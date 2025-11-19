Trova nel Magazine
Uomini e Donne, Flavio Ubirti verso l'addio al programma: retroscena e anticipazioni

Stando a quanto emerso dopo le registrazioni del dating show di Maria De Filippi il tronista potrebbe abbandonare il trono: Gemma pensa ancora a Mario?

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

La stagione di Uomini e Donne sta per entrare nel vivo e tutti gli occhi sono puntati su quelle che saranno le scelte delle troniste e dei tronisti, ma non solo. Stando alle anticipazioni emerse dopo le registrazioni di ieri martedì 18 novembre 2025, Flavio Ubirti si sarebbe ‘stancato’ delle sue corteggiatrici e sarebbe pronto a lasciare il trono e il dating show di Maria De Filippi. Cosa succederà? Scopriamo cos’è successo e tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Uomini e Donne, le anticipazioni: Flavio Ubirti lascia il trono?

Ieri martedì 18 novembre 2025 agli studi del Centro Titanus Elios di Roma sono tornati dame e cavalieri, troniste e tronisti e, ovviamente, Maria De Filippi affiancata dai suoi fidati opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti per le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Come emerso dalle prime anticipazioni trapelate, ampio spazio verrà dedicato alla situazione di Flavio Ubirti, il tronista più ‘atteso’. Arrivato direttamente da Temptation Island per questa edizione di UeD, Flavio non ha ancora le idee chiare e in tanti si chiedono chi possa essere la sua scelta. Stanco dei passi falsi, delle esitazioni e soprattutto delle accuse delle sue corteggiatrici, sarà lo stesso tronista a dare l’ultimatum: se non ci arriveranno segnali per potere costruire una relazione sincera, lascerà il programma. La ‘minaccia’ getterà nel panico le corteggiatrici, chiamate a dare finalmente una prova di maturità per evitare lo scenario peggiore per il Trono classico.

Trono Over, cosa succederà nel dating show di Maria De Filippi: la situazione di Gemma Galgani

Tra le protagoniste indiscusse del parterre di Uomini e Donne, Gemma Galgani sarà ancora al centro del Trono Over. La storica dama del dating show di Maria De Filippi avrebbe infatti deciso di interrompere la frequentazione con il signor Gianni per non illuderlo, ma questa scelta è destinata a fare discutere. Il clima si farà sempre più teso in studio, con Magda ad accusare Gemma di pensare ancora a Mario (con cui lei sta uscendo). Decisione a sorpresa di Alessio, che ha scelto di chiudere sia con Federica G. e Jone, entrambe uscite anche con un altro cavaliere del parterre.

Personaggi

Temptation Island - Flavio Ubirti

Flavio Ubirti
Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi
Rosario Guglielmi

Rosario Guglielmi
andrea-cerioli-e-arianna

Andrea Cerioli

Programmi

