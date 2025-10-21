Turisti per Case, Tommaso Zorzi si unisce a Gianluca Torre e Ida Di Filippo: cosa vedremo stasera su Real Time In partenza questa sera il nuovo format di RealTime che propone di trovare i migliori host d’Italia con tre giudici d’eccezione: anticipazioni e cosa vedremo.

L’appuntamento è per questa sera, martedì 21 ottobre 2025, con Turisti per Case, il nuovo programma di RealTime nel quale i protagonisti si metteranno alla ricerca delle migliori case vacanze del nostro Paese. A ricoprire il ruolo di giudici ritroveremo Ida Di Filippo e Gianluca Torre, star milanesi di Casa a prima vista, e Tommaso Zorzi, noto personaggio televisivo e giudice di Cortesie per gli ospiti. Ecco nel dettaglio tutte le anticipazioni sul nuovo format e ciò che vedremo da stasera.

Turisti per Case, anticipazioni stasera 21 ottobre: cosa vedremo

In questo nuovo format, che mette insieme l’amore per le case a quello del design, l’obbiettivo sarà scoprire le case vacanze più belle sparse per tutto il nostro Paese, conoscendo al contempo le storie e le personalità degli host, ovvero i partecipanti proprietari delle singole dimore. A giudicare ci saranno Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi che, a turno, sceglieranno due strutture da mettere a confronto con tipologie di soggiorno del tutto diverse.

Entrando ancor più nel particolare, per ogni casa vacanza i tre giudici dovranno analizzare e giudicare Posizione della struttura e panorama; l’Home Tour, ovvero la distribuzione degli interni e il design e, per finire, l’Ospitalità, ovvero la professionalità dei proprietari e la gentilezza con la quale accoglieranno i loro ospiti. Basandosi sulla loro lunga esperienza da agenti immobiliari, Gianluca e Ida saranno dunque chiamati ad analizzare le caratteristiche delle case nel dettaglio e nel loro insieme, mentre Tommaso, reduce dalla sua esperienza a Cortesie, sarà chiamato a valutare lo stile e la capacità di dare agli ospiti una degna accoglienza.

Gianluca, Ida e Tommaso dovranno esprimersi scegliendo tra Ok, Ottimo e Top e, terminata l’esperienza nelle due diverse case vacanza, verrà proclamato l’host vincitore, ovvero quello che avrà ricevuto il maggior numero di Top, il quale di conseguenza si aggiudicherà una recensione scritta direttamente dai tre giudici. Nel corso delle sei puntate, i protagonisti avranno modo di visitare case vacanze nelle più belle località italiane: dalle colline del Monferrato, al Delta del Po, passando per i vigneti della Franciacorta e lo splendido lago di Garda. Senza contare la magia delle diverse dimore che esploreranno: campeggi di lusso, dimore storiche, beauty farm, ranche e molto di più, con esperienze che li coinvolgeranno a pieno.

Quando e dove vederlo

Il nuovo programma Turisti per Case andrà in onda a partire da questa sera, martedì 21 ottobre 2025, in prima serata su RealTime alle ore 21.30 circa. Il format si comporrà di sei episodi della durata di circa 60 minuti ciascuno disponibili anche on demand su Discovery +.

