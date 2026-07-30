Tim Battiti Live, la festa d’addio di Ilary Blasi: chi canta, scaletta e l’ultima sfida (segnata) con Luca Argentero Si chiude questa sera, giovedì 30 luglio 2026, Tim Battiti Live, saranno diversi cantanti pronti a salutare il pubblico, sempre con Ilary Blasi a fare da padrona di casa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Mediaset

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Si chiude questa sera, giovedì 30 luglio 2026, "Tim Battiti Live", appuntamento che è ormai diventato una tradizione per la stagione estiva che consente di ascoltare tutti i tormentoni del periodo più caldo dell’anno. Dallo scorso anno lo show è stato promosso su Canale 5, scelta che si è rivelata più che vincente anche in termini di ascolti, grazie anche alla conduzione frizzante e ironica di Ilary Blasi, questa volta affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.

Vediamo quindi insieme chi salirà sul palco, chiamato a sfidare la replica di "DOC – Nelle tue mani", in onda su Raiuno, fiction che inaspettatamente una settimana fa non ha ottenuto il riscontro sperato. Sette giorni fa, infatti, la serie con protagonista Luca Argentero non è andata oltre l’11,6%, mentre lo show ha totalizzato il 18% di share, a conferma di come la musica non stanchi mai.

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Tim Battiti Live, ultima puntata 30 luglio 2026: la scaletta della serata

Tim Battiti Live, il festival musicale organizzato da Radio Norba, chiude i battenti questa sera, 30 luglio 2026, ovviamente sempre da Trani, ma con la possibilità per chi si sintonizza su Canale 5 di seguire al meglio la serata. Ogni aspetto è stato ovviamente studiato nei dettagli, così da permettere al pubblico di ascoltare alcuni dei cantanti più amati, che delizieranno tutti con i loro brani più amati. Questa la scaletta prevista, utile per capire quando si esibiranno gli artisti che si hanno nel cuore:

Irama

Samurai Jay

Marco Mengoni

Angelina Mango

Noemi

Sayf

Cristiano Malgioglio

J-Ax

Serena Brancale

Gabry Ponte

Clara e Sangiovanni

Baby K

Arisa

Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo

Malika Ayane

Lorenzo Salvetti

Mara Sattei

Enrico Nigiotti

Rhove

Gemelli Diversi

Ludwig

Cioffi

Le Vibrazioni

Eddie Brock

Non mancheranno, come da tradizione dell’evento, le ormai note "esibizioni on the road", che si terranno al di fuori del palco principale. Questa volta si terranno a Manfredonia e Alberobello, due tra i punti più belli della Puglia, meta anche di diversi turisti proprio in questo periodo.

Alcuni dei nomi pronti a esibirsi sono davvero attesissimi, basti pensare a Irama, che a breve vedremo anche in una veste per lui inedita, quella di giudice nella nuova edizione di "X Factor". Impossibile poi non citare Marco Mengoni e Angelina Mango, che duetteranno con il brano che recentemente hanno deciso di incidere insieme, "Canto d’Amore", oltre a una sorpresa dell’ultimo periodo, ovvero Samuray Jay con la sua "Ossessione", presentata al Festival di Sanremo, ma che ancora oggi canticchiamo tutti, a conferma di come sia amatissima e orecchiabile (non a caso, è stata scelta anche come jingle per un famoso spot pubblicitario).

Impossibile poi non citare un altro duo inedito, quello composto da Clara e Sangiovanni, oltre al recente vincitore di "Amici" Lorenzo Salvetti, ma senza dimenticare nomi ben più affermati, quali Baby K, Cristiano Malgioglio, Enrico Nigiotti, Malika Ayane e Le Vibrazioni, giusto per fare qualche esempio. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti, l’ideale per passare qualche ora in leggerezza davanti al piccolo schermo, in attesa di un altro appuntamento che sarà apprezzato da molti, il nuovo "Battiti Live" in versione invernale, annunciato in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset (non si conosce ancora la data in cui la vedremo).

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