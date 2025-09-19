'Un Posto al Sole' anticipazioni: Guido fa un passo decisivo, il gesto per Mariella cambia tutto Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate in onda su Rai 3 dal 22 al 26 settembre: incredibile svolta nelle condizioni di Agata, Michele preoccupa Silvia.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Da oltre venticinque anni accompagna i telespettatori con storie fatte di emozioni, intrighi e colpi di scena: Un posto al sole continua ad essere il punto fermo della prima serata di Rai 3. E anche nei prossimi episodi la soap non deluderà le aspettative, regalando nuove svolte sentimentali, tensioni familiari e sorprese inaspettate che metteranno a dura prova i protagonisti di Palazzo Palladini. Ecco allora tutti i dettagli di ciò che vedremo negli episodi da lunedì 22 a venerdì 26 settembre.

Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 22 settembre

Gennaro continua a manipolare Vinicio, e Marina cerca di far aprire gli occhi a quest’ultimo, mentre Ferri è impaziente di ricevere l’alleggerimento delle misure restrittive alle quali è condannato. Nel frattempo, Guido riceve un aiuto involontario da Micaela e Samuel nel cercare di mettere in atto un corteggiamento originale per riconquistare Mariella. Silvia è preoccupata per Michele, il quale non vuole saperne di prendersi una pausa dal lavoro ma, al contrario, si getta a capofitto nell’intervista a Paolo Siani per ricordare i quarant’anni dalla morte del fratello Giancarlo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Martedì 23 settembre

Ferri vive una situazione sempre più complessa, mentre Gennaro tiene Marina lontana dai Cantieri e rafforza il legame con Vinicio. Lui, protagonista di un imprevisto al caseificio, mostra a tutti quanto vale. Nel frattempo, Michele, felice del successo della trasmissione, si getta ancor di più a capofitto nel lavoro, trascurando la vita privata e Silvia, che questa volta ha esaurito la pazienza. Guido fa un grande regalo a Mariella esaudendo un suo desiderio: un gesto che lascerà la donna davvero senza parole.

Mercoledì 24 settembre

Michele cede e accetta di prendersi una pausa, mentre dall’ospedale arriva una notizia importante e inaspettata che riguarda Agata. Gianluca cerca di ignorare i suoi malesseri, mentre Giulia minimizza i segnali ormai preoccupanti della malattia di Luca.

Giovedì 25 settembre

Il processo sta per iniziare, Eduardo desidera a tutti i costi trovare un impiego, ma il quartiere non lo accoglie come sperato. Agata si risveglia dal coma e Michele corre da lei in ospedale allarmando Silvia, la quale teme di dover rinunciare anche questa volta al viaggio già programmato. Gianluca, invece, nasconde qualcosa.

Venerdì 26 settembre

Le anticipazioni Un posto al sole di venerdì 26 settembre svelano che Matteo si vendica di Jimmy mettendo a rischio la sua amicizia con Camillo. Eduardo perde le staffe per una scritta offensiva e viene criticato da Alberto e Pino per la sua reazione. Il piccolo intervento di Manuela dopo un guasto tecnico di Marza rende Renato finalmente consapevole di essere dipendente dall’intelligenza artificiale.

Quando e dove vederlo

I nuovi episodi di Un Posto al Sole andranno in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20.50 circa su Rai 3 e saranno poi disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Guida TV

Quel bellissimo babysitter TV8 15:30

Potrebbe interessarti anche