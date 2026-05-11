‘Ulisse’, Alberto Angela vola in Giappone (dopo il boom a New York): anticipazioni e cosa vedremo stasera Nel nuovo appuntamento con “Ulisse, il piacere della scoperta”, Alberto Angela esplora il Giappone tra cultura millenaria, tecnologia e luoghi iconici.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Nuovo viaggio affascinante per Ulisse, il piacere della scoperta, il programma di Rai Cultura guidato da Alberto Angela. Nella puntata in onda stasera – lunedì 11 maggio – in prima serata su Rai 1, il celebre divulgatore accompagnerà il pubblico alla scoperta del Giappone, un paese capace di unire modernità estrema e tradizioni antichissime. Dalle luci sfavillanti di Tokyo ai silenzi spirituali dei templi di Kyoto, il racconto mostrerà le tante anime di una cultura che continua ad affascinare milioni di persone nel mondo. Un itinerario tra storia, spiritualità, cucina e curiosità che porterà gli spettatori dentro uno dei paesi più enigmatici e amati del pianeta.

Ad Ulisse Tokyo tra tecnologia, manga e tradizioni contemporanee

Dopo il il debutto intitolato ‘Sulle note di New York", la nuova puntata di "Ulisse" partirà dal cuore pulsante del Giappone: Tokyo, una metropoli immensa e sorprendente dove convivono caos e ordine assoluto. Alberto Angela attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della capitale, mostrando una città che riesce continuamente a reinventarsi senza perdere la propria identità culturale. Tra le tappe più suggestive ci sarà la gigantesca statua di Gundam, diventata meta imprescindibile per gli appassionati di anime e cultura pop giapponese. Spazio anche al celebre attraversamento di Shibuya, considerato uno degli incroci pedonali più affollati al mondo, simbolo perfetto della frenesia urbana di Tokyo.

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Il viaggio toccherà anche aspetti meno conosciuti della città, come l’imponente struttura sotterranea costruita per proteggere la capitale dalle inondazioni, una straordinaria opera di ingegneria che racconta il rapporto del Giappone con le catastrofi naturali. Non mancherà poi una parentesi dedicata alla gastronomia: Alberto Angela visiterà il vecchio mercato del pesce e assisterà alla preparazione del sushi, il piatto giapponese più famoso e apprezzato nel mondo.

Kyoto, samurai e spiritualità: il volto più autentico del Giappone

Accanto alla modernità di Tokyo, "Ulisse" mostrerà anche il lato più tradizionale e spirituale del Giappone attraverso un percorso che porterà gli spettatori a Kyoto e in altri luoghi storici del paese. Qui il tempo sembra essersi fermato e le antiche usanze continuano a vivere nella quotidianità. Alberto Angela visiterà il Kiyomizu-dera, uno dei templi buddisti più antichi del Giappone, e raggiungerà l’isola di Miyajima con il celebre santuario di Itsukushima, noto per il suo iconico portale rosso che emerge dall’acqua seguendo il ritmo delle maree. Il racconto proseguirà tra boschi di bambù, statue sacre e paesaggi che custodiscono secoli di storia e spiritualità.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla tradizione dei samurai e dei ninja. Nel castello di Himeji, uno dei più antichi e meglio conservati del paese, Angela ripercorrerà le vicende dei guerrieri che hanno segnato la storia giapponese. La puntata approfondirà inoltre la leggenda dei 47 ronin, raccontando i fatti realmente accaduti nel luogo dove avvennero. Ad arricchire il viaggio ci saranno anche le testimonianze di Takahashi Yōichi, creatore di Holly e Benji, e della scrittrice Laura Imai Messina, che da anni vive a Tokyo e racconta nei suoi libri il volto più intimo del Giappone.

Ulisse – Il piacere della scoperta: il calendario dell’edizione 2026

La nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta prevede quattro appuntamenti in onda il lunedì sera. Il viaggio televisivo è partito dagli Stati Uniti con una puntata dedicata al fascino e alla scena musicale di New York, che la scorsa settimana ha conquistato il 17,3% contro I Cesaroni su Canale 5 (15,6%). Successivamente, l’attenzione si sposterà in Oriente, alla scoperta del Giappone e delle sue antiche tradizioni. Il terzo episodio accompagnerà il pubblico tra le atmosfere romantiche e culturali di Parigi, mentre l’ultima serata sarà dedicata alla figura storica di Lucrezia Borgia e all’Italia del Rinascimento.

Ecco il calendario completo:

Prima puntata: New York (4 maggio)

New York (4 maggio) Seconda puntata: Giappone (11 maggio)

Giappone (11 maggio) Terza puntata: Parigi (18 maggio)

Parigi (18 maggio) Quarta puntata: Lucrezia Borgia (25 maggio)

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