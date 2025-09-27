Tu si que Vales, battibecco Ferilli-De Filippi e a Luciana Littizzetto 'scatta' l'ormone: cosa succede stasera Tutte le anticipazioni della prima puntata del talent show, al via stasera (27 settembre) su Canale 5: la nuova giuria è puro divertimento.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Parte questa sera, sabato 27 settembre 2025, la 12esima stagione di Tu Si Que Vales. Il talent show, in onda su Canale 5, riporta sul palco l’incredibile talento di maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri e molti altri, pronti a esibirsi di fronte a una giuria attenta e preparata che quest’anno vanta una new entry. Oltre ai confermatissimi Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, e Sabrina Ferilli (in rappresentanza della giuria popolare), ci sarà anche Paolo Bonolis in sostituzione di Gerry Scotti. "Sarò un giudice attento e seduto comodo", aveva commentato il conduttore con la sua proverbiale ironia. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della prima puntata.

Tu Si Que Vales, anticipazioni prima puntata (27 settembre 2025)

Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e la rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli, sono pronti per valutare le performance dei nuovi artisti di Tu Si Que Vales. Il talent, arrivato alla 12esima stagione, riparte questa sera su Canale 5 e dalle prime clip si preannuncia una puntata esilarante. Esilaranti i battibecchi tra De Filippi e Ferilli su un disegno che dovrebbe rappresentare più animali, e poi sulle presunte risate durante le esibizioni ("Sei te che ridi e poi me indichi"). Come anche Littizzetto impressionata dai muscoli di un artista: "Ho visto dei muscoli che non avevo mai visto prima. Sotto le ascelle ha due airbag che son scoppiati", dice la comica mentre Maria le fa notare "Abbiamo una fissazione eh". Insomma, quella del 2025, al via stasera, si preannuncia già come una edizione piena di risate e talento e non mancheranno neppure le incursioni del mitico Giovannino.

Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (prima puntata)

L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 27 settembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.

