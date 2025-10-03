Un posto al sole, Mariella fa una scoperta choc su Guido e Claudia: finisce malissimo Cosa accadrà negli imperdibili nuovi episodi dell’amatissima soap di Rai 3? Ecco ciò che vedremo nelle puntate da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025.

Tutto pronto per un’altra imperdibile settimana in compagnia di Un Posto al Sole, la longeva soap di Rai 3 in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20.50. Una serie che da oltre vent’anni non fa che regalare emozioni grazie al racconto delle vite che s’intrecciano attorno all’ormai iconico Palazzo Palladini. Anche questa settimana ne vedremo delle belle. Ecco tutte le anticipazioni degli episodi da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025.

Anticipazioni Un Posto al Sole, lunedì 6 ottobre

Nella puntata di lunedì, Damiano lancia un appello affinché Grillo lasci in pace Eduardo, mentre Pino e Rosa sono sempre più in crisi. Gianluca continua a dipendere dall’alcol, la situazione è sempre più evidente e, per compensare l’assenza di Silvia, Diego propone a Nunzio di procurargli un lavoro al Vulcano. Tra Mariella e Guido i rapporti sono sempre più sereni. Gli ex coniugi giorno dopo giorno diventano sempre più vicini e tutto lascia pensare a un ritorno di fiamma, ma tutto cambia quando Del Bue riceva una visita inaspettata e una richiesta di aiuto.

Martedì 7 ottobre

L’amore tra Rosa e Pino finisce. Clara, intenzionata a sostenere Eduardo, chiede consiglio a Niko e Giulia. Per Gianluca arriva una nuova occasione ma Alberto non è d’accordo. Luca, allora, decide di intervenire per mostrargli cosa vuol dire essere un genitore nelle occasioni più particolari. Guido e Mariella correranno in soccorso di Alfredo salvandolo dall’atteggiamento prepotenze di Cotugno e il vecchio maggiordomo mostra verso di loro una riconoscenza fuori dal comune.

Mercoledì 8 ottobre

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di mercoledì 8 ottobre ci svelano che il rapporto tra Mariella e Guido è sempre più stabile, ma una situazione imprevedibile porterà nuova tensione tra i due. Castrese continua a tormentarsi per Sasà mentre Rosa e Damiano si avvicinano condividendo l’angoscia per il destino di Eduardo. Nel frattempo, Filippo è tormentato e sente il bisogno di aiutare suo padre mentre Ferri prende una decisione scioccante: regolerà i conti con i detenuti facendo un gesto estremo e inaspettato.

Giovedì 9 ottobre

Roberto, ancora scosso dall’aggressione subita da Rosario, è determinato a difendersi mentre Marina continua a elaborare un piano per sottrarre i Cantieri al potere di Gagliotti. Mariella piomba nello sconforto quando becca Guido insieme alla sua ex compagna Claudia. Il suo sogno di rivere l’amore col suo ex marito sembra ormai sfumato e vive ore di profonda tristezza che le fanno dimenticare i problemi di Castrese. Intanto, Renato Poggi è sempre più triste per la lontananza di Raffaele, ma decide di sentirlo comunque vicino in una maniera molto speciale.

Venerdì 10 ottobre

Guido non si rassegna ed è deciso a riconquistare la fiducia di Mariella, provando il tutto per tutto. La reazione della donna ai suoi tentativi di riallacciare i rapporti, però, è gelida. Nel frattempo, non conoscendo le ultime mosse decisa da Ferri dal carcere, Marina è in ansia e prova sempre più rancore nei confronti di Gennaro. Rossella, infine, ha una triste illuminazione e capisce tra lei e Riccardo non ci sarà mai un’amicizia realmente disinteressata.

Quando e dove vederlo

I nuovi episodi di Un Posto al Sole andranno in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20.50 circa su Rai 3 e saranno poi disponibili anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay.

