jakub
Nella puntata di oggi mercoledì 5 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi ...
Uomini e Donne, Michele Longobardi nei guai: scoperto il profilo fake del tronista per parlare con le corteggiatrici, le anticipazioni
Maria De Filippi e il suo team sono venuti a conoscenza del ‘trucco’ social del tron...
Uomini e Donne, la dama perde la testa: “Se ti incrocio per strada…”. Interviene Maria De Filippi, furia tra troniste
Nella puntata di oggi giovedì 13 novembre 2025 del dating show di Canale 5 acceso co...
Uomini e Donne, caos e fuga dal Trono classico: Jakub fuori, anche Federico se ne va. Cristiana sotto accusa
Nella puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 del dating show di Maria De Filippi due...