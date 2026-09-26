TIM Battiti Live 2000 Hits, Ilary Blasi e la sua serata nostalgia: chi canta, anticipazioni, scaletta Ilary Blasi torna in prima serata con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia per una serata dedicata alle hit che hanno segnato i primi 25 anni del nuovo millennio.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Oggi, 26 settembre Canale 5 propone un appuntamento speciale interamente dedicato alla musica e alla nostalgia. In prima serata arriva infatti TIM Battiti Live 2000 Hits, una serata pensata per ripercorrere i brani più amati degli ultimi 25 anni. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia, per accompagnare il pubblico attraverso una vera e propria playlist generazionale. Sul palco saliranno numerosi artisti, pronti a riportare in televisione alcuni dei loro successi più riconoscibili. Un viaggio musicale tra tormentoni estivi, pop, rap e canzoni che hanno accompagnato momenti diversi della vita di milioni di ascoltatori.

TIM Battiti Live 2000 Hits: le anticipazioni della serata

Il cuore dello speciale sarà proprio la musica dei primi 25 anni del nuovo millennio. Un periodo particolarmente ricco di tormentoni, singoli diventati immediatamente popolari e ritornelli impossibili da dimenticare. La scaletta attraverserà epoche e generi differenti, riportando sul palco alcune delle canzoni che hanno lasciato il segno. Si passerà da "Tre parole" di Valeria Rossi a "Dragostea Din Teï" di Haiducii, fino a "La canzone del Capitano" di Francesco Facchinetti e "Svegliarsi la mattina" degli Zero Assoluto.

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Non mancheranno poi "Calma e sangue freddo" di Luca Dirisio, "Dedicato a te" de Le Vibrazioni e "Maria Salvador" di J-Ax. A completare il percorso musicale ci saranno anche le hit internazionali di Alvaro Soler, tra cui "El mismo sol" e "Sofia". Una scaletta nostalgica che punta quindi a coinvolgere diverse generazioni, alternando ricordi e successi più recenti.

Gli artisti ospiti di TIM Battiti Live 2000 Hits

A rendere speciale l’appuntamento sarà la presenza di numerosi protagonisti della musica italiana, chiamati a reinterpretare o riproporre alcuni dei brani che hanno contribuito al loro successo.

Tra gli ospiti annunciati figurano:

Marco Mengoni

Fedez

Annalisa

Achille Lauro

Elodie

Negramaro

Emma

Geolier

Alessandra Amoroso

Irama

Angelina Mango

Rocco Hunt

Articolo 31

Baby K

Giusy Ferreri

Fabio Rovazzi

Alex Britti

Anna Tatangelo

Benji & Fede

Gemelli Diversi

Dolcenera

Marco Carta

Sugarfree

Tanti volti della musica italiana saranno dunque protagonisti di una serata costruita all’insegna dei ricordi e delle canzoni più popolari. La regia dello speciale è affidata a Luigi Antonini. TIM, Title Sponsor di Battiti Live, rinnova così il proprio legame con il mondo della musica e degli eventi dal vivo, puntando sul rapporto tra tecnologia, connessioni e persone. Per una sera, a fare da filo conduttore sarà soprattutto la musica, capace di riunire generazioni diverse attraverso melodie e ritornelli rimasti nella memoria collettiva.

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