Un posto al sole, Mariella (sconvolta) gela Guido: il suo ultimatum choc a Claudia In queste puntate la coppia affronta dubbi e sfide, mentre segreti, gesti romantici e colpi di scena mettono in subbuglio Palazzo Palladini.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 13 al 17 ottobre 2025 su Rai 3 alle 20.50. Tra tensioni familiari, amori in bilico e decisioni che cambiano le vite, la prossima settimana sarà ricca di colpi di scena per tutti i protagonisti, con Guido e Mariella al centro delle emozioni più forti. Ecco tutto le anticipazioni giorno per giorno.

Un posto al sole, anticipazioni lunedì 13 ottobre 2025

La puntata si apre con un’emergenza medica: Castrese viene trasportato d’urgenza in ospedale dopo un malore, soccorso dal fratello. L’ostinazione di Espedito, che continua a sottovalutare la gravità della situazione, spinge Mariella a una confessione difficile: la verità su Castrese è più complessa di quanto l’uomo sia pronto ad affrontare. Intanto, Roberto Ferri resta in cella mentre Ludovico ottiene i domiciliari. Marina riesce a mette in atto il suo piano organizzato nei minimi dettagli, mettendo Vinicio sotto pressione.

Martedì 14 ottobre 2025

Marina si prepara a festeggiare una piccola vittoria, ma le azioni poco sensibili di Gennaro rischiano di destabilizzare Vinicio, spingendolo a valutare scelte estreme legate al passato. In questo contesto, l’affetto e la vicinanza di Mariella diventano il punto di riferimento per Castrese, aiutandolo a fare i conti con le proprie paure e i segreti che lo tormentano. Nel frattempo, Riccardo, provato dallo stress, trova conforto e incoraggiamento in Rossella.

Mercoledì 15 ottobre 2025

Dopo la dura lite dei giorni scorsi, Guido si impegna a fondo per provare a convincere Mariella a dare una seconda possibilità alla loro storia, ma l’interferenza di Bice alimenta dubbi e timori, portando Mariella a prendere una decisione inaspettata. Marina aggiorna Ferri sulla strategia rischiosa ai Cantieri, mentre Vinicio, tormentato dal senso di colpa verso Castrese e dalla pressione di Gennaro, sceglie una via di fuga pericolosa. Intanto, Serena organizza una sorpresa per Filippo, cercando di distrarre Manuela dall’invadenza di Renato.

Giovedì 16 ottobre 2025

Le anticipazioni Un posto al sole di giovedì 16 ottobre svelano che Pino prova a riconquistare Rosa con un gesto romantico, mentre Damiano è disperato e non riesce a rassegnarsi alla fine della sua storia d’amore con Viola. Mariella, invece, è furioso con Claudia dopo averla vista mano nella mano con Guido, il suo ex. Proprio per questo le chiederà di interrompere la loro amicizia, nonostante i tentativi di Claudia di spiegarle che non c’è nessun ritorno di fiamma in atto tra lei e il vigile. Manuela si prepara al suo ultimo esame universitario, tra ansie e aspettative.

Venerdì 17 ottobre 2025

Le anticipazioni dell’ultima puntata settimanale di Un posto al sole ci dicono che Rosa si trova in piena crisi tra Pino e Damiano, costretta a seguire il cuore. Alberto ignora la pericolosa dipendenza del figlio Gianluca dall’alcol, mentre Giulia, preoccupata per lasciare Luca da solo, sempre alle prese con la sua malattia, trova inaspettato sostegno in Renato. Alfredo continua a nascondersi da Cotugno, smarrito per l’assenza del suo fedele maggiordomo. Nel frattempo, Guido e Mariella devono affrontare le conseguenze delle loro scelte, con la possibilità di un passo importante per la loro relazione.

