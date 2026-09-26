Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

TIM Battiti Live 2000 Hits, Ilary Blasi e la sua serata nostalgia: chi canta, anticipazioni, scaletta

Ilary Blasi torna in prima serata con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia per una serata dedicata alle hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Oggi, 26 settembre Canale 5 propone un appuntamento speciale interamente dedicato alla musica e alla nostalgia. In prima serata arriva infatti TIM Battiti Live 2000 Hits, una serata pensata per ripercorrere i brani più amati degli ultimi 25 anni. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, per accompagnare il pubblico attraverso una vera e propria playlist generazionale. Sul palco saliranno numerosi artisti, pronti a riportare in televisione alcuni dei loro successi più riconoscibili. Un viaggio musicale tra tormentoni estivi, pop, rap e canzoni che hanno accompagnato momenti diversi della vita di milioni di ascoltatori.

TIM Battiti Live 2000 Hits: le anticipazioni della serata

Il cuore dello speciale sarà proprio la musica dei primi 25 anni del nuovo millennio. Un periodo particolarmente ricco di tormentoni, singoli diventati immediatamente popolari e ritornelli impossibili da dimenticare. La scaletta attraverserà epoche e generi differenti, riportando sul palco alcune delle canzoni che hanno lasciato il segno. Si passerà da "Tre parole" di Valeria Rossi a "Dragostea Din Teï" di Haiducii, fino a "La canzone del Capitano" di Francesco Facchinetti e "Svegliarsi la mattina" degli Zero Assoluto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Non mancheranno poi "Calma e sangue freddo" di Luca Dirisio, "Dedicato a te" de Le Vibrazioni e "Maria Salvador" di J-Ax. A completare il percorso musicale ci saranno anche le hit internazionali di Alvaro Soler, tra cui "El mismo sol" e "Sofia". Una scaletta nostalgica che punta quindi a coinvolgere diverse generazioni, alternando ricordi e successi più recenti.

Gli artisti ospiti di TIM Battiti Live 2000 Hits

A rendere speciale l’appuntamento sarà la presenza di numerosi protagonisti della musica italiana, chiamati a reinterpretare o riproporre alcuni dei brani che hanno contribuito al loro successo.

Tra gli ospiti annunciati figurano:

  • Marco Mengoni
  • Fedez
  • Annalisa
  • Achille Lauro
  • Elodie
  • Negramaro
  • Emma
  • Geolier
  • Alessandra Amoroso
  • Irama
  • Angelina Mango
  • Rocco Hunt
  • Articolo 31
  • Baby K
  • Giusy Ferreri
  • Fabio Rovazzi
  • Alex Britti
  • Anna Tatangelo
  • Benji & Fede
  • Gemelli Diversi
  • Dolcenera
  • Marco Carta
  • Sugarfree

Tanti volti della musica italiana saranno dunque protagonisti di una serata costruita all’insegna dei ricordi e delle canzoni più popolari. La regia dello speciale è affidata a Luigi Antonini. TIM, Title Sponsor di Battiti Live, rinnova così il proprio legame con il mondo della musica e degli eventi dal vivo, puntando sul rapporto tra tecnologia, connessioni e persone. Per una sera, a fare da filo conduttore sarà soprattutto la musica, capace di riunire generazioni diverse attraverso melodie e ritornelli rimasti nella memoria collettiva.

Potrebbe interessarti anche

Carlo Conti e Andrea Delogu conducono 'Tim Summer Hits'

Tim Summer Hits, la festa finale di Carlo Conti su Rai 1: chi canta e scaletta ufficiale

Il gran finale arriva su Rai 1 con una puntata speciale Remix: oltre 30 artisti, per...
Ilary Blasi

Tim Battiti Live, la festa d’addio di Ilary Blasi: chi canta, scaletta e l’ultima sfida (segnata) con Luca Argentero

Si chiude questa sera, giovedì 30 luglio 2026, Tim Battiti Live, saranno diversi can...
Tim Battiti Live 2026

Tim Battiti Live, pagelle: Emma e Annalisa al comando (8), Sal Da Vinci "lasagna di Ferragosto" (4) e Ilary Blasi resta in panchina (5)

Le pagelle di Tim Battiti Live 2026: Annalisa conquista il pubblico, Sal Da Vinci pa...
Carlo Conti e Andrea Delogu - Tim Summer Hits 2026

Tim Summer Hits 2026, le anticipazioni della seconda serata: chi canta, scaletta, ospiti e dove vederlo

Da Elettra Lamborghini a Malgioglio e Achille Lauro: sul palco di piazza del Popolo ...
Paola Di Benedetto

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026: anticipazioni, chi canta, scaletta e i tre ospiti a sorpresa dopo il forfait di Tommaso Paradiso

Questa sera all’Arena di Verona il grande show di RTL 102.5: tutti i protagonisti de...
Tim Battiti Live 2026

Tim Battiti Live, pagelle: Ilary Blasi resta 'unica' (9), Malgioglio diva al punto giusto (7). Ma un finale amaro tradisce Angelina Mango (4)

La coppia più improbabile è anche quella più riuscita: tra caos, ironia e spontaneit...
Tim Summer Hit contro Battiti live ascolti tv

Tim Summer Hits contro Battiti Live, chi ha vinto davvero tra Carlo Conti e Ilary Blasi (e il problema che tutti hanno notato)

Gli ascolti tv raccontano un equilibrio quasi perfetto tra Rai1 e Canale 5: Tim Summ...
Tim Battiti Live

Tim Battiti Live, pagelle: Ilary Blasi è ancora la regina (10), Gabbani una boccata d'aria (8). Ma Anna Tatangelo fa l'influencer (4)

Le pagelle della quarta puntata di Tim Battiti Live premiano Ilary Blasi e Francesco...
ilary blasi

Tim Battiti Live 2026 (9 luglio), chi canta, ospiti, scaletta e il ritorno in Tv di Ilary Blasi dopo il botto al debutto

Ilary Blasi torna su Canale 5 con la seconda puntata di Tim Battiti Live: tutti gli ...

Ford

Nuova Ford BlueCruise

Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»

LEGGI

Personaggi

Megan Ria

Megan Ria
Laura Valente

Laura Valente
Sam Neill

Sam Neill
sfera ebbasta chi è

Sfera Ebbasta

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963