Un Professore 3, finale tra le lacrime: Manuel e Simone si baciano (ma va malissimo). Come finisce Stasera 18 dicembre c'è l'ultima puntata di Un Professore 3: finale di stagione tra maturità, nuove scelte per Dante e l'addio definitivo dei 'Simuel'.

La terza stagione di Un Professore arriva al capolinea con una puntata conclusiva che promette emozioni forti e molte risposte. La fiction di Rai 1, tra le più seguite degli ultimi anni, saluta il pubblico con la sesta e ultima puntata, in onda oggi, giovedì 18 dicembre 2025 in prima serata. Due episodi, Buddha: la rinascita e La maturità, che tirano le fila di un racconto fatto di fragilità, crescita e seconde possibilità. Al centro, come sempre, Dante Balestra e i suoi studenti, pronti ad affrontare scelte decisive. Ecco le anticipazioni del finale di stagione.

Un Professore 3: cosa è successo nella penultima puntata

Nella penultima puntata, Dante ha toccato uno dei momenti più difficili del suo percorso. Ancora scosso da quanto accaduto nelle settimane precedenti, il professore si è mostrato fragile e indeciso sul proprio futuro, sia professionale che personale. I rapporti con i ragazzi della 5ªB sono rimasti forti, ma messi alla prova da silenzi e verità non dette.

Anita, in particolare, ha continuato a vivere una profonda difficoltà emotiva, incapace di confessare un segreto che la tormenta. Intorno a lei, però, la classe ha dimostrato una maturità crescente, stringendosi in un legame sempre più autentico. Anche Dante ha iniziato a rendersi conto che, nonostante gli errori e le paure, il suo ruolo di guida è ancora fondamentale. La penultima puntata ha quindi preparato il terreno a un finale in cui affrontare apertamente ciò che è rimasto in sospeso.

Anticipazioni ultima puntata Un Professore 3: finale di stagione tra rinascita e maturità (18 dicembre)

Il primo episodio del finale di stagione di Un professore 3, intitolato Buddha: la rinascita, si apre con un gesto che cambia tutto: gli studenti della 5ªB fanno visita a Dante per convincerlo a non arrendersi. Un momento toccante che riaccende nel professore la voglia di guardare avanti. A scuotere definitivamente gli equilibri è Manuel, che decide di raccontare a Dante il segreto di Anita. Una rivelazione dolorosa, ma necessaria, che permette finalmente un confronto sincero tra i due.

Nel frattempo, Greta ritrova una certa serenità e stringe con Dante un accordo importante, mentre Alba si prepara all’esame di maturità studiando con Leone. È un episodio fatto di chiarimenti, consapevolezze e piccoli passi verso una nuova stabilità. Nel secondo episodio, La maturità, il tempo fa un salto in avanti. Gli esami sono alle porte e la tensione cresce. Dante è tornato il professore di sempre, pronto a sostenere i ragazzi nel momento più delicato.

Il bacio (con addio) di Simone e Manuel

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Un Professore 3 raccontano una vigilia carica di tensione per Simone, che la notte prima degli esami sarà assalito dall’incertezza e dalla paura di non farcela. In un momento di fragilità si rivolgerà a Manuel, che accorrerà subito per sostenerlo. Il giorno della prova finale arriva così tra grande agitazione: gli studenti si trovano davanti una commissione guidata da un presidente noto per la sua estrema rigidità. Proprio poco prima di entrare in aula, però, Simone perderà la concentrazione a causa della gelosia, dopo aver notato la complicità tra Greta e Manuel, e l’esame si rivelerà un fallimento. Profondamente amareggiato, il ragazzo si allontanerà rifugiandosi a Ostia, ma anche lì non resterà solo a lungo: Manuel lo raggiungerà. Secondo le anticipazioni, tra i due ci sarà un bacio dal forte valore simbolico, che non segnerà una nuova storia né il lieto fine dei ‘Simuel’, bensì una separazione definitiva. Simone, infatti, sceglierà di voltare pagina e partire per Londra, dove lo attende un importante percorso universitario. Il gran finale di Un Professore 3 andrà in onda stasera, giovedì 18 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1.

