Un posto al sole, Raffaele Giordano spiazza tutti: il personaggio più amato verso l’addio. Perché
Settimana intensa a Un posto al sole: Damiano rischia tutto per Eduardo, Micaela affronta la sua crisi e a Palazzo Palladini tornano tensioni e nuovi amori.
La prossima settimana di Un posto al sole promette di essere densa di emozioni, tensioni e scelte difficili per molti dei protagonisti della soap partenopea. Tra indagini rischiose, amori in bilico e vecchi rancori che tornano a galla, le puntate in onda dal 17 al 21 novembre 2025 terranno i telespettatori con il fiato sospeso.
Un posto al sole lunedì 17 novembre 2025
La settimana si apre con grande tensione: Damiano è determinato a trovare le prove che dimostrino l’innocenza di Eduardo nell’aggressione a Peppe Caputo, ma la sua ricerca lo porterà a correre un rischio enorme. Le indagini, infatti, lo trascineranno in una situazione tanto pericolosa quanto imprevedibile. Nel frattempo, Micaela continua a non mostrare alcuna reazione, chiusa nel suo silenzio nonostante i tentativi di chi le vuole bene. Sarà Serena, preoccupata per la sorella, a prendere in mano la situazione e a cercare di darle una scossa per farla ritrovare sé stessa.
Intanto, Guido si prepara al suo ritorno a Palazzo Palladini e chiede a Mariella una conferma del loro riavvicinamento. L’uomo spera in un nuovo inizio, ma teme che Cotugno possa nuovamente intromettersi tra loro.
Martedì 18 novembre 2025
Spinto da Otello, Raffaele comincia a riflettere seriamente sul proprio futuro come portiere del palazzo. La possibilità di un suo addio al lavoro, però, non verrà accolta con entusiasmo da tutti, e la questione potrebbe creare nuove tensioni nel condominio. Nel frattempo, Eduardo compirà un gesto di grande coraggio che rafforzerà ulteriormente il legame con Damiano. Tuttavia, i meriti dell’operazione verranno attribuiti a Grillo, e questo non farà che alimentare l’astio dell’ispettore nei confronti dei due uomini.
Mercoledì 19 novembre 2025
Le questioni sentimentali tornano protagoniste quando Clara mette in guardia Damiano: se non è davvero sicuro dei suoi sentimenti, deve smettere di illudere Rosa. L’uomo decide quindi di affrontare la situazione e invita la sua ex a cena per un confronto sincero. Durante la serata, però, emergeranno tutte le fragilità e le insicurezze di Rosa, che farà fatica a fidarsi di nuovo.
Intanto, Eduardo, ormai scagionato dall’accusa di aggressione, incontra di nuovo la misteriosa Stella, figura enigmatica che sembra destinata a sconvolgere ancora la sua vita. Sul fronte condominiale, Renato continua a nutrire rancore verso Raffaele, che deve decidere se comunicare a Otello la sua intenzione di non prolungare la permanenza come amministratore.
Giovedì 20 novembre 2025
Mentre Castrese vive momenti di forte ansia per il padre, Espedito decide di affrontare Gennaro nella speranza di salvare l’azienda di famiglia. Vinicio, invece, sprofonda sempre più nel suo lato oscuro, tormentato dai suoi demoni interiori. In questo clima di tensione, Rosa comincia finalmente a rendersi conto della sincerità di Damiano e a guardarlo con occhi diversi. Nel frattempo, Micaela, ancora intrappolata in un profondo stato di apatia, potrebbe presto ricevere una scossa inaspettata destinata a cambiare le cose.
Venerdì 21 novembre 2025
Il finale di settimana vedrà Marina impegnata a convincere Mariella e la sua famiglia a unire le forze per contrastare Gennaro, mentre Vinicio, in un raro momento di lucidità, potrebbe ricordare le parole compromettenti di Cristiano e decidere di affrontarlo apertamente. Intanto, alla vigilia di una nuova diretta radio con Michele, Micaela sembra finalmente uscire dal torpore che aveva preoccupato tutti. Forse, grazie all’affetto dei suoi cari e al ritorno alla vita quotidiana, potrà ritrovare la grinta di un tempo.
