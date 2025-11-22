Tu Si Que Vales (23 novembre), esibizioni mozzafiato e Maria De Filippi sotto choc: "Che bello che è"
Puntata numero nove per il talent di Canale 5, in onda questa sera con tantissime performance emozionanti.
Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto e la voce del pubblico, Sabrina Ferilli, sono pronti per andare in scena con Tu Si Que Vales. Stasera, sabato 22 novembre 2025, il talent show di Canale 5 va in onda con un nuova puntata di successo. Dopo uno share al 26.8% della scorsa settimana, che ha messo di nuovo in ombra gli ascolti di Ballando con le Stelle, il programma si prepara a conquistare ancora una volta il prime time con esibizioni mozzafiato e tanta adrenalina. Alla conduzione ci saranno Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e non mancheranno le incursioni del mitico Giovannino. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.
Tu Si Que Vales, anticipazioni nona puntata (22 novembre 2025)
La nona puntata di Tu Si Que Vales si prepara a sorprendere il pubblico di Canale 5 e i giudici del talent. Tantissime le esibizioni inedite di questa sera, e tutte ricche di grandi emozioni, proprio come preannuncia la clip promo del programma: la prima a entusiasmarsi è stata Maria De Filippi, che si è lasciata andare a un "Che bello che è!" di fronte a un’esibizione mozzafiato. Poi è stato il turno di Paolo Bonolis che si è complimentato con "Molto suggestivo", seguito da Sabrina Ferilli che ha commentato con "Che esibizione", complimentandosi con gli artisti sul palco. Si chiude con il "Vale tantissimo", detto da Rudy Zerbi e "Quanta luce" di Luciana Littizzetto, entrambi stupiti per la bravura dei concorrenti di questa serata. Infine, è ancora aperta la gara della Lip sync battle tra i giudici, votabile sulla pagina Instagram del talent, e di cui vedremo la classifica parziale durante la puntata.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (nona puntata)
L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 23 novembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.
Potrebbe interessarti anche
Tu Si Que Vales (15 novembre), standing ovation e fiumi di lacrime: cosa vedremo stasera
Ottavo appuntamento all'insegna dell'emozione per il talent del sabato sera di Canal...
Tu si que Vales, Mara Venier canta e Sabrina Ferilli scioccata: "Un capolavoro". Cosa vedremo stasera
Settima puntata con il talent di Canale 5 e i suoi talenti: ecco cosa vedremo staser...
Tu Si Que Vales, ospiti pazzeschi, Rudy Zerbi emozionato e la lip sync battle: tutte le anticipazioni
I concorrenti della sesta puntata del talent di Canale 5 sono riusciti a commuovere ...
Anticipazioni Tu Si Que Vales del 18 ottobre, Ferilli innamorata e Bonolis in estasi: cosa vedremo stasera
Ancora emozioni e talento nella quarta puntata del talent show del sabato sera di Ca...
Tu Si Que Vales dell'11 ottobre, ospiti da urlo e emozioni incontenibili per Sabrina Ferilli: cosa vedremo stasera
La terza puntata con il talent di Canale 5 sarà all'insegna della commozione con Ale...
Tu Si Que Vales, Ferilli scatenata e c'è un 100%: le anticipazioni della quinta puntata
Adrenalina, emozioni e tantissimo talento saranno gli ingredienti di questa sera: tu...
Tu si que Vales, battibecco Ferilli-De Filippi e a Luciana Littizzetto 'scatta' l'ormone: cosa succede stasera
Tutte le anticipazioni della prima puntata del talent show, al via stasera (27 sette...
Tu Si Que Vales, Maria De Filippi si emoziona e Rudy Zerby folgorato: cosa vedremo stasera
Le anticipazioni della puntata in onda stasera 4 ottobre su Canale 5: gli artisti in...