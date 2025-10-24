Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto Ferri si arrende, la vendetta terribile di Eduardo Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025: settimana di fuoco tra segreti, confronti e alleanze inattese.

La settimana di Un Posto al Sole promette tensione e sorprese. Gianluca rischia di cedere alle proprie debolezze, mentre Eduardo sembra sul punto di scatenare la sua vendetta. Intanto, a Palazzo Palladini, vecchi equilibri vengono messi in discussione, le gemelle si contendono il loro programma radiofonico e nuove dinamiche sentimentali prendono forma. Una serie di eventi che metteranno alla prova amicizie, amori e legami familiari. Ecco cosa vedremo nelle puntate in onda su Rai 3 da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre.

Un posto al sole anticipazioni lunedì 27 ottobre

Alberto e Luca sono sempre più preoccupati per Gianluca, la cui pressione potrebbe spingerlo a fare scelte avventate. Nel frattempo, Roberto Ferri rifiuta l’idea di un patteggiamento, scatenando la reazione dura di Marina. Gennaro Gagliotti, invece, dovrà fare i conti con una rivelazione inaspettata che lo lascia senza parole. Intanto, le gemelle continuano la loro accesa rivalità per la conduzione del programma radiofonico "Mica e Michi".

Martedì 28 ottobre

Serena interviene per cercare di mediare tra le gemelle, che rischiano di sabotarsi a vicenda e finire a lavorare gratis. Luca e Giulia tentano di convincere Gianluca a confidarsi con loro, ma il giovane si chiude ulteriormente. Nel frattempo, Ferri inizia a considerare il patteggiamento come possibile soluzione, mentre Gennaro riceve una notizia positiva: il referto della visita neurologica conferma che la sua vista potrebbe tornare alla normalità.

Mercoledì 29 ottobre

Per non allarmare nessuno, Gennaro finge di stare bene, nascondendo a tutti la verità sul suo stato di salute. Intanto, Vinicio mostra i primi sintomi di astinenza, suscitando i sospetti di Marina. Dopo una lite al Vulcano e un confronto acceso con Luca, Gianluca sembra finalmente pronto a fare marcia indietro e a lasciare da parte gli eccessi. Guido e Alfredo stanno vivendo l’ultimo giorno a Palazzo Palladini, ma una sorpresa inattesa sconvolgerà i loro piani.

Giovedì 30 ottobre

Eduardo è sempre più frustrato e l’incertezza lo logora: quando i ragazzini che lo perseguitano tornano a infastidirlo, la situazione rischia di degenerare. Marina, nel frattempo, tenta invano di trovare prove della dipendenza di Vinicio. Guido e Alfredo devono lasciare la casa di Silvia, mentre lei fa ritorno da Michele, creando nuove dinamiche nella vita familiare.

Venerdì 31 ottobre

Le anticipazioni dell’ultima puntata settimanale di Un posto al sole svelano che Viola rientrerà a Milano. Eduardo, invece, viene fermato all’ultimo momento da Damiano, avvertito da Rosa, prima che possa vendicarsi di Peppe. Rosa e Damiano si avvicinano sempre di più, e presto tutti noteranno la loro complicità. Silvia e Michele tornano a Napoli, ma lui rischia di infrangere la promessa fatta alla moglie. Infine, Roberto e Irene si avvicinano grazie alla festa di Halloween, lasciando intravedere nuovi sviluppi sentimentali.

