Un professore 3, la serie Tv cambia giorno e Dante scopre la tragedia di Gabriele La penultima puntata di Un professore 3 va in onda eccezionalmente di mercoledì, domani il gran finale su Rai 1: ecco le anticipazioni dei prossimi episodi.

La programmazione di Un professore 3 subisce un’importante variazione che i fan non possono ignorare. La serie, solitamente in onda il giovedì sera, cambia eccezionalmente giorno: la quinta puntata viene trasmessa invece oggi mercoledì 17 dicembre in prima serata su Rai 1, lasciando al giovedì successivo il compito di chiudere la stagione con il gran finale. Una scelta che anticipa emozioni forti e snodi narrativi decisivi. Ecco le anticipazioni della penultima puntata.

Anticipaizoni Un Professore 3 (17 dicembre): Manuel torna a casa, ma Anita è in crisi

Nella quinta puntata di Un professore 3 vengono trasmessi il nono e il decimo episodio, rispettivamente intitolati Hawking: il mistero dell’universo e Arendt: la colpa e il perdono. Il primo segna un momento molto atteso: Manuel Ferro rientra finalmente a casa dopo un periodo lontano da Roma, necessario per metabolizzare la fine della sua relazione con Nina. Il suo ritorno porta sollievo e gioia, soprattutto per Anita, che non ha mai smesso di sperare di riabbracciare il figlio.

Dietro la felicità, però, si nasconde un’ombra. Anita vive un profondo tormento interiore: ha scoperto qualcosa di importante, un segreto che non riesce a confessare a nessuno. La sua indecisione la consuma, creando una tensione silenziosa che rischia di esplodere. Questo conflitto interiore rende il personaggio ancora più umano e fragile, mostrando quanto il peso delle verità non dette possa essere difficile da sopportare, anche quando tutto intorno sembra tornare alla normalità.

Dante e la verità sulla morte di Gabriele

Il secondo episodio della serata, Arendt: la colpa e il perdono, affonda invece nelle profondità emotive di Dante Balestra. Il professore viene a conoscenza della verità sulla morte di Gabriele, una rivelazione che cambia radicalmente il suo punto di vista. Leone gli spiega che non si è trattato di un incidente e che Alba non ha responsabilità: Gabriele ha scelto consapevolmente di morire, sopraffatto da una crisi esistenziale che lo accompagnava da tempo.

Questa consapevolezza non porta sollievo, ma amplifica il senso di colpa di Dante. Il professore si sente responsabile per aver stimolato dubbi e riflessioni nel ragazzo senza essere poi riuscito ad aiutarlo davvero a gestire il suo dolore. Il tema della responsabilità morale, della colpa e del perdono diventa centrale, intrecciandosi perfettamente con il filo conduttore filosofico della serie. La quinta puntata di Un professore 3 si prepara a essere una delle più intense della stagione: tra ritorni attesi, segreti difficili da confessare e verità che fanno male, la serie prepara il terreno per un finale carico di emozioni.

Un Professore 3, quando finisce: domani il finale di stagione

Quella in onda stasera – 17 dicembre 2025 – sarà la penultima puntata di Un professore 3. Il gran finale terza stagione della serie Tv è in programma domani sera. Al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo al futuro della fiction, ma, dato l’ottimo successo di pubblico del ciclo di episodi attualmente in onda, la produzione della quarta stagione sembra molto probabile.

Ecco il calendario dei prossimi episodi:

Penultima puntata: 17 dicembre 2025;

17 dicembre 2025; Ultima puntata: 18 dicembre 2025

