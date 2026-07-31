Tim Summer Hits, il party finale su Rai 1: chi canta, scaletta e perché Carlo Conti può chiudere col botto L'ultima serata di TIM Summer Hits 2026 chiude la stagione con un ricco cast di artisti. E per Carlo Conti la sfida degli ascolti potrebbe essere in discesa.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Questa sera, venerdì 31 luglio, Rai 1 manda in onda il quarto e ultimo appuntamento di TIM Summer Hits 2026, il programma musicale che ha accompagnato il pubblico per tutta l’estate con i grandi successi del momento. Dal palco di Piazza del Popolo, a Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu salutano i telespettatori con una serata ricca di musica, ospiti e performance molto attese. Sarà l’ultimo appuntamento inedito della stagione, anche se il viaggio non finirà del tutto: venerdì prossimo arriverà infatti uno speciale "Remix" con il meglio di questa edizione. Intanto cresce l’attesa anche per gli ascolti, con il programma che potrebbe beneficiare di una concorrenza televisiva decisamente meno agguerrita.

TIM Summer Hits 2026, la scaletta dell’ultima puntata: tutti i cantanti sul palco

Il gran finale promette uno spettacolo ricco di artisti appartenenti a generazioni e stili musicali differenti, tra grandi nomi del pop italiano, protagonisti delle classifiche streaming e nuove promesse della musica.

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Sul palco di Piazza del Popolo sono attesi:

Irama

Gaia

Ermal Meta

Baby K

Frah Quintale

Levante

Aiello

Chiello

Gio Evan

Il Tre

Leo Gassmann

Paola Turci

Sal Da Vinci

Francesco Renga e Giusy Ferreri

Mara Sattei ed Enrico Nigiotti

Orietta Berti e Il Rosso

Maria Antonietta e Colombre

Welo e Anna Tatangelo

Angelica Bove

Eddie Brock

Lorenzo Salvetti

Settembre

Trigno

Una line-up che mette insieme artisti affermati e talenti emergenti, con spazio anche a collaborazioni nate negli ultimi mesi e brani destinati a diventare la colonna sonora dell’estate 2026. A raccontare il dietro le quinte della manifestazione ci sarà inoltre Nicol Angelozzi per Rai Radio2, pronta a raccogliere curiosità e impressioni dei protagonisti appena conclusa la loro esibizione.

Perché Carlo Conti può chiudere con ottimi ascolti: concorrenza ridotta su Rai 1

La puntata conclusiva di TIM Summer Hits arriva in una serata che potrebbe rivelarsi particolarmente favorevole anche sul fronte Auditel. Il programma, registrato lo scorso giugno a Roma e proposto nelle ultime settimane in prima serata su Rai 1, si presenta infatti con una concorrenza decisamente più contenuta rispetto ad altri venerdì.

Tra gli elementi che potrebbero favorire gli ascolti c’è infatti lo stop di Quarto Grado, la settimana scorsa competitor del venerdì sera su Rete 4. Al posto del programma di Nuzzi, che ha chiuso per ferie, andrà in onda uno spettacolo teatrale de I Legnanesi, una proposta rivolta a un pubblico differente rispetto a quello del grande show musicale di Rai 1. Uno scenario che potrebbe lasciare a Carlo Conti un campo decisamente più libero nella corsa agli ascolti. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 21.30 su Rai 1, con la possibilità di seguire la trasmissione anche in streaming e on demand su RaiPlay. Per chi non volesse salutare subito la musica dell’estate, l’arrivederci è già fissato a venerdì 7 agosto con TIM Summer Hits Remix, lo speciale che raccoglierà le esibizioni più amate e i momenti più emozionanti di questa edizione. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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