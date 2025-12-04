Un Professore 3, anticipazioni terza puntata (4 dicembre): Thomas in crisi, Alba in grandissimo pericolo Giovedì 4 dicembre torna su Rai1 la terza puntata di Un Professore 3: tensioni, passioni e nuovi misteri scuoteranno Dante Balestra e i suoi studenti.

Questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, in prima serata su Rai1, andrà in onda la terza puntata di Un Professore 3, la serie che ha conquistato il pubblico grazie a Alessandro Gassman nei panni di Dante Balestra. I due nuovi episodi, intitolati Marìa Zambrano: La meraviglia e Leopardi e le illusioni, promettono di alzare ulteriormente la tensione tra i protagonisti, tra drammi personali, legami complicati e attrazioni inaspettate. Ecco cosa ci aspetta in questa nuova emozionante puntata di Un Professore.

Un Professore 3, le anticipazioni del 4 dicembre (terza puntata)

In questi nuovi episodi, Thomas prova a reinserirsi nella vita scolastica, ma il suo ritorno si rivela più difficile del previsto. Il ragazzo affronta un impatto drammatico con l’ambiente della scuola, e il suo rapporto con Simone ne risente profondamente. L’offerta di aiuto economico di Simone viene mal interpretata, portando i due amici a distanziarsi. Intanto, tra Anita e Leone sembra nascere un legame speciale, sotto l’occhio vigile e preoccupato di Dante.

La situazione di Alba, invece, diventa sempre più critica: minacciata per un debito legato alla droga, la giovane viene aggredita, costringendo il professore a intervenire, consapevole del passato che li lega. Questi eventi creano un clima di tensione che coinvolge tutti i personaggi, mostrando quanto le scelte personali possano riverberarsi sull’intera comunità scolastica.

Passioni, attrazioni e nuovi intrecci in questa puntata

Non mancano sviluppi sul fronte dei rapporti tra adulti: tra Dante e la preside Irene scoppia un’attrazione difficile da ignorare, e i loro scontri verbali nascondono un sentimento inaspettato. Viola, dal canto suo, riceve l’invito di Zeno per osservare le stelle nella sua fattoria, ma il suo pensiero sembra rivolto altrove. Nel frattempo, Manuel è arrivato a Tokyo per incontrare suo padre, mantenendo solo con Simone un legame costante. L’amicizia tra Laura e Luna, invece, evolve in qualcosa di più profondo, mentre Zeno confessa i suoi sentimenti per Viola. Questi intrecci emotivi e romantici si mescolano a tensioni e conflitti, rendendo la puntata un susseguirsi di emozioni e colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso.

Insomma, possiamo dire che con la terza puntata di Un Professore 3, la serie conferma la sua capacità di unire dramma, riflessione e sentimenti, mostrando quanto i legami tra insegnanti e studenti possano essere intensi e complicati. Tra minacce, passioni nascenti e misteri personali, Dante Balestra si conferma il fulcro di una trama avvincente che continua a sorprendere.

