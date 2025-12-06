Tu Si Que Vales, la finale in diretta TV: anticipazioni, televoto, finalisti e il maxi-premio al vincitore
Il talent show di Canale 5 è arrivato al capolinea: tutte le anticipazioni dell'ultima puntata, dai 13 finalisti al ruolo speciale di Francesca Fagnani.
Su Canale 5 arriva il gran finale di Tu Si Que Vales. Stasera, sabato 6 dicembre, ed eccezionalmente in diretta, la rete ammiraglia di Mediaset andrà in onda con l’ultimo appuntamento del talent, e finalmente sapremo chi, tra i 13 finalisti, vincerà questa 12esima stagione ricca di successi. Gli ascolti dello show, infatti, sono sempre stati altissimi, tanto da riuscire a superare (praticamente ogni sabato) un colosso dello spettacolo come Ballando con le Stelle (che stasera invece vivrà la sua semifinale). Ora che però siamo giunti al capolinea, Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e la voce del pubblico, Sabrina Ferilli, sono pronti a farsi emozionare ancora una volta dal talento degli artisti in gara. Alla conduzione ci saranno Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni e pure stasera non mancheranno le incursioni del mitico Giovannino. Vediamo insieme tutte le anticipazioni della finale di Tu Si Que Vales.
Tu Si Que Vales, anticipazioni finale (6 dicembre 2025): i finalisti
Tutto pronto per la finale di Tu Si Que Vales. Questa sera su Canale 5 andranno in onda nuove emozioni e il consueto talento degli artisti in gara, che si contenderanno lo scettro della vittoria. Sono 13 i concorrenti arrivati fino a qui: Sarah e Mauro Palumbo, padre e figlia esperti di pole dance, i burattinai Dundu Giganti di Luce, Sky Skaters, pattinatori acrobatici, Zuk, giocoliere e contorsionista, gli acrobati Duo Sirca Marea, la cantante Angela Aiello, il ventriloquo Terry Fator, il violinista Gennaro Desiderio, Kay La Ferrera, bambino illusionista, Antonella Losavio (cantante), Giovanni Arena (sassofonista), Weddington Silva (acrobata) e gli Airfootworks, illusionisti informatici). Sono loro gli artisti che con le loro performance cercheranno di conquistare il podio di questa 12esima edizione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ecco il recap dei 13 finalisti di Tu si que vales 2025
- Mauro Palumbo e Sarah – pole dancers padre e figlia
- Dundu Giganti di Luce – burattinai
- Sky Skaters – duo di pattinatori acrobatici
- Zuka – giocoliere e contorsionista
- Sirca Marea – duo di acrobati
- Angela Aiello – cantante
- Terry Fator – ventriloquo e cantante
- Gennaro Desiderio – violinista
- Kay La Ferrera – mago
- Antonella Losavio – cantante
- Giovanni Arena – sassofonista
- Weddington Silva – acrobata
- Airfootworks – acrobati
Gli ospiti di stasera: Maria De Filippi ritrova Francesca Fagnani
E mentre la gara di Tu Si Que Vales va avanti sul palco, la finale vedrà come ospite un viso molto noto della Tv: Francesca Fagnani. La giornalista parteciperà stasera al talent e si metterà anche in gioco nella Lip Sync Battle, un modo per ricambiare la presenza di Maria De Filippi nell’ultima stagione di Belve.
Televoto finale Tu si que Vales 2025, come votare e quanto incassa il vincitore
Il vincitore di Tu si que Vales 2025 incassera un maxi-premio di 100mila euro in gettoni d’oro. Inoltre, nella finale di stasera, in virtù della diretta televisiva, anche il pubblico da casa potrà a contribuire al voto. I telespettatori, infatti, potranno televotare il concorrente preferito in tre modi:
- Dalll’app WittyTV (solo su smartphone)
- Dall’app Mediaset Infinity;
- Con un SMS al 477.000.4 con il NOME o il CODICE del CONCORRENTE prescelto (costo massimo per SMS 0,1613€ iva inclusa)
Quando e dove vedere Tu Si Que Vales (la finale)
L’appuntamento con la finale di Tu Si Que Vales è per questa sera, sabato 6 dicembre, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.30 circa. Il programma sarà poi visibile in streaming e on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity. La puntata, come sempre, durerà poco più di tre ore e sarà tutta all’insegna del divertimento e delle emozioni.
Potrebbe interessarti anche
Tu Si Que Vales, semifinale da brividi: Diletta Leotta show e urla di gioia di Bonolis. Cosa succede stasera
Decima e penultima puntata con il talent show campione negli ascolti: stasera scopri...
Tu Si Que Vales (15 novembre), standing ovation e fiumi di lacrime: cosa vedremo stasera
Ottavo appuntamento all'insegna dell'emozione per il talent del sabato sera di Canal...
Anticipazioni Tu Si Que Vales del 18 ottobre, Ferilli innamorata e Bonolis in estasi: cosa vedremo stasera
Ancora emozioni e talento nella quarta puntata del talent show del sabato sera di Ca...
Tu si que Vales, battibecco Ferilli-De Filippi e a Luciana Littizzetto 'scatta' l'ormone: cosa succede stasera
Tutte le anticipazioni della prima puntata del talent show, al via stasera (27 sette...
Tu si que Vales, Mara Venier canta e Sabrina Ferilli scioccata: "Un capolavoro". Cosa vedremo stasera
Settima puntata con il talent di Canale 5 e i suoi talenti: ecco cosa vedremo staser...
Tu Si Que Vales, Ferilli scatenata e c'è un 100%: le anticipazioni della quinta puntata
Adrenalina, emozioni e tantissimo talento saranno gli ingredienti di questa sera: tu...
Tu Si Que Vales, ospiti pazzeschi, Rudy Zerbi emozionato e la lip sync battle: tutte le anticipazioni
I concorrenti della sesta puntata del talent di Canale 5 sono riusciti a commuovere ...
Tu Si Que Vales, Maria De Filippi si emoziona e Rudy Zerby folgorato: cosa vedremo stasera
Le anticipazioni della puntata in onda stasera 4 ottobre su Canale 5: gli artisti in...