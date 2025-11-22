Tu Si Que Vales (23 novembre), esibizioni mozzafiato e Maria De Filippi sotto choc: "Che bello che è" Puntata numero nove per il talent di Canale 5, in onda questa sera con tantissime performance emozionanti.

Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto e la voce del pubblico, Sabrina Ferilli, sono pronti per andare in scena con Tu Si Que Vales. Stasera, sabato 22 novembre 2025, il talent show di Canale 5 va in onda con un nuova puntata di successo. Dopo uno share al 26.8% della scorsa settimana, che ha messo di nuovo in ombra gli ascolti di Ballando con le Stelle, il programma si prepara a conquistare ancora una volta il prime time con esibizioni mozzafiato e tanta adrenalina. Alla conduzione ci saranno Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e non mancheranno le incursioni del mitico Giovannino. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.

Tu Si Que Vales, anticipazioni nona puntata (22 novembre 2025)

La nona puntata di Tu Si Que Vales si prepara a sorprendere il pubblico di Canale 5 e i giudici del talent. Tantissime le esibizioni inedite di questa sera, e tutte ricche di grandi emozioni, proprio come preannuncia la clip promo del programma: la prima a entusiasmarsi è stata Maria De Filippi, che si è lasciata andare a un "Che bello che è!" di fronte a un’esibizione mozzafiato. Poi è stato il turno di Paolo Bonolis che si è complimentato con "Molto suggestivo", seguito da Sabrina Ferilli che ha commentato con "Che esibizione", complimentandosi con gli artisti sul palco. Si chiude con il "Vale tantissimo", detto da Rudy Zerbi e "Quanta luce" di Luciana Littizzetto, entrambi stupiti per la bravura dei concorrenti di questa serata. Infine, è ancora aperta la gara della Lip sync battle tra i giudici, votabile sulla pagina Instagram del talent, e di cui vedremo la classifica parziale durante la puntata.

Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (nona puntata)

L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 23 novembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.

