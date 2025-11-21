The Voice Senior, le Blind Auditions 'esplodono': esibizioni-bomba e scintille tra giudici. Cosa vedremo Nella puntata del 21 novembre arrivano nuove Blind Auditions: colpi di scena e primi talenti destinati a far discutere. Le anticipazioni della seconda puntata.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

The Voice Senior torna questa sera, venerdì 21 novembre, in prima serata, pronto a regalare nuove emozioni al pubblico di Rai 1. Il programma condotto da Antonella Clerici prosegue con le Blind Auditions, la fase più iconica in cui la voce guida le scelte dei coach. In giuria ritroviamo Loredana Bertè, Arisa, Clementino, Nek e Rocco Hunt, un team affiatato e curioso di scoprire nuovi talenti over 60. Le anticipazioni non sono poche, e l’atmosfera promette sorprese e momenti da ricordare. Ecco tutto quello che sappiamo.

The Voice, cosa vedremo nella puntata di stasera 21 novembre

Anche questa settimana la formula rimane fedele allo spirito che ha decretato il successo del format: emozioni, storie di vita e scelte fatte "a orecchio", grazie alle Blind Auditions. I coach ascolteranno i concorrenti senza vederli, pronti a girarsi solo quando una voce saprà colpirli davvero. Tornano anche il tasto "Blocco", utile a impedire a un altro coach di selezionare un talento, e la "Seconda Chance", che permette di richiamare in puntata un cantante non scelto al primo tentativo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quella del 21 novembre sarà la seconda tappa verso la scelta dei 24 concorrenti che accederanno alle fasi successive: il Knock Out e, per i migliori, la Finale dove sarà il pubblico a decidere il vincitore tramite televoto. Non mancheranno ospiti, momenti musicali speciali e l’atmosfera calda tipica del programma, resa ancora più ricca dalla presenza di Nek e Rocco Hunt, vera novità di questa edizione.

Il bilancio della scorsa puntata di The Voice

Per sopperire alle poche anticipazioni disponibili, basta guardare al successo dell’esordio della scorsa settimana, che ha già dato un’idea del tono di questa stagione. La puntata del 14 novembre ha emozionato grazie alla combinazione di talento, storie autentiche e la conduzione impeccabile di Antonella Clerici, perfetta nel suo ruolo di guida affettuosa ma rigorosa. L’intesa tra i coach – tra gag, scambi di battute e reazioni spontanee – ha reso la serata leggera e coinvolgente, contribuendo al ritmo del programma.

Le Blind Auditions hanno offerto un mix di voci potenti, tecniche e cariche di esperienza, ricordando al pubblico quanto questa versione del format sappia valorizzare non solo il talento, ma anche il vissuto personale dei concorrenti. Ogni esibizione è diventata un frammento di vita condiviso, elemento che negli anni ha reso The Voice Senior uno degli show più empatici del panorama televisivo italiano. Se la nuova puntata dovesse mantenere anche solo parte di questa magia, gli spettatori possono aspettarsi un’altra serata da non perdere.

Potrebbe interessarti anche