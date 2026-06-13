Una voce per Padre Pio 2026: chi canta, ospiti, scaletta e il ritorno in Tv di Mara Venier dopo le lacrime Da Pietrelcina una serata evento stasera in Tv su Rai 1 con grandi ospiti della musica italiana, testimonianze di fede e raccolta fondi solidale per i più fragili.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Stasera – sabato 13 giugno 2026 – Rai 1 accende la prima serata con un appuntamento che unisce musica, spiritualità e impegno sociale. Dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina torna lo storico evento "Una Voce per Padre Pio 2026". Alla guida della serata c’è ancora una volta Mara Venier, volto amatissimo della televisione italiana. Un format che da anni alterna performance musicali e momenti di forte emozione e riflessione. Tra grandi artisti e testimonianze, lo show si conferma uno degli eventi più sentiti del palinsesto Rai. Ecco tutte le anticipazioni.

Una Voce per Padre Pio 2026 da Pietrelcina: anticipazioni, ospiti e scaletta

Una voce per Padre Pio torna in onda con la sua 27ª edizione confermandosi un appuntamento centrale dell’estate televisiva di Rai 1. L’evento, ideato da Enzo Palumbo, si svolge come sempre nella cornice simbolica di Pietrelcina, luogo profondamente legato alla figura del santo. La conduzione è affidata a Mara Venier, ormai conduttrice storica del programma dal 2021, capace di dare alla serata un tono familiare e autentico. Per lei sarà il ritorno in Tv a due settimane dalla fine di Domenica In, che ha chiuso i battenti lo scorso 31 maggio con la conduttrice in lacrime (ma pronta a tornare alla guida del programma il prossimo settembre).

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L’edizione 2026 si presenta come un viaggio tra musica e racconto personale, in cui gli artisti non si limiteranno a esibirsi ma condivideranno anche esperienze di vita. Sul palco si alterneranno nomi molto amati del panorama musicale italiano e internazionale, ecco la scaletta della serata (non in ordine di uscita)

Musica, testimonianze e impegno solidale: il cuore del programma

Accanto alla musica, uno degli elementi centrali dello speciale è la dimensione narrativa e spirituale. Durante la serata verranno infatti proposte testimonianze dedicate alla vita e alle opere di Padre Pio, figura canonizzata nel 2002 e ancora oggi profondamente radicata nella devozione popolare. Questi momenti di racconto alternano leggerezza e introspezione, creando un equilibrio tra spettacolo e riflessione che da sempre caratterizza il programma.

Non manca poi l’aspetto solidale, elemento fondante dell’iniziativa. Anche quest’anno, infatti, il progetto è legato a una raccolta fondi promossa con il supporto di Rai per il Sociale. Attraverso il numero solidale 45531 sarà possibile sostenere le attività della onlus "Una voce per Padre Pio", che finanzia progetti in Italia e in Africa dedicati alle fasce più fragili della popolazione. La serata, diretta da Roberto Croce, conferma così la sua identità duplice: da un lato intrattenimento televisivo con grandi nomi della musica, dall’altro impegno concreto verso chi ha bisogno. Un equilibrio che ha permesso a questo appuntamento di diventare negli anni uno dei più riconoscibili e seguiti della programmazione Rai estiva, capace di parlare a pubblici diversi attraverso il linguaggio universale della musica e della solidarietà.

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