Tu Si Que Vales, la finale in diretta TV: anticipazioni, televoto, finalisti e il maxi-premio al vincitore Il talent show di Canale 5 è arrivato al capolinea: tutte le anticipazioni dell'ultima puntata, dai 13 finalisti al ruolo speciale di Francesca Fagnani.

Su Canale 5 arriva il gran finale di Tu Si Que Vales. Stasera, sabato 6 dicembre, ed eccezionalmente in diretta, la rete ammiraglia di Mediaset andrà in onda con l’ultimo appuntamento del talent, e finalmente sapremo chi, tra i 13 finalisti, vincerà questa 12esima stagione ricca di successi. Gli ascolti dello show, infatti, sono sempre stati altissimi, tanto da riuscire a superare (praticamente ogni sabato) un colosso dello spettacolo come Ballando con le Stelle (che stasera invece vivrà la sua semifinale). Ora che però siamo giunti al capolinea, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la voce del pubblico, Sabrina Ferilli, sono pronti a farsi emozionare ancora una volta dal talento degli artisti in gara. Alla conduzione ci saranno Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e pure stasera non mancheranno le incursioni del mitico Giovannino. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della finale di Tu Si Que Vales.

Tu Si Que Vales, anticipazioni finale (6 dicembre 2025): i finalisti

Tutto pronto per la finale di Tu Si Que Vales. Questa sera su Canale 5 andranno in onda nuove emozioni e il consueto talento degli artisti in gara, che si contenderanno lo scettro della vittoria. Sono 13 i concorrenti arrivati fino a qui: Sarah e Mauro Palumbo, padre e figlia esperti di pole dance, i burattinai Dundu Giganti di Luce, Sky Skaters, pattinatori acrobatici, Zuk, giocoliere e contorsionista, gli acrobati Duo Sirca Marea, la cantante Angela Aiello, il ventriloquo Terry Fator, il violinista Gennaro Desiderio, Kay La Ferrera, bambino illusionista, Antonella Losavio (cantante), Giovanni Arena (sassofonista), Weddington Silva (acrobata) e gli Airfootworks, illusionisti informatici). Sono loro gli artisti che con le loro performance cercheranno di conquistare il podio di questa 12esima edizione.

Ecco il recap dei 13 finalisti di Tu si que vales 2025

Mauro Palumbo e Sarah – pole dancers padre e figlia

– pole dancers padre e figlia Dundu Giganti di Luce – burattinai

– burattinai Sky Skaters – duo di pattinatori acrobatici

– duo di pattinatori acrobatici Zuka – giocoliere e contorsionista

– giocoliere e contorsionista Sirca Marea – duo di acrobati

– duo di acrobati Angela Aiello – cantante

– cantante Terry Fator – ventriloquo e cantante

– ventriloquo e cantante Gennaro Desiderio – violinista

– violinista Kay La Ferrera – mago

– mago Antonella Losavio – cantante

– cantante Giovanni Arena – sassofonista

– sassofonista Weddington Silva – acrobata

– acrobata Airfootworks – acrobati

Gli ospiti di stasera: Maria De Filippi ritrova Francesca Fagnani

E mentre la gara di Tu Si Que Vales va avanti sul palco, la finale vedrà come ospite un viso molto noto della Tv: Francesca Fagnani. La giornalista parteciperà stasera al talent e si metterà anche in gioco nella Lip Sync Battle, un modo per ricambiare la presenza di Maria De Filippi nell’ultima stagione di Belve.

Televoto finale Tu si que Vales 2025, come votare e quanto incassa il vincitore

Il vincitore di Tu si que Vales 2025 incassera un maxi-premio di 100mila euro in gettoni d’oro. Inoltre, nella finale di stasera, in virtù della diretta televisiva, anche il pubblico da casa potrà a contribuire al voto. I telespettatori, infatti, potranno televotare il concorrente preferito in tre modi:

Dalll’app WittyTV (solo su smartphone)

Dall’app Mediaset Infinity;

Con un SMS al 477.000.4 con il NOME o il CODICE del CONCORRENTE prescelto (costo massimo per SMS 0,1613€ iva inclusa)

Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (la finale)

L’appuntamento con la finale di Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 6 dicembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.

