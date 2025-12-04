Umberto Tozzi - L’Ultima Notte Rosa, il concerto (quasi) d'addio su Canale 5: ospiti e scaletta ufficiale
Stasera in tv - giovedì 4 dicembre - Federica Panicucci conduce il concerto d’addio di Umberto Tozzi dall’Arena di Verona: da Laura Pausini a Raf, ecco ospiti e anticipazioni.
Oggi, giovedì 4 dicembre 2025, Canale 5 porterà in prima serata un evento unico ed emozionante: L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa, il concerto con cui Umberto Tozzi saluta definitivamente il suo pubblico dopo una carriera costellata di successi. Dall’Arena di Verona, uno dei luoghi simbolo della musica live in Italia, l’artista ripercorrerà i momenti più significativi del suo percorso, regalando al pubblico un’ultima serata carica di emozioni.
Umberto Tozzi – L’Ultima Notte Rosa, il concerto su Canale 5: ospiti e scaletta del 4 dicembre
A guidare il pubblico in questo viaggio musicale ci sarà Federica Panicucci, che accompagnerà casa per casa una vera celebrazione dedicata a uno degli interpreti più amati della musica italiana. La serata sarà arricchita dalla presenza di numerosi ospiti e amici del cantante, pronti a condividere il palco in un’occasione davvero irripetibile. Il concerto rappresenta per Umberto Tozzi un gesto d’amore verso il pubblico che lo ha seguito in oltre quarant’anni di musica. L’artista ha infatti definito questo ultimo tour come un modo per dire "Ti amo" a chi, nel corso del tempo, ha cantato con lui hit intramontabili come "Ti amo", "Tu", "Gloria", "Stella stai", "Notte rosa", "Si può dare di più", "Gente di mare", "Gli altri siamo noi" e "Io muoio di te".
L’Arena di Verona, spesso teatro di alcuni dei momenti più intensi della sua carriera, diventa così il palcoscenico ideale per un evento unico, capace di racchiudere l’energia e la gratitudine dell’artista. Durante la serata, Tozzi non sarà solo: insieme a lui si esibiranno nomi di spicco della musica italiana e internazionale tra cui Laura Pausini, Marco Masini, Raf, The Kolors e il violoncellista Hauser, oltre a ulteriori ospiti che verranno svelati nel corso dell’evento.
Questa la scaletta completa delle canzoni eseguite da Umberto Tozzi all’Arena di Verona. La scaletta televisiva potrebbe essere sottoposta a tagli o modifiche:
- Notte rosa
- Gente di mare – duetto con Raf
- Self control – duetto con Raf
- Gli innamorati – duetto con Marco Masini
- T’innamorerai – duetto con Marco Masini
- Immensamente
- Qualcosa qualcuno
- Lei
- Eva
- Io camminerò
- Donna amante mia – duetto con Hauser
- Dimentica dimentica
- Il grido
- Dimmi di no
- Vento d’aprile
- Io muoio di te
- Stella stai
- Italodisco – con The Kolors
- Tu – con The Kolors
- Ti amo – duetto con Laura Pausini
- Gli altri siamo noi – duetto con Laura Pausini
- Si può dare di più – con Laura Pausini e Raf
- Gloria – cantata insieme a tutti gli ospiti
- Outro
- Conclusione
L’ultima notte Rosa è all’insegna della solidarietà
Oltre all’emozione del palco, l’evento assume un valore ancora più profondo grazie al suo legame con la Fondazione AIRC, che nel 2025 celebra 60 anni di impegno nella ricerca sul cancro. Durante la serata, infatti, verrà attivata una raccolta fondi tramite il numero solidale 45521, dedicata ai progetti di ricerca contro i tumori pediatrici. Ogni anno in Italia oltre 2.000 tra bambini e adolescenti si trovano ad affrontare diagnosi che cambiano il loro futuro, ma la ricerca negli ultimi anni ha permesso di migliorare significativamente le prospettive di cura, con una sopravvivenza che supera oggi l’82%.
L’Ultima Notte Rosa – La Grande Festa diventa così non solo un tributo musicale, ma anche un’occasione per sostenere un impegno concreto verso la salute dei più piccoli. La serata, prodotta da Friends Tv con la regia di Luigi Antonini, si preannuncia come un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e crede nella forza della solidarietà.
Il concerto di Umberto Tozzi su Canale 5 è in diretta o registrato?
Il concerto di Umberto Tozzi trasmesso stasera su Canale 5 non è in diretta, ma è stato registrato lo scorso 5 ottobre. L’evento, accolto dall’Arena con l’ennesimo sold out, rappresenta un momento significativo nella carriera di Tozzi, che proprio in quell’occasione ha annunciato a sorpresa il prossimo capitolo del suo percorso artistico: un nuovo tour nei palasport italiani ed europei e una serie di concerti in Australia. L’appuntamento televisivo non segna quindi un addio alle scene, ma potrebbe essere la sua ultima esibizione in un contesto così imponente.
