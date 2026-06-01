Ulisse torna con Leonardo Da Vinci: Alberto Angela guida il pubblico in un viaggio straordinario tra arte, misteri e genio
Dopo il ciclo di puntate inedite, “Ulisse” ripropone lo speciale dedicato a Leonardo Da Vinci: viaggio tra Francia, Firenze e Milano con ospiti d’eccezione.
Dopo quattro appuntamenti dedicati a temi molto diversi tra loro – dalla musica a New York al Giappone, passando per Lucrezia Borgia e Parigi – "Ulisse, il piacere della scoperta" si prepara a tornare in prima serata con una puntata speciale che omaggia uno dei più grandi geni della storia. Questa sera, infatti, Alberto Angela accompagnerà il pubblico in un nuovo viaggio dedicato a Leonardo Da Vinci, attraverso una replica-evento che Rai Cultura ripropone su Rai 1 dopo la conclusione del ciclo di episodi inediti della stagione.
Anticipazioni Ulisse: Alberto Angela sulle tracce di Leonardo Da Vinci
Il viaggio raccontato da Alberto Angela partirà dalla Francia, precisamente da Amboise, sulle rive della Loira, dove Leonardo trascorse gli ultimi anni della sua vita ospite del re Francesco I. Tra castelli, atmosfere rinascimentali e testimonianze storiche, la trasmissione proverà a ricostruire la vera essenza del genio vinciano, analizzando le sue passioni e il suo incredibile talento multidisciplinare.
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Da artista a inventore, passando per architetto, musicista e scienziato, Leonardo Da Vinci continua ancora oggi a rappresentare una figura quasi impossibile da racchiudere in una sola definizione. Ed è proprio questo il cuore della puntata: capire chi fosse davvero quell’uomo capace di rivoluzionare il proprio tempo. Il viaggio si sposterà poi a Firenze, città fondamentale per la formazione artistica di Leonardo. Qui il giovane Da Vinci entrò nella bottega di Andrea del Verrocchio, uno dei maestri più importanti del Rinascimento. Alberto Angela accompagnerà il pubblico anche all’interno degli Uffizi, nella celebre Sala Leonardo, dove sono custoditi alcuni dei primi capolavori dell’artista toscano.
Ospiti, musica e grandi emozioni nella puntata speciale di Ulisse
Ampio spazio sarà dedicato anche al periodo milanese di Leonardo, trascorso alla corte di Ludovico il Moro. Milano fu per lui una città decisiva, un luogo di fermento culturale e artistico che contribuì alla nascita di opere immortali come il "Cenacolo", ancora oggi tra i simboli più celebri dell’arte italiana nel mondo. Nel corso della serata emergerà anche il lato musicale di Leonardo Da Vinci. Per l’occasione verrà proposto un brano scritto proprio dal genio rinascimentale, con musiche originariamente composte da Roman Vlad e successivamente riarrangiate da Fabio Visocchi. A interpretarlo sarà Giorgia, protagonista di un momento particolarmente suggestivo della puntata.
Non mancheranno poi grandi nomi dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti più attesi ci saranno infatti Gigi Proietti, presente attraverso alcune intense interpretazioni dedicate ai personaggi dell’epoca, e Roberto Benigni, che con il suo stile unico entrerà nel racconto regalando al pubblico un contributo ricco di emozione, ironia e approfondimento culturale.
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