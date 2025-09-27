Tu si que Vales, battibecco Ferilli-De Filippi e a Luciana Littizzetto 'scatta' l'ormone: cosa succede stasera
Tutte le anticipazioni della prima puntata del talent show, al via stasera (27 settembre) su Canale 5: la nuova giuria è puro divertimento.
Parte questa sera, sabato 27 settembre 2025, la 12esima stagione di Tu Si Que Vales. Il talent show, in onda su Canale 5, riporta sul palco l’incredibile talento di maghi, mentalisti, ballerini, acrobati, cantanti, attori, sportivi, giocolieri e molti altri, pronti a esibirsi di fronte a una giuria attenta e preparata che quest’anno vanta una new entry. Oltre ai confermatissimi Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, e Sabrina Ferilli (in rappresentanza della giuria popolare), ci sarà anche Paolo Bonolis in sostituzione di Gerry Scotti. "Sarò un giudice attento e seduto comodo", aveva commentato il conduttore con la sua proverbiale ironia. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della prima puntata.
Tu Si Que Vales, anticipazioni prima puntata (27 settembre 2025)
Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e la rappresentante della giuria popolare, Sabrina Ferilli, sono pronti per valutare le performance dei nuovi artisti di Tu Si Que Vales. Il talent, arrivato alla 12esima stagione, riparte questa sera su Canale 5 e dalle prime clip si preannuncia una puntata esilarante. Esilaranti i battibecchi tra De Filippi e Ferilli su un disegno che dovrebbe rappresentare più animali, e poi sulle presunte risate durante le esibizioni ("Sei te che ridi e poi me indichi"). Come anche Littizzetto impressionata dai muscoli di un artista: "Ho visto dei muscoli che non avevo mai visto prima. Sotto le ascelle ha due airbag che son scoppiati", dice la comica mentre Maria le fa notare "Abbiamo una fissazione eh". Insomma, quella del 2025, al via stasera, si preannuncia già come una edizione piena di risate e talento e non mancheranno neppure le incursioni del mitico Giovannino.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (prima puntata)
L’appuntamento con Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 27 settembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.
Potrebbe interessarti anche
Tu si que vales, scontro Bonolis-Littizzetto: scintille in studio. Cosa è successo durante la registrazione
Le prime anticipazioni di Tu si Que Vales 2025 segnalano frizioni e “numerose frecci...
Anticipazioni Tu si que Vales, dopo Bonolis arriva Alessia Marcuzzi. Come cambia l’edizione 2025
La nuova edizione parte a settembre su Canale 5 con tante novità: puntate più corte,...
Tu si que Vales 2025, prima registrazione: Bonolis debutta ed è giallo sull’eredità di Gerry Scotti
La 12esima edizione del talent è pronta a partire ma non c'è traccia della celebre S...
Tu Si Que Vales 2025, Maria De Filippi soffia due (amatissimi) volti alla Rai. Chi sono e cosa faranno
La nuova edizione del noto talent di Canale 5 è pronta a sorprendere con la presenza...
Tu si que Vales, Gerry Scotti si esalta e Sabrina Ferilli crolla in lacrime: cosa succede stasera
Stasera su Canale 5 brilla l'oro di Alice D'Amato, ospite speciale del talent show d...
Tu si que Vales, Ilary Blasi riappare su Canale 5 mentre Ferilli è estasiata dagli unicorni: cosa vedremo stasera
Tutte le anticipazioni dell'ottava puntata del talent, in onda stasera su Canale 5: ...
Tu si que vales, con Bonolis scatta la rivoluzione: la novità sui concorrenti. E Luciana Littizzetto rischia il posto
Con l'arrivo del conduttore nel 2025, ormai vicinissimo, pare che gli autori siano p...
Tu sì que Vales, Gerry Scotti in lacrime e Maria De Filippi si emoziona: cosa vedremo stasera
Il talent show torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento e tante esibizioni inedit...