Tutto pronto per la semifinale di Tu Si Que Vales. Stasera, sabato 29 novembre 2025, la 12esima edizione del talent show va in onda con una puntata veramente speciale, che decreterà i concorrenti finalisti. Dopo una stagione di grande successo, con share altissimi, siamo quindi giunti quasi al capolinea e Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la voce del pubblico, Sabrina Ferilli, sono pronti a farsi emozionare ancora una volta dal talento degli artisti in gara. Alla conduzione ci saranno Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e non mancheranno le incursioni del mitico Giovannino. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.

Tu Si Que Vales, anticipazioni semifinale (29 novembre 2025)

Stasera va in onda su Canale 5 l’attesissima semifinale di Tu Si Que Vales 2025. Sono stati tantissimi i talenti che in questa edizione hanno fatto battere il cuore a pubblico e giuria, e finalmente sapremo chi andrà in finale per aggiudicarsi la vittoria. In questo appuntamento, ancora tantissime emozioni, come si può vedere anche dalla clip promo: "Ma che bello!!", ha esclamato soddisfatto Bonolis. De Filippi gli ha fatto eco con dei complimenti all’artista "Proprio bravo", mentre Ferilli annunciava entusiasta un 99% di preferenze dal pubblico in studio, rivolto a un folto gruppo di concorrenti. Infine, è ancora aperta la gara della Lip sync battle tra i giudici, votabile sulla pagina Instagram del talent, e di cui vedremo la classifica parziale durante la puntata.

Gli ospiti di stasera

Ad animare la sfida vip della Lip sync battle, stasera a Tu si Que Vales ci saranno i seguenti ospiti: Diletta Leotta, Luca Laurenti, Nicolò De Devitiis, Pio & Amedeo e due dei conduttori dello show, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile.

Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (decima puntata)

L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 29 novembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.

