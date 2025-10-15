Una giornata particolare, Aldo Cazzullo sfida Montalbano con "La caduta di Mussolini": il giorno che cambiò l'Italia per sempre
Tutto pronto per l’inizio della quarta edizione del programma di approfondimento che racconta giorni cruciali della storia: cosa vedremo.
L’appuntamento è per stasera in Tv, mercoledì 15 ottobre 2025, con il grande ritorno di Una giornata particolare, il programma di approfondimento condotto da Aldo Cazzullo arrivato ormai alla sua quarta stagione. Un format innovativo che racconta ai telespettatori le giornate cruciali di personaggi che hanno cambiato per sempre la storia. In questa prima puntata, accompagnato da ospiti, reporter e servizi realizzati ad hoc, Cazzullo ci riporterà ad un giorno che, indubbiamente, ha cambiato il corso della storia dell’Italia (e non solo): la caduta di Mussolini. Ecco nel dettaglio cosa vedremo.
Una giornata particolare, la caduta di Mussolini: anticipazioni stasera 15 ottobre
La prima puntata di Una giornata particolare sarà dedicata al fascismo e, nello specifico, alla caduta di Mussolini. "Racconteremo la giornata del 24 aprile, la vera storia, non quella edulcorata. Abbiamo scelto di parlare del fascismo perché non tutti gli italiani hanno le idee chiare", ha raccontato il conduttore Aldo Cazzullo durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione.
E proprio parlando di questa quarta e inedita stagione, il conduttore ha anche aggiunto: "La trasmissione è cambiata molto con il tempo. È nata come un documentare, ora è più un racconto. Prima quasi tutto era raccontato tra le mura della biblioteca Alessandrina dell’Archivio di Stato a Roma, oggi invece molto è girato sul campo".
Una giornata particolare, cosa vedremo nella nuova stagione
La nuova stagione di Una giornata particolare sarà dunque ancor più coinvolgente delle precedenti. Aldo Cazzullo, con i reporter Raffaele Di Placido e Claudia Benassi, ha infatti rivelato di essere arrivato fino in Egitto per realizzare una puntata su Cleopatra. Ma questo è solo l’inizio, perché nel corso delle diverse puntate avremo modo di scoprire le giornate cruciali di personaggi del calibro di Padre Pio, Leonardo da Vinci, Gabriele D’Annunzio, Giordano Bruno, Giulio Cesare, Dante Alighieri, Andrea Palladio, Raffaello Sanzio, Giuseppe Verdi e Federico Fellini.
E, in tutto questo, sul piccolo schermo verranno mostrati luoghi di straordinaria bellezza: Palazzo Chigi, Palazzo Venezia, Castel Sant’Angelo, il Vittoriale degli Italiani e la Domus Aurea di Roma, l’Arena di Verona, Palazzo Vecchio a Firenze, la residenza monumentale di Gabriele d’Annunzio sul Lago di Garda, fino alle Piramidi di Giza in Egitto, e al Castello Reale di Amboise, in Francia.
Insomma, una stagione veramente imperdibile volta a coinvolgere un pubblico eterogeneo e a raccontare la storia a prescindere dalla conoscenza del singolo spettatore. "Noi cerchiamo di raccontare la storia in modo non presuntuoso, io non sono un divulgatore, noi cerchiamo di coinvolgere emotivamente il nostro telespettatore sapendo che siamo in un Paese in cui non tutti sanno", ha infatti concluso Aldo Cazzullo.
Quando e dove vederlo
La prima puntata di Una giornata particolare andrà in onda questa sera, mercoledì 15 ottobre, in prima serata su La7 alle ore 21.15 circa. La prima puntata del programma di Cazzulo si confronterà contro avversari temibili come Il Commissario Montalbano su Rai 1 e il debutto dello show This is me su Canale 5.
