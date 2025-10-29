La Ruota della Fortuna sbarca in prime time: Scotti promosso, cosa farà stasera (con Silvia Toffanin) Tutto pronto per un’ultima imperdibile puntata del programma di Canale 5 che celebra la carriera e il talento dei grandi personaggi dello spettacolo.

L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 29 ottobre, con la terza e ultima puntata di This is me, il format condotto da Silvia Toffanin che ripercorre la vita, la carriera e i successi di noti personaggi dello spettacolo (e non solo). Per questo gran finale la padrona di casa ha preparato una super puntata con ospiti d’eccezione, momenti di commozione e altri di gioco e grasse risate. Non mancherà nemmeno uno spazio dedicato al game show più popolare dell’ultimo periodo, ovvero La Ruota della Fortuna: ecco nel dettaglio ciò che vedremo stasera in tv su Canale 5.

This is me, ultima puntata (29 ottobre): ospiti e cosa vedremo

Nella puntata di questa sera di This is me assisteremo a un finale decisamente scoppiettante. Silvia Toffanin porterà in studio l’iconico Gerry Scotti che condurrà il gioco La Ruota a This is Me, coinvolgendo gli ospiti in studio. Un’ottima strategia pensata da Mediaset per cavalcare il grande successo de La Ruota della Fortuna, portandone un blocco con ospiti Vip anche in prime time. Uno spazio nel quale interverrà anche la bella e talentuosa Samira Lui, che negli ultimi mesi ha rivoluzionato il ruolo di ‘valletta’ portando la sua simpatia e la sua dolcezza sul piccolo schermo.

Ma questo è soltanto l’inizio, perché nel corso della serata gli ospiti saranno davvero molti. Silvia Toffanin ripercorrerà l’indimenticabile vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio 2006 grazie alla presenza di tre protagonisti di quel giorno: Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon e Fabio Cannavaro. Ma rimanendo sempre nel mondo dello sport, in studio interverrà anche la Divina Federica Pellegrini, campionessa di nuoto indiscussa. Immancabile anche la presenza dell’imitatore Vincenzo De Lucia, che come sempre regalerà al pubblico momenti di ironia, leggerezza e divertimento.

E cosa sarebbe una prima serata di Canale 5 senza un po’ di buona musica? A dare ritmo all’ultima puntata di This is me ci saranno alcuni dei più grandi protagonisti della musica italiana. Nel corso della serata avremo modo di assistere alle performance dell’iconica Loredana Bertè, della grandissima Fiorella Mannoia, e delle potenti e inimitabili voci del trio de Il Volo, di Alberto Urso e di Al Bano. Insomma, una serata veramente imperdibile da ogni punto di vista.

Quando e dove vederlo

L’ultima puntata di This is me andrà in onda questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 alle ore 21.40 circa. La puntata, così come le precedenti, sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

