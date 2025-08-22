Un Posto al Sole riparte dopo lo stop: Guido e Mariella al confronto finale Ecco tutte le anticipazioni di ciò che accadrà nei nuovi episodi dell’amatissima soap di Rai 3 da lunedì 25 a venerdì 29 agosto 2025.

Dopo uno stop di due settimane, l’amatissima soap Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20.50 su Rai 3, è pronta a tornare con nuovi e imperdibili episodi. Dalla prossima settimana riprenderanno le coinvolgenti avventure dei personaggi che ruotano attorno all’iconico Palazzo Palladini e, come sempre, ne vedremo delle belle. Ecco allora tutte le anticipazioni degli episodi dal 25 al 29 agosto 2025.

Un Posto al Sole, lunedì 25 agosto

Nella prima puntata della settimana, Palazzo Palladini si rianima dopo le vacanze. Eugenio, reduce da un intervento delicato, deve affrontare conseguenze importanti e Viola si trova nel mezzo. Nel frattempo, Manuela, Niko, Serena e Filippo si concedono gli ultimi momenti di relax prima di tornare a lavoro. Micaela torna a Napoli sperando che il legame tra Gabriela e Samuel sia definitivamente incrinato. Raffaele è invece ospite di Luca e Giulia, e con loro si lamenta del comportamento di Renato che continua a tenergli il broncio da oltre un mese.

Martedì 26 agosto

Gianluca fa di tutto per evitare che suo padre lasci la Terrazza ma Luca lo sprona a prendere una decisione sorprendente. Nel frattempo, Viola torna da Milano per stare accanto ad Eugenio durante la sua la convalescenza, ma le tensioni con Damiano arrivano alle stelle.

Mercoledì 27 agosto

Viola riferisce ad Antonio le delicate condizioni di salute del padre, mentre Damiano appare sempre più distante e teso nei confronti della sua compagna. Nel frattempo, Manuela si riscopre molto gelosa mentre Niko si dice pronto a fare un passo decisivo. Gianluca si chiarisce con il padre e si riavvicina a Luca per ringraziarlo del suo sostegno, anche se forse continua a concedere troppa fiducia ad Alberto.

Giovedì 28 agosto

Marina torna dalle vacanze con in mente un solo scopo: convincere Antonietta a vendicarsi di Gennaro. Nel frattempo, la tensione tra Viola e Damiano arriva alle stelle, Ornella è sempre più sospettosa del rapporto tra sua figlia ed Eugenio. Rosa, invece, proprio non riesce a dimenticare il passato con il suo ex, mentre Mariella scopre che il figlio ha tratto giovamento dal rapporto con il padre ed è quindi preoccupata che il suo ritorno possa turbarlo.

Venerdì 29 agosto

Nell’ultima puntata di questa settimana, Marina vuole spingere Antonietta a far confessare a Gennaro l’omicidio di Assane registrando tutto, ma purtroppo il piano non fila liscio. Mariella rientra dalle vacanze con Sasà, mentre Guido la aspetta per avere un chiarimento. Nel frattempo, Filippo e Niko organizzano ogni dettaglio della proposta di matrimonio di Niko a Manuela. Lei, però, insieme a Serena, inizia a sospettare del suo fidanzato e viene così a crearsi un grande equivoco.

