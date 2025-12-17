Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Un professore 3, la serie Tv cambia giorno e Dante scopre la tragedia di Gabriele

La penultima puntata di Un professore 3 va in onda eccezionalmente di mercoledì, domani il gran finale su Rai 1: ecco le anticipazioni dei prossimi episodi.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

La programmazione di Un professore 3 subisce un’importante variazione che i fan non possono ignorare. La serie, solitamente in onda il giovedì sera, cambia eccezionalmente giorno: la quinta puntata viene trasmessa invece oggi mercoledì 17 dicembre in prima serata su Rai 1, lasciando al giovedì successivo il compito di chiudere la stagione con il gran finale. Una scelta che anticipa emozioni forti e snodi narrativi decisivi. Ecco le anticipazioni della penultima puntata.

Anticipaizoni Un Professore 3 (17 dicembre): Manuel torna a casa, ma Anita è in crisi

Nella quinta puntata di Un professore 3 vengono trasmessi il nono e il decimo episodio, rispettivamente intitolati Hawking: il mistero dell’universo e Arendt: la colpa e il perdono. Il primo segna un momento molto atteso: Manuel Ferro rientra finalmente a casa dopo un periodo lontano da Roma, necessario per metabolizzare la fine della sua relazione con Nina. Il suo ritorno porta sollievo e gioia, soprattutto per Anita, che non ha mai smesso di sperare di riabbracciare il figlio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Dietro la felicità, però, si nasconde un’ombra. Anita vive un profondo tormento interiore: ha scoperto qualcosa di importante, un segreto che non riesce a confessare a nessuno. La sua indecisione la consuma, creando una tensione silenziosa che rischia di esplodere. Questo conflitto interiore rende il personaggio ancora più umano e fragile, mostrando quanto il peso delle verità non dette possa essere difficile da sopportare, anche quando tutto intorno sembra tornare alla normalità.

Dante e la verità sulla morte di Gabriele

Il secondo episodio della serata, Arendt: la colpa e il perdono, affonda invece nelle profondità emotive di Dante Balestra. Il professore viene a conoscenza della verità sulla morte di Gabriele, una rivelazione che cambia radicalmente il suo punto di vista. Leone gli spiega che non si è trattato di un incidente e che Alba non ha responsabilità: Gabriele ha scelto consapevolmente di morire, sopraffatto da una crisi esistenziale che lo accompagnava da tempo.

Questa consapevolezza non porta sollievo, ma amplifica il senso di colpa di Dante. Il professore si sente responsabile per aver stimolato dubbi e riflessioni nel ragazzo senza essere poi riuscito ad aiutarlo davvero a gestire il suo dolore. Il tema della responsabilità morale, della colpa e del perdono diventa centrale, intrecciandosi perfettamente con il filo conduttore filosofico della serie. La quinta puntata di Un professore 3 si prepara a essere una delle più intense della stagione: tra ritorni attesi, segreti difficili da confessare e verità che fanno male, la serie prepara il terreno per un finale carico di emozioni.

Un Professore 3, quando finisce: domani il finale di stagione

Quella in onda stasera – 17 dicembre 2025 – sarà la penultima puntata di Un professore 3. Il gran finale terza stagione della serie Tv è in programma domani sera. Al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo al futuro della fiction, ma, dato l’ottimo successo di pubblico del ciclo di episodi attualmente in onda, la produzione della quarta stagione sembra molto probabile.

Ecco il calendario dei prossimi episodi:

  • Penultima puntata: 17 dicembre 2025;
  • Ultima puntata: 18 dicembre 2025

Potrebbe interessarti anche

Alessandro Gassmann, Un Professore 3 anticipazioni

Un Professore 3, anticipazioni terza puntata (4 dicembre): Thomas in crisi, Alba in grandissimo pericolo

Giovedì 4 dicembre torna su Rai1 la terza puntata di Un Professore 3: tensioni, pass...
Un professore 3 in prima tv su Rai 1

Un Professore 3, Dante Balestra torna con nuove sfide e un terzo capitolo sconvolgente

La serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann è pronta a colpire di nuovo: la trama dell...
Alessandro Gassmann, Un Professore 3 anticipazioni

Un Professore 3: Dante senza Anita è in crisi nera. Ma una nuova donna lo fa sorridere: anticipazioni

La terza stagione di Un Professore inizia stasera 20 novembre su Rai 1: nuovi person...
Un Professore 3 battaglia contro la Ruota della Fortuna e i fan vanno in delirio sui social

Un Professore 3, tra gaffe in scena (ancora) e proteste social: perché il pubblico è infuriato

La nuova puntata di Un Professore 3 scatena il pubblico tra ritmi lenti, svolte narr...
Un Professore 3, quando inizia su Rai 1

Un professore 3, caos tra Anita incinta e Manuel. Fan in subbuglio: “Che senso ha?”

I nuovi episodi della fiction con Alessandro Gassmann hanno scatenato le proteste de...
un professore 3 anticipazioni puntata 27 novembre

Un Professore 3, anticipazioni: tra Simone e Thomas esplode la passione. Cosa succede stasera

Stasera - 27 novembre 2025 - torna Un Professore 3 su Rai 1: Manuel sorprende tutti ...
Un professore 3, non si placano le polemiche: "Ci state prendendo in giro"

Un professore 3, un bacio e scoppia la polemica: "Ci state prendendo in giro"

La fiction Rai continua a macinare numeri ma anche a raccogliere pesanti polemiche d...
Un Professore 3 - Alessandro Gassmann

Un Professore 3: quando inizia, quante puntate sono e perché taglierà Affari Tuoi

Dopo due stagioni di grande successo, Alessandro Gassmann sta per tornare nei panni ...
Un Professore 3 battaglia contro la Ruota della Fortuna e i fan vanno in delirio sui social

Un Professore 3 delude le aspettative: "Non succederà mai". Poi le lacrime: "Soffro le pene dell'inferno"

Reazioni a caldo entusiastiche per il debutto della serie con Alessandro Gassmann e ...

Viva Miches By Wyndham

Viaggio ai Caraibi

Un percorso dove rigenerarsi tra benessere e natura

LEGGI

Personaggi

Margherita Aresti

Margherita Aresti
Gabriele Gard

Gabriele Gard
Susanna Tamaro

Susanna Tamaro
Francesca Inaudi

Francesca Inaudi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963