Un Posto al Sole, anticipazioni: Giulia prende una decisione estrema, Marina sfida Roberto
Settimana ricca di tensione a Palazzo Palladini: tra crisi, vendette e indagini pericolose, i protagonisti affrontano scelte decisive che cambieranno tutto.
Scopriamo insieme che cosa accadrà nelle nuove puntate di Un Posto al Sole in onda da lunedì 10 a venerdì 14 novembre 2025 su Rai 3, come sempre alle ore 20.50. La soap partenopea continua a regalare colpi di scena e momenti intensi che intrecciano sentimenti, segreti e scelte difficili. Le vicende di Palazzo Palladini, infatti, si fanno sempre più intricate, tra crisi familiari, relazioni in bilico e indagini pericolose che rischiano di travolgere tutti i protagonisti.
Lunedì 10 novembre 2025
La settimana si apre con grande tensione per Giulia, sempre più preoccupata per Gianluca, la cui fuga e i problemi con l’alcol la spingono a prendere una decisione drastica per aiutarlo. Nel frattempo, Mariella si ritrova nuovamente coinvolta nelle macchinazioni di Bice, determinata a mettere le mani sul denaro nascosto nella villa di Troncone. Ma non è tutto: Castrese confida a Cerruti di voler combattere per riottenere il marchio sottratto dai Gagliotti, dando inizio a una nuova sfida personale.
Martedì 11 novembre 2025
Il rapporto tra Eduardo e Clara appare sempre più fragile, mentre Damiano continua le indagini sull’aggressione di Peppe Caputo. Tuttavia, l’intervento inaspettato di Grillo rischia di compromettere tutto. Giulia affronta Gianluca a viso aperto, spingendolo a riconoscere la sua dipendenza e ad affrontarla una volta per tutte. Intanto Bice, accecata dal desiderio di vendetta verso Lello, coinvolge Mariella e Sasà in un piano tanto bizzarro quanto pericoloso.
Mercoledì 12 novembre 2025
Le tensioni aumentano quando Grillo decide di estromettere Damiano dall’indagine, mentre Sabbiese riceve una soffiata che potrebbe cambiare il corso delle indagini. Gianluca, convinto di agire per il bene di Luca, prende una decisione che lascerà tutti senza parole. Nel frattempo, Bice non si arrende e continua a cercare i soldi che Lello le ha sottratto, mentre Mariella e Guido si mostrano sempre più uniti e complici.
Giovedì 13 novembre 2025
Mariella, con il prezioso aiuto di Guido, cerca di favorire un riavvicinamento tra Castrese e suo padre Espedito, ma non sarà semplice. Intanto, Damiano ed Eduardo non si arrendono e, all’insaputa di tutti, proseguono le indagini per scoprire chi si nasconde davvero dietro l’aggressione a Peppe. Micaela, invece, costringe Manuela a sostituirla ancora una volta in radio, provocando nuove tensioni con Serena e complicando ulteriormente la situazione familiare.
Venerdì 14 novembre 2025
Il finale di settimana si concentra su Espedito, profondamente scosso dalle parole di Guido, che lo spingono a fare i conti con i propri errori. Castrese teme di aver perso per sempre la possibilità di riconciliarsi con il padre e trova conforto nell’affetto di Mariella, sempre più consapevole dei suoi sentimenti per Guido. Nel frattempo, Marina manifesta i suoi dubbi sulla strategia di Roberto, che vuole sfruttare la dipendenza di Vinicio per colpire Gennaro. Micaela, invece, sembra non riuscire a uscire dalla sua crisi personale: cosa si nasconde dietro il suo malessere?
Anche questa settimana Un Posto al Sole promette emozioni forti, scelte difficili e nuovi colpi di scena che lasceranno gli spettatori con il fiato sospeso.
