Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 novembre: ennesima svolta tra Guido e Mariella
Anticipazioni settimanali UPAS, cosa succederà nelle prossime puntate: Rosa dovrà scegliere tra Damiano e Pino, mentre Rosa sceglie tra Damiano e Pino.
Questa settimana a Un Posto al Sole emozioni forti e decisioni difficili per i protagonisti della soap. Tra dubbi sentimentali, investigazioni complesse e intrecci familiari, ogni personaggio della soap dovrà fare i conti con scelte che potrebbero cambiare la loro vita. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 novembre 2025 su Rai 3 alle 20.50.
Anticipazioni Un Posto al sole: lunedì 3 novembre 2025
Rosa si trova in un momento di profonda confusione: i sentimenti verso Damiano e Pino la mettono davanti a una scelta difficile, e le parole di Clara la spingono a guardarsi dentro con sincerità. Al Vulcano, Silvia, Diego e Nunzio devono decidere sul futuro di Gianluca, pur animati dalle migliori intenzioni. Mariella e Guido, dopo mesi di tira-e-molla, sembrano vicini a una riconciliazione definitiva, ma Bice, con la sua energia travolgente, potrebbe sconvolgere nuovamente i loro piani e mettere a rischio il loro futuro di coppia.
Martedì 4 novembre 2025
Damiano prosegue nelle indagini sull’aggressione violenta che rischia di avere gravi conseguenze per Eduardo. Intanto Rosa cerca di chiarire la sua posizione con Pino, mentre Bice mette in atto un audace piano per recuperare il suo denaro, coinvolgendo Mariella e una misteriosa complice. Nel frattempo, Manuela affronta un imprevisto che potrebbe compromettere la tanto attesa laurea, causandole un enorme dispiacere.
Mercoledì 5 novembre 2025
Le indagini di Damiano sull’attacco a Peppe Caputo continuano, con l’obiettivo di dimostrare l’innocenza di Eduardo, ma il poliziotto teme che Grillo possa venire a conoscenza dei vecchi rancori tra loro. Pino deve prendere una decisione importante sul rapporto con Rosa, mentre Manuela si trova alle prese con un dilemma tra la data della laurea e un matrimonio imminente; Niko prova a tirar su il morale con una soluzione originale. Mariella, invece, cerca conforto in Guido per sfuggire alle ossessioni di Bice sui suoi soldi.
Anticipazioni Upas giovedì 6 novembre 2025
Marina continua la sua battaglia contro i Gagliotti, esercitando pressione su Vinicio, ma sta per scoprire di aver forse superato il limite. Damiano insiste nelle indagini sull’aggressione a Peppe, mentre Rossella affronta un momento delicato in ospedale legato al padre del ragazzo. Micaela torna in radio, ma le cose non vanno come previsto, e Samuel paga le conseguenze delle sue scelte.
Venerdì 7 novembre 2025
Le anticipazioni dell’ultima puntata settimanale di Un posto al sole svelano che Silvia e Nunzio dovranno dare a Gianluca la notizia che il contratto non può essere rinnovato a causa dei limiti di budget, provocando una dura reazione da parte del ragazzo. Marina confessa a Roberto i suoi dubbi morali per aver sfruttato la tossicodipendenza di Vinicio nella guerra contro i Gagliotti. Nel frattempo, Vinicio è sempre più in difficoltà, Rossella e Damiano vivono una giornata complicata a causa dell’aggressione a Peppe, e Rosa potrebbe decidere di chiudere definitivamente la sua storia con Pino.
