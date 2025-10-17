Un posto al sole, Marina ‘libera’ Ferri ma lui è scosso: per uscire dal carcere dovrà umiliarsi Tutte le trame dei nuovi episodi della storica soap partenopea in onda su Rai 3 da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025: Alfredo messo alle corde dal barone

Punto fermo dell’access prime time di Rai 3 da quasi trent’anni, Un Posto Al Sole torna in onda e in settimana non mancheranno i colpi di scena a Palazzo Palladini. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della storica soap partenopea, appuntamento fisso delle 20:50 sulla terza rete. Scopriamo tutte le trame e le anticipazioni delle nuove puntate di UPAS in onda nella settimana che va da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025..

Un Posto Al Sole, le anticipazioni di lunedì 20 ottobre 2025

Dopo essersi abbandonata alla passione con Damiano, Rosa è chiamata a scegliere e decidere se continuare la relazione con Pino o seguire il richiamo del vero amore. Riccardo e Rossella, intanto, hanno ritrovato l’intesa sul lavoro e Nunzio è geloso del loro rapporto. Nel frattempo, spinto dall’affetto per Cotugno, Alfredo decide di tornare a casa del barone, ma proprio qui accadrà qualcosa di inaspettato.

Martedì 21 ottobre 2025

Pino chiede a Rosa un confronto per chiarire come stanno le cose una volta per tutte, ma la donna è ancora in preda all’indecisione. Dopo avere scoperto l’inganno del suo maggiordomo, Cotugno non prende bene il ritorno di Alfredo; Renato, al contrario, è sollevato e accoglie a braccia aperte Raffaele a Palazzo Palladini.

Mercoledì 22 ottobre 2025

Rosa è ancora tormentata dai rimorsi e in balia dei suoi sentimenti contrastanti per Damiano, ma deve anche fare fronte al processo del fratello, aiutata da Eduardo. Castrese vuole riprendersi tutto ciò che Gagliotti gli ha tolto, mentre l’avvocato La Rocca trova una via d’uscita per Ferri: starà a Marina convincerlo. Guido, intanto, assicura ad Alfredo che il barone non sta tramando vendetta, ma la realtà è ben diversa.

Giovedì 23 ottobre 2025

Luca inizia a nutrire dei sospetti e a intuire la dipendenza dell’alcol di Gianluca. Clara, nel frattempo, sta affrontando una grande crisi, mentre Eduardo sta per cedere alle provocazioni di Peppe. Per Alfredo, invece, è giunta l’ora della verità: accetterà di dimostrare la sua fedeltà al barone Cotugno?

Anticipazioni UPAS venerdì 24 ottobre 2025

Luca teme i problemi con l’alcol di Gianluca e racconta tutto a Giulia. L’avvocato La Rocca ottiene i domiciliari per Ferri e, insieme a Marina e Filippi, cerca di convincerlo ad accettare il patteggiamento. Roberto sarà quindi davanti a una scelta difficile: da una parte la voglia di uscire dal carcere per sfuggire ai soprusi degli altri detenuti, dall’altra il rifiuto di ammettere la sua colpevolezza.

Una tra Micaela e Manuela, intanto, dovrà lasciare il programma radiofonico per fare spazio al ritorno di Michele, ma chi rimarrà ad affiancarlo nella conduzione?

Quando e dove Un Posto Al Sole in tv e streaming

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Appuntamento su Rai 3 a partire dalle ore 20:50. Streaming disponibile, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito ufficiale), dove sono disponibili tutti gli episodi anche on demand.

