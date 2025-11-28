Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto e Marina davanti a una scelta rischiosa Ecco un’altra settimana in compagnia della longeva soap di Rai 3. Scopriamo nel dettaglio le trame delle puntate dal 1° al 5 dicembre 2025.

Continuano i sorprendenti episodi di Un Posto al Sole, la longeva e amatissima soap in onda tutte le sere su Rai 3 alle ore 20.50 circa. Nelle ultime settimane, i personaggi che ruotano attorno a Palazzo Palladini ci hanno regalato grandi emozioni, sorprese, colpi di scena, suspence e momenti di commozione, e tutto questo potremo trovarlo anche nelle prossime puntate. Ecco allora ciò che vedremo negli episodi in onda da lunedì 1° a venerdì 5 dicembre 2025.

Un Posto al Sole, lunedì 1° dicembre

Nella puntata di lunedì, mentre Chiara Petrone sta per tornare a Napoli, Ferri e Marina escogitano un piano contro Gennaro prima che sia tardi. Gagliotti sorprende con una contromossa, mentre Vinicio e Alice e vengono coinvolti in questa tensione generale, con la loro consueta sintonia che fortunatamente questa volta non viene scalfita. Otello e Renato cercano di convincere Raffaele a rinunciare all’idea della pensione.

Martedì 2 dicembre

Ferri, scoprendo che Gennaro ha ancora delle risorse dalla sua parte, cerca di fermarlo spingendo Marina a prendere una decisione difficile e rischiosa senza avere certezze sul risultato. Nel frattempo, Renato propone a Otello un modo per convincere Raffaele a non andare in pensione. La situazione, tuttavia, va totalmente fuori controllo.

Mercoledì 3 dicembre

Roberto e Marina si ritrovano a dover affrontare le conseguenze della riunione con Chiara ai Cantieri, che sconvolge anche la loro famiglia. Gennaro rimane sorpreso dall’atteggiamento di Petrone nei suoi confronti, mentre, Guido e Mariella devono gestire Bice e Cotugno, nuovi complici. Raffaele e Renato si trovano invece a tentare di gestire le loro incomprensioni.

Giovedì 4 dicembre

Renato si isola mentre tutto Palazzo Palladini è in fermento per la nomina del futuro portiere. Filippo riceve una proposta professionale da Chiara, mentre Marina attraversa una profonda crisi per quanto accaduto ad Alice. Bice vuole trovare un finanziatore facoltoso, mentre Eduardo si sente sempre più frustrato per la sua condizione: non può dare a Nunzia e Clara la vita che desidera per loro. Proprio per questo Eduardo rischia di compiere un errore molto grave.

Venerdì 5 dicembre

L’allestimento del presepe rappresenta per Raffaele l’occasione di dire addio a Palazzo Palladini, mentre Bice cerca di convincere Cotugno a cedergli il denaro necessario per incastrare Troncone.

Quando e dove vederlo

I nuovi episodi di Un Posto al Sole andranno in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20.50 circa su Rai 3 e saranno poi disponibili anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay. Una settimana veramente ricca e imperdibile.

