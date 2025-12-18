Un Professore 3, finale tra le lacrime: Manuel e Simone si baciano (ma va malissimo). Come finisce
Stasera 18 dicembre c'è l'ultima puntata di Un Professore 3: finale di stagione tra maturità, nuove scelte per Dante e l'addio definitivo dei 'Simuel'.
La terza stagione di Un Professore arriva al capolinea con una puntata conclusiva che promette emozioni forti e molte risposte. La fiction di Rai 1, tra le più seguite degli ultimi anni, saluta il pubblico con la sesta e ultima puntata, in onda oggi, giovedì 18 dicembre 2025 in prima serata. Due episodi, Buddha: la rinascita e La maturità, che tirano le fila di un racconto fatto di fragilità, crescita e seconde possibilità. Al centro, come sempre, Dante Balestra e i suoi studenti, pronti ad affrontare scelte decisive. Ecco le anticipazioni del finale di stagione.
Un Professore 3: cosa è successo nella penultima puntata
Nella penultima puntata, Dante ha toccato uno dei momenti più difficili del suo percorso. Ancora scosso da quanto accaduto nelle settimane precedenti, il professore si è mostrato fragile e indeciso sul proprio futuro, sia professionale che personale. I rapporti con i ragazzi della 5ªB sono rimasti forti, ma messi alla prova da silenzi e verità non dette.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Anita, in particolare, ha continuato a vivere una profonda difficoltà emotiva, incapace di confessare un segreto che la tormenta. Intorno a lei, però, la classe ha dimostrato una maturità crescente, stringendosi in un legame sempre più autentico. Anche Dante ha iniziato a rendersi conto che, nonostante gli errori e le paure, il suo ruolo di guida è ancora fondamentale. La penultima puntata ha quindi preparato il terreno a un finale in cui affrontare apertamente ciò che è rimasto in sospeso.
Anticipazioni ultima puntata Un Professore 3: finale di stagione tra rinascita e maturità (18 dicembre)
Il primo episodio del finale di stagione di Un professore 3, intitolato Buddha: la rinascita, si apre con un gesto che cambia tutto: gli studenti della 5ªB fanno visita a Dante per convincerlo a non arrendersi. Un momento toccante che riaccende nel professore la voglia di guardare avanti. A scuotere definitivamente gli equilibri è Manuel, che decide di raccontare a Dante il segreto di Anita. Una rivelazione dolorosa, ma necessaria, che permette finalmente un confronto sincero tra i due.
Nel frattempo, Greta ritrova una certa serenità e stringe con Dante un accordo importante, mentre Alba si prepara all’esame di maturità studiando con Leone. È un episodio fatto di chiarimenti, consapevolezze e piccoli passi verso una nuova stabilità. Nel secondo episodio, La maturità, il tempo fa un salto in avanti. Gli esami sono alle porte e la tensione cresce. Dante è tornato il professore di sempre, pronto a sostenere i ragazzi nel momento più delicato.
Il bacio (con addio) di Simone e Manuel
Potrebbe interessarti anche
Un Professore 3: Dante senza Anita è in crisi nera. Ma una nuova donna lo fa sorridere: anticipazioni
La terza stagione di Un Professore inizia stasera 20 novembre su Rai 1: nuovi person...
Un professore 3, la serie Tv cambia giorno e Dante scopre la tragedia di Gabriele
La penultima puntata di Un professore 3 va in onda eccezionalmente di mercoledì, dom...
Un Professore 3, Dante Balestra torna con nuove sfide e un terzo capitolo sconvolgente
La serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann è pronta a colpire di nuovo: la trama dell...
Un Professore 3, anticipazioni terza puntata (4 dicembre): Thomas in crisi, Alba in grandissimo pericolo
Giovedì 4 dicembre torna su Rai1 la terza puntata di Un Professore 3: tensioni, pass...
Un professore 3, caos tra Anita incinta e Manuel. Fan in subbuglio: “Che senso ha?”
I nuovi episodi della fiction con Alessandro Gassmann hanno scatenato le proteste de...
Un Professore 3, tra gaffe in scena (ancora) e proteste social: perché il pubblico è infuriato
La nuova puntata di Un Professore 3 scatena il pubblico tra ritmi lenti, svolte narr...
Un Professore 3, anticipazioni: tra Simone e Thomas esplode la passione. Cosa succede stasera
Stasera - 27 novembre 2025 - torna Un Professore 3 su Rai 1: Manuel sorprende tutti ...
Un professore 3, un bacio e scoppia la polemica: "Ci state prendendo in giro"
La fiction Rai continua a macinare numeri ma anche a raccogliere pesanti polemiche d...