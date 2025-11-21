Un Posto al Sole, Raffaele sceglie la sua erede e molla tutto: la reazione (inaspettata) di Renato Le anticipazioni giorno per giorno della soap di Rai 3: cosa succederà nelle puntate da lunedì 24 a venerdì 28 novembre 2025.

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 24 a venerdì 28 novembre 2025, come di consueto su Rai 3 alle 20.50. La prossima settimana sarà caratterizzata da conflitti familiari, decisioni importanti e nuove dinamiche che metteranno a dura prova i protagonisti della soap partenopea. Le trame dei cinque episodi promettono momenti di grande tensione, risvolti emotivi e colpi di scena che terranno gli spettatori incollati allo schermo. Ecco tutte le anticipazioni giorno per giorno.

Anticipazioni Un posto al sole, lunedì 24 novembre 2025

Grazie al sostegno di Guido, Mariella e Salvatore, Castrese decide finalmente di accettare l’invito di Marina a partecipare a una trasmissione radiofonica, con l’obiettivo di smascherare pubblicamente Gennaro Gagliotti e le sue pratiche scorrette in azienda. Nel frattempo, Vinicio irrompe durante una riunione del fratello, accusandolo di averlo spinto di nuovo verso la droga.

Martedì 25 novembre 2025

Le anticipazioni Un posto al sole ci svelano che Raffaele propone a Rosa di subentrare nel lavoro di portierato, ma Renato non accetta facilmente la decisione del cognato, avendo in mente un piano tutto suo. Intanto, Gennaro cerca di placare Vinicio e di allontanare le accuse nei suoi confronti. Nonostante le strategie di Marina e Roberto tengano Vinicio e Alice ancora distanti, Castrese compie un gesto decisivo che mette definitivamente a rischio la reputazione di Gagliotti.

Mercoledì 26 novembre 2025

Clara esprime la sua felicità per Rosa, ma si interroga sulle conseguenze della scelta di lavorare a Palazzo Palladini. Renato, dal canto suo, spera che Raffaele mantenga il suo lavoro e sospetta che la causa della decisione risieda in Ornella. Castrese, soddisfatto dell’esito della trasmissione radiofonica di Michele, riceve però complimenti inattesi che complicano le sue giornate.

Giovedì 27 novembre 2025

Schiacciato dalle pressioni di Gennaro e deluso da Alice, Vinicio rischia di ricadere nelle sue dipendenze. Nel frattempo, Nunzia, Rossella e Micaela discutono delle imminenti nozze di Niko e Manuela, con punti di vista contrastanti sulla coppia. Roberto affronta un momento difficile durante l’udienza, accettando un patteggiamento proposto da Gennaro che lascia Vinicio sconvolto. Renato, invece, pianifica il momento giusto per confrontarsi con Raffaele, convinto che la sua decisione sia influenzata da Ornella.

Venerdì 28 novembre 2025

Vinicio paga caro il prezzo della verità sul fratello e precipita in una crisi legata alle sue dipendenze, mentre Alice resta al suo fianco. Alberto fatica a scuotere Gianluca dalla sua apatia e chiede aiuto a Rossella. Nel frattempo, Jimmy affronta la tristezza per la lontananza dell’amico Camillo, ma un nuovo incontro potrebbe portare una ventata di allegria nella sua vita.

