Ulisse, Alberto Angela fa la storia della tv a Versailles (ma forse è un addio alla Rai): cosa succede stasera Il divulgatore è pronto a tornare con un viaggio alla scoperta di una delle regge più famose al mondo, mentre il suo futuro in Rai rimane incerto.

Questa sera, lunedì 2 marzo 2026, andrà in onda in prima serata su Rai 1 uno speciale di Ulisse, il piacere della scoperta intitolato Versailles in piano sequenza. L’iconico Alberto Angela porterà i telespettatori in un viaggio alla scoperta di una delle regge più belle e famose al mondo tra storia, cultura, arte e aneddoti. Un luogo con più di duemila stanze che il conduttore esplorerà attraverso un percorso girato interamente in piano sequenza, per rappresentare perfettamente la magnificenza e la maestosità della Reggia di Versailles: ecco tutte le anticipazioni di ciò che vedremo stasera in tv su Rai 1.

Ulisse, "Versailles in piano sequenza": cosa vedremo stasera

Ciò che vedremo stasera sarà un racconto continuo, senza tagli o seconde camere, una sfida produttiva enorme con un obbiettivo ben preciso: il piano sequenza permetterà di comprendere davvero la struttura e le dimensioni della reggia. Seguendo Alberto Angela attraverso corridoi, scalinate monumentali, porte celate e passaggi segreti, scopriremo la lunga storia dei protagonisti che hanno abitato quelle mura. Si partirà con il racconto dedicato a Luigi XIV, il Re Sole, che trasformò il modesto casino di caccia del padre in un monumento al proprio potere assoluto.

A seguire, con Luigi XV emergeranno i primi scricchiolii di quell’universo dorato, mentre Luigi XVI e, soprattutto, Maria Antonietta incarneranno il volto umano di una monarchia al tramonto. Gran parte del percorso seguirà da vicino proprio la parabola della regina: arrivata a Versailles appena quattordicenne, guardata con sospetto come ‘l’austriaca’ e trasformata in capro espiatorio di ogni male del Paese. Eppure, nelle stanze di rappresentanza e negli appartamenti privati recentemente restaurati, avremo modo di vedere un’immagine di lei molto più complessa.

Il racconto si soffermerà anche sugli aspetti più concreti della vita a corte: i menù delle cene ufficiali e dei pasti privati, gli oggetti preziosi sopravvissuti alla furia rivoluzionaria, i delicati restauri delle tappezzerie, le strategie con cui si riscaldavano ambienti immensi, musiche, balli, giochi, rivalità amorose e molto di più. Per la prima volta sarà inoltre mostrato il nuovo allestimento della Galleria degli Specchi, riportata al suo splendore originario.

Alberto Angela, dubbi sul suo futuro in Rai

Quello di stasera è indubbiamente un appuntamento imperdibile, reso ancora più importante proprio dal fatto che, in via ipotetica, potrebbe rivelarsi l’ultimo speciale di Alberto Angela in Rai. Attualmente, il futuro del divulgatore nella rete ammiraglia è infatti molto incerto, dato che da tempo lavora in Rai senza un contratto formalmente rinnovato. Al momento, un suo reale addio alla rete ammiraglia rimane soltanto un’ipotesi, ma la mancanza di un contratto scritto e formale tra la rete e Alberto Angela fa sorgere inevitabilmente dei dubbi sul futuro di uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana.

