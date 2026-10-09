The Voice Senior 2026, Fiorella Mannoia dopo Loredana Berté e Antonella Clerici spaventa Ilary Blasi: cosa vedremo stasera La prima puntata di The Voice Senior 2026 segna il debutto di Fiorella Mannoia nel cast e il ritorno di Antonella Clerici alla guida del talent di Rai 1: ecco le anticipazioni.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA, Raiplay

CONDIVIDI

Le luci dello studio di Rai 1 sono pronte a riaccendersi. The Voice Senior stasera – 9 ottobre 2026 – torna in onda con la sua settima edizione e una new entry d’eccezione: Fiorella Mannoia. Al timone ritroviamo Antonella Clerici, pronta ad accompagnare il pubblico tra esibizioni sorprendenti, storie di vita e talenti ‘over’ che hanno ancora tanta voglia di mettersi in gioco nonostante la carta d’identità. Ma che cosa vedremo nella prima puntata?

Fiorella Mannoia nuova coach: addio a Loredana Bertè

La novità più attesa della nuova stagione riguarda la giuria. Fiorella Mannoia entra ufficialmente nella squadra di The Voice Senior, prendendo il posto di Loredana Bertè, presenza storica del programma fin dalla prima edizione, che ha deciso di uscire dal cast per dedicarsi a tempo pieno alla sua musica. Al fianco di Fiorella ritroveremo Arisa, Nek e il duo formato da Clementino e Rocco Hunt, che anche quest’anno gareggeranno come un’unica squadra. Un gruppo di coach dai gusti e dai percorsi musicali differenti, pronto a contendersi le voci più interessanti della stagione tra scelte strategiche, battute e possibili scintille. E Loredana Bertè? La cantante (che nei giorni scorsi è stata special guest star nel concerto di Laura Pausini a Milano) lascia il talent dedicato agli over 60 per concentrarsi soprattutto sulla sua attività dal vivo, ma la sua avventura nella famiglia di The Voice non sembra finita: è infatti attesa come coach di The Voice Kids, previsto su Rai 1 a gennaio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anticipazioni prima puntata (9 ottobre): Blind Auditions, sfide e tante emozioni

Stasera la prima puntata di The Voice Senior riparte dalle immancabili Blind Auditions, le audizioni al buio che rappresentano il cuore del programma. I concorrenti del cast, tutti over 60, saliranno sul palco per interpretare il brano scelto e convincere i coach senza poter contare sul contatto visivo. Sarà soltanto la voce a fare la differenza: se un’esibizione conquisterà uno o più giudici, le poltrone si gireranno e la gara entrerà nel vivo.

Quando più coach si contenderanno lo stesso talento, spetterà al concorrente decidere a quale squadra affidarsi. Non mancheranno nemmeno le mosse strategiche: il tasto Blocco permetterà di impedire a un altro coach di conquistare un artista, mentre la Seconda Chance offrirà una nuova possibilità a chi non sarà riuscito a convincere nessuno al primo ascolto.

Ad accompagnare le esibizioni ci saranno le storie personali dei protagonisti, tra sogni rimasti nel cassetto, passioni mai abbandonate e nuove occasioni da cogliere. Oltre che intrattenere, lo scopo del programma è anche un altro: dimostrare che non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco e inseguire un sogno.

Per quanto riguarda gli sviluppi della serata, le anticipazioni disponibili non indicano ancora i nomi dei concorrenti che conquisteranno i coach né eventuali ospiti specifici della prima puntata. Non resta quindi che seguire le esibizioni per scoprire chi riuscirà a sorprendere la nuova giuria.

Quando va in onda The Voice Senior 2026 e quante puntate sono?

L’appuntamento con la prima puntata di The Voice Senior 2026 è fissato per venerdì 9 ottobre, dalle 21.30 su Rai 1 (con diretta streaming su Raiplay). Alla conduzione ci sarà ancora Antonella Clerici, ormai volto simbolo del talent dedicato alle voci più mature. Lo show musicale sfiderà la nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 (QUI le anticipazioni), uno scontro che potrebbe far precipitare ulteriormente gli indici d’ascolti già deludenti di Ilary Blasi, mentre su Rete 4 e La7 andranno in onda Quarto Grado e Propaganda Live.

La settima edizione prevede quattro puntate di Blind Auditions, al termine delle quali ciascun coach selezionerà sei concorrenti, per un totale di 24 talenti. Si passerà poi al Knock Out, la semifinale in cui ogni squadra si confronterà con brani assegnati dai rispettivi coach. Soltanto tre concorrenti per team accederanno alla finale, dove sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a scegliere il vincitore.

Il numero complessivo delle puntate della stagione non è specificato con certezza nelle anticipazioni rilasciate dalla Rai, ma le puntate dovrebbero essere sei, con questo calendario:

Prima puntata: venerdì 9 ottobre 2026

venerdì 9 ottobre 2026 Seconda puntata: venerdì 16 ottobre 2026

venerdì 16 ottobre 2026 Terza puntata: venerdì 23 ottobre 2026

venerdì 23 ottobre 2026 Quarta puntata: venerdì 30 ottobre 2026

venerdì 30 ottobre 2026 Quinta puntata: venerdì 6 novembre 2026

venerdì 6 novembre 2026 Sesta puntata: venerdì 13 novembre 2026

Potrebbe interessarti anche