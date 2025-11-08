Tu si que Vales, Mara Venier canta e Sabrina Ferilli scioccata: "Un capolavoro". Cosa vedremo stasera Settima puntata con il talent di Canale 5 e i suoi talenti: ecco cosa vedremo stasera 8 novembre tra esibizioni esilaranti e magiche.

Il talent campione di ascolti del sabato sera è pronto a tornare. Questa sera, 8 novembre 2025, la settima puntata di Tu Si Que Vales va in scena su Canale 5 con nuove ed emozionanti esibizioni degli artisti in gara. E mentre la rete ammiragli Mediaset si appresa a salire ancora una volta sul podio dello share, Rai 1 proverà a mettercela tutta per conquistare qualche punto. La scorsa settimana, infatti, il talent ha vinto con il 25.9% di share, contro il 23.3 del dancing show di Milly Carlucci. Sulle poltrone della giuria, come sempre, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis, pronti, bacchetta alla mano, a giudicare gli artisti e il loro talento. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di Tu Si Que Vales di stasera.

Tu Si Que Vales, anticipazioni settima puntata (8 novembre 2025)

Non solo adrenalina ed esibizioni mozzafiato nella settima puntata di Tu Si Que Vales in onda questa sera. Stando alle clip ufficiali che circolano in rete, quello di oggi sarà un appuntamento all’insegna della poesia, dello spettacolo e delle emozioni più pure. "È poetico", ha esordito Luciana Littizzetto dopo una performance. A farle eco anche Paolo Bonolis: "È affascinante", mentre Sabrina Ferilli ha commentato con "Un capolavoro", e Rudy Zerbi non ha potuto meno di confermare: "Sei molto molto brava e ci metti il cuore". Tantissimi complimenti e applausi dunque per il talento dei concorrenti di questa sera, mentre è ancora calda la gara tra i giudici della Lip sync battle, votabile sulla pagina Instagram del talen. Infine, non mancheranno neppure numeri esilaranti e super divertenti oltre, ovviamente, alle incursioni del ‘terribile’ Giovannino.

Gli ospiti speciali e le esibizioni di stasera

Mara Venier, insieme a Sabrina Ferilli, interpreterà in playback il brano "Cicale"; Elodie duetterà con Maria De Filippi cantando "Fragole"; Alessandro Cattelan e Paolo Bonolis proporranno un pezzo degli Wham!; Luciana Littizzetto e Garrison si esibiranno su "Occidentali’s Karma"; infine, Paolo Conticini e Rudy Zerbi eseguiranno in playback "Wake Me Up Before You Go-Go".

Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (settima puntata)

L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 8 novembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.

