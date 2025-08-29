Un Posto al Sole, anticipazioni: Marina e Roberto rischiano grosso, Damiano prende una decisione inaspettata Ecco tutti i dettagli i ciò che accadrà negli imperdibili nuovi episodi dell’amatissima soap di Rai 3 da lunedì 1 a venerdì 5 settembre 2025.

Tutto pronto per un’altra incredibile settimana in compagnia di Un Posto al Sole, l’amata soap in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20.50 su Rai 3. I tanti personaggi che ruotano attorno all’ormai iconico Palazzo Palladini ne combineranno delle belle, e come sempre vedremo colpi di scena, momenti di grande suspence, scelte difficili e altre molto coraggiose, risate, pianti e molto di più. Ecco allora tutte le anticipazioni degli episodi dal 1° settembre al 5 settembre 2025.

Un Posto al Sole, lunedì 1° settembre

Nella puntata di lunedì, la polizia indaga sulla lite che ha visto protagonista Roberto per ricostruire le dinamiche del momento in cui l’uomo ha perso le staffe. Nel frattempo, Serena e Manuela sono vittime di una serie di equivoci che fanno saltare la sorpresa romanica di Niko mettendo in imbarazzo anche Filippo. A seguire, Mariella racconta tutto a Sasà, il quale riesce però a mettere da parte la delusione per non aver saputo prima l’intera storia e decide di rimanerle vicino.

Martedì 2 settembre

Le indagini della polizia mettono Marina e Roberto in pericolo, mentre Antonietta prova a recuperare il rapporto con il marito. Nel frattempo, durante la lezione di ballo di Gabriela, arriva qualcuno in grado di mettere Micaela in profonda agitazione. Serena comprende finalmente tutto e riesce a far riavvicinare Manuela e Niko, il quale può tentare una volta per tutte la sua romantica proposta alla fidanzata.

Mercoledì 3 settembre

Roberto e Marina si difendono dalle accuse di Gennaro, mentre quest’ultimo chiede aiuto ad una persona a lui molto cara. Nel frattempo, Damiano attende con ansia il risultato del concorso per diventare viceispettore, mentre Micaela perde la sua corazza di cinismo.

Giovedì 4 settembre

Roberto e Marina sono oggetto dell’inchiesta, per la quale arrivano ora anche le testimonianze degli operai e di Luciana, mentre Vinicio aiuta suo fratello. Damiano sta per prendere una decisione imprevista, mentre Michele non può fare altro che arrendersi e affrontare la verità: non riuscirà mai a recuperare perfettamente la sua gamba.

Venerdì 5 settembre

Vinicio è preoccupato per il fratello ma, allo stesso tempo, si ritrova profondamente confuso dalle due versioni dei fatti della vicenda. Nel frattempo, Roberto tenta di rimediare rischiando a suo modo, mentre Rosa non accetta la decisione di Damiano e tenta in tutti i modi di fargli cambiare idea. Rosa prova ancora qualcosa per lui? La sua reazione non lascia dubbi.

Quando e dove vederlo

I nuovi episodi di Un Posto al Sole andranno in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20.50 circa su Rai3 e saranno poi disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

