Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un Professore 3, anticipazioni terza puntata (4 dicembre): Thomas in crisi, Alba in grandissimo pericolo

Giovedì 4 dicembre torna su Rai1 la terza puntata di Un Professore 3: tensioni, passioni e nuovi misteri scuoteranno Dante Balestra e i suoi studenti.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, in prima serata su Rai1, andrà in onda la terza puntata di Un Professore 3, la serie che ha conquistato il pubblico grazie a Alessandro Gassman nei panni di Dante Balestra. I due nuovi episodi, intitolati Marìa Zambrano: La meraviglia e Leopardi e le illusioni, promettono di alzare ulteriormente la tensione tra i protagonisti, tra drammi personali, legami complicati e attrazioni inaspettate. Ecco cosa ci aspetta in questa nuova emozionante puntata di Un Professore.

Un Professore 3, le anticipazioni del 4 dicembre (terza puntata)

In questi nuovi episodi, Thomas prova a reinserirsi nella vita scolastica, ma il suo ritorno si rivela più difficile del previsto. Il ragazzo affronta un impatto drammatico con l’ambiente della scuola, e il suo rapporto con Simone ne risente profondamente. L’offerta di aiuto economico di Simone viene mal interpretata, portando i due amici a distanziarsi. Intanto, tra Anita e Leone sembra nascere un legame speciale, sotto l’occhio vigile e preoccupato di Dante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La situazione di Alba, invece, diventa sempre più critica: minacciata per un debito legato alla droga, la giovane viene aggredita, costringendo il professore a intervenire, consapevole del passato che li lega. Questi eventi creano un clima di tensione che coinvolge tutti i personaggi, mostrando quanto le scelte personali possano riverberarsi sull’intera comunità scolastica.

Passioni, attrazioni e nuovi intrecci in questa puntata

Non mancano sviluppi sul fronte dei rapporti tra adulti: tra Dante e la preside Irene scoppia un’attrazione difficile da ignorare, e i loro scontri verbali nascondono un sentimento inaspettato. Viola, dal canto suo, riceve l’invito di Zeno per osservare le stelle nella sua fattoria, ma il suo pensiero sembra rivolto altrove. Nel frattempo, Manuel è arrivato a Tokyo per incontrare suo padre, mantenendo solo con Simone un legame costante. L’amicizia tra Laura e Luna, invece, evolve in qualcosa di più profondo, mentre Zeno confessa i suoi sentimenti per Viola. Questi intrecci emotivi e romantici si mescolano a tensioni e conflitti, rendendo la puntata un susseguirsi di emozioni e colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso.

Insomma, possiamo dire che con la terza puntata di Un Professore 3, la serie conferma la sua capacità di unire dramma, riflessione e sentimenti, mostrando quanto i legami tra insegnanti e studenti possano essere intensi e complicati. Tra minacce, passioni nascenti e misteri personali, Dante Balestra si conferma il fulcro di una trama avvincente che continua a sorprendere.

Potrebbe interessarti anche

Alessandro Gassmann, Un Professore 3 anticipazioni

Un Professore 3: Dante senza Anita è in crisi nera. Ma una nuova donna lo fa sorridere: anticipazioni

La terza stagione di Un Professore inizia stasera 20 novembre su Rai 1: nuovi person...
Un professore 3 in prima tv su Rai 1

Un Professore 3, Dante Balestra torna con nuove sfide e un terzo capitolo sconvolgente

La serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann è pronta a colpire di nuovo: la trama dell...
un professore 3 anticipazioni puntata 27 novembre

Un Professore 3, anticipazioni: tra Simone e Thomas esplode la passione. Cosa succede stasera

Stasera - 27 novembre 2025 - torna Un Professore 3 su Rai 1: Manuel sorprende tutti ...
Un Professore 3 - Alessandro Gassmann

Un Professore 3: quando inizia, quante puntate sono e perché taglierà Affari Tuoi

Dopo due stagioni di grande successo, Alessandro Gassmann sta per tornare nei panni ...
Un professore 3, non si placano le polemiche: "Ci state prendendo in giro"

Un professore 3, un bacio e scoppia la polemica: "Ci state prendendo in giro"

La fiction Rai continua a macinare numeri ma anche a raccogliere pesanti polemiche d...
Un Professore 3 battaglia contro la Ruota della Fortuna e i fan vanno in delirio sui social

Un Professore 3 delude le aspettative: "Non succederà mai". Poi le lacrime: "Soffro le pene dell'inferno"

Reazioni a caldo entusiastiche per il debutto della serie con Alessandro Gassmann e ...
Stasera in tv (20 novembre), Alessandro Gassmann dà una lezione a Gerry Scotti: la sfida impossibile

Stasera in tv (20 novembre), Alessandro Gassmann dà una lezione a Gerry Scotti: la sfida impossibile

I programmi in onda stasera, giovedì 20 novembre 2025: Un professore affronta la Ruo...
Le 10 serie TV più viste (dal 17 al 23 novembre 2025)

Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 17 al 23 novembre

Serie tv, il formato ideale per appassionarsi a racconti, universi complessi e perso...
Ascolti 27 novembre 2025

Ascolti tv ieri 27 novembre: Gerry Scotti trionfa ancora (ma il ‘professore’ Gassman non molla)

La Ruota dei Campioni vince col 24,8% di share, Un Professore si conferma al 20%. In...

WeWALK

Tecnologie assistive

Mercato in crescita per gli ausili tecnologici: dal bastone smart all'app

LEGGI

Personaggi

Margherita Aresti

Margherita Aresti
Tommaso Donadoni

Tommaso Donadoni
Rita Cavallaro

Rita Cavallaro
Fiorenzo Madonna

Fiorenzo Madonna

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963