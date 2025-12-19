The Voice Senior, ultima puntata su Rai 1: televoto, chi sono i finalisti e chi sarà il vincitore La puntata di stasera - 19 dicembre - chiude la sesta edizione dello show condotto da Antonella Clerici su Rai 1: ecco i 12 finalisti che si giocano il titolo di campione.

La sesta edizione di The Voice Senior culmina nel suo momento più atteso oggi, venerdì 19 dicembre, in prima serata su Rai 1: il palco del talent dedicato alle voci over 60 apre i battenti per incoronare il vincitore di una stagione che ha saputo emozionare e sorprendere l’affezionato pubblico, che ha visto per l’occasione Gigi D’Alessio lasciare l’allegra compagnia, sostituito da Nek e da Rocco Hunt (quest’ultimo ha condiviso la poltrona e i concorrenti con Clementino); ma in scena abbiamo visto anche gli altri confermati coach, Loredana Bertè e Arisa. Alla conduzione della serata conclusiva c’è, come sempre, Antonella Clerici, padrona di casa di uno show che mette al centro il talento senza età e il piacere della condivisione, in nome della musica.

The Voice, la finale: le anticipazioni del 19 dicembre e il televoto

Reduci da settimane di selezioni, blind audition e sfide sempre più serrate, sono dodici i concorrenti rimasti in gara. Tre per ciascun team, intenzionati a giocarsi tutto nell’ultima puntata. A differenza delle scorse settimane – dove a decidere sono stati i coach, con annotazioni appassionate e giudizi tecnici – questa volta saranno esclusivamente gli spettatori da casa a stabilire chi merita la vittoria, attraverso il televoto, come dire: l’emozione che arriva dallo schermo e il legame diretto con il pubblico.

Accanto ai cantanti, comunque, al centro della competizione ci sono anche i giudici / coach: Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, che nel corso della stagione hanno affiancato, guidato e spronato i loro talenti. Ora, però, il lavoro di squadra lascia spazio al verdetto finale, con ogni coach pronto a sostenere fino all’ultimo uno dei propri concorrenti.

Chi sono i dodici finalisti

La selezione è arrivata al termine di una semifinale combattuta, andata in onda una settimana fa, che ha dimezzato il numero degli aspiranti vincitori. Ogni squadra si presenta ora con tre voci, molto diverse tra loro per stile, timbro ed esperienza, ma accomunate dalla capacità di emozionare.

Nel team Arisa si sfidano

Annamaria Rossicchi

Giovanna Russo

Sonia Milan

Il team Loredana Bertè schiera

Gabriella Vai

Francesca Visentin

Francesca De Fazi

Con il team Nek, in gara ci sono

Francesco De Siena

Jacqueline Schweitzer Savio

Tiziano Cavaliere

Il team Clementino – Rocco Hunt propone

Cosimo Ventruti

Pierluigi Lunedei

Carmelo Sciplino

Oltre alla soddisfazione di conquistare il titolo, il vincitore della sesta edizione avrà l’opportunità di pubblicare un brano con Warner Music Italia, un premio che rappresenta un vero ponte tra il talent e il mondo discografico.

Il vincitore della sesta edizione di "The VoiceSenior" entrerà nell’albo d’oro del programma, ad oggi così composto: Erminio Sinni (2021, Team Loredana Berté); Annibale Giannarelli (2022, Team Gigi D’Alessio); Maria Teresa Reale (2023, Team Clementino); Diana Puddu (2024, Team Gigi D’Alessio); Patrizia Conte (2025, Team Gigi D’Alessio). Lo show di Rai 1 non mette in palio un premio finale. Il vincitore di The Voice Senior 2025 si aggiudicherà un particolare vinile con tutte le sue esibizioni sul palco del programma e inoltre potrà incidere una cover della canzone che gli ha permesso di trionfare nel programma.

Dove vedere la finale in tv e in streaming

La finale va in onda venerdì 19 dicembre alle 21.30 su Rai 1, ma sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay, dove il programma è disponibile on demand, insieme alle clip delle esibizioni, ai momenti più emozionanti e alle puntate complete subito dopo la messa in onda.

