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Tutti i sogni ancora in volo, Massimo Ranieri contro Gigi D’Alessio (con Gianni Morandi): cosa succede stasera

Anticipazioni Tutti i sogni ancora in volo, stasera 30 maggio 2026 su Rai 1: ospiti, scaletta e dove vedere in tv e streaming la replica dello show di Massimo Ranieri.

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Redazione

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Tutti i sogni ancora in volo Massimo Ranieri
RaiPlay

Novità nel palinsesto di Rai 1 per la serata di sabato 30 maggio. Secondo quanto riportato inizialmente dalla guida TV di RaiPlay, la rete avrebbe dovuto riproporre una puntata de "I Migliori Anni", il varietà condotto da Carlo Conti. Nelle ultime ore, però, la programmazione è stata modificata e al suo posto trova spazio la replica di "Tutti i sogni ancora in volo", lo show-evento di Massimo Ranieri trasmesso originariamente nel 2023 in due puntate.

Si tratta di una serata speciale che unisce musica, spettacolo e racconti personali, permettendo al pubblico di riscoprire uno dei programmi più apprezzati dell’artista napoletano. Un’occasione per chi non aveva seguito la messa in onda originale e per chi desidera rivivere alcune delle performance più emozionanti dello spettacolo.

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Anticipazioni di "Tutti i sogni ancora in volo" di Massimo Ranieri: ospiti del 30 maggio 2026

Al centro del programma c’è il percorso artistico e umano di Massimo Ranieri, protagonista assoluto di uno show costruito tra canzoni, ricordi e incontri con ospiti d’eccezione. Nel corso della serata l’artista ripercorre alcune delle tappe più significative della sua lunga carriera, iniziata oltre sessant’anni fa e sviluppatasi tra musica, teatro e televisione.

Ad affiancarlo sul palco ci sono numerosi volti noti del panorama musicale e dello spettacolo italiano. Tra gli ospiti spiccano Gianni Morandi, amico e collega di lunga data, Diodato, Noemi, Arisa e i The Kolors. Ci sarà spazio anche per Tiziano Ferro, che duetterà con Ranieri sulle note di ‘Perdere l’amore’. Presente anche Rocío Muñoz Morales, che accompagnerà per tutta la serata l’artista napoletano nel ruolo di co-conduttrice, mentre i momenti più leggeri e divertenti sono affidati alla comicità di Maurizio Battista.

Lo spettacolo punta a rievocare la tradizione del grande varietà televisivo, con un’imponente scenografia (ispirata allo stile degli anni ’60), un’orchestra dal vivo e numeri musicali che alternano emozione, intrattenimento e nostalgia.

Dove vedere "Tutti i sogni ancora in volo" stasera in tv e streaming

La replica di "Tutti i sogni ancora in volo" va in onda questa sera, sabato 30 maggio, in prima serata su Rai 1 a partire dalle 21:30 circa. Massimo Ranieri sfiderà con il suo show Gigi D’Alessio, protagonista su Canale 5 con il suo concerto ‘Una notte a Napoli’ registrato lo scorso anno allo stadio Diego Armando Maradona (QUI le anticipazioni).

Per chi non potrà seguire la trasmissione in diretta televisiva, il programma sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia in contemporanea alla messa in onda sia successivamente on demand. In questo modo gli spettatori potranno recuperare lo show in qualsiasi momento e rivedere le esibizioni e gli incontri che hanno caratterizzato uno dei varietà più apprezzati degli ultimi anni.

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