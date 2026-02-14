The Voice Kids 2026, Antonella Clerici chiude con 4 super ospiti: chi sono i finalisti e l’intervento del pubblico Stasera - 14 febbraio - su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di The Voice Kids: nuova modalità di voto per decidere il vincitore. Ecco le anticipazioni.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’attesa è ormai quasi finita, l’appuntamento è fissato per sabato 14 febbraio, in prima serata su Rai 1, quando The Voice Kids tornerà in onda con la sua finalissima, con Antonella Clerici pronta a chiudere una stagione che ha saputo conquistare il pubblico grazie a un mix di entusiasmo. Dopo settimane di esibizioni, prove sempre più impegnative e scelte difficili da parte dei coach, incoroneremo finalmente il vincitore della sua quarta edizione. Ma vediamo cosa aspettarci dalla puntata finale di stasera.

Anticipazioni The Voice Kids, la finale del 14 febbraio

Il cammino dei concorrenti è stato scandito dalle ormai celebri "Blind Auditions", durante le quali i coach, di spalle, hanno ascoltato le esibizioni senza poter vedere i piccoli artisti sul palco, affidandosi esclusivamente a quello che sentivano. A queste sono seguite le puntate successive e, soprattutto, l’appassionante Semifinale della scorsa settimana, che ha ulteriormente alzato il livello della competizione e ristretto il campo ai soli finalisti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora i coach arrivano all’ultimo appuntamento con una squadra composta da quattro concorrenti ciascuno, pronti a giocarsi tutto in una serata che si preannuncia intensa e carica di aspettative. Il meccanismo della finale prevede un primo giro di esibizioni, al termine del quale ogni coach dovrà fare una scelta delicatissima: individuare il giovane talento da portare all’ultima e decisiva sfida canora.

Gli ospiti della finalissima

La puntata di stasera sarà arricchita dalla presenza di diversi ospiti speciali pronti ad affiancare i coach – Nek, Arisa, Loredana Bertè e la coppia Clementino-Rocco Hunt – durante l’arco di tutta la serata. Parteciparanno alla finale Mara Maionchi, Ema Stokholma, Nina Zilli ed Enrico Melozzi.

Chi decide il vincitore: il voto (decisivo) del pubblico

A rendere ancora più imprevedibile l’esito della finale è il sistema di votazione. Se fino a questo momento i coach hanno avuto un ruolo centrale nelle decisioni, nell’atto conclusivo il potere dei giudici si ferma, lasciando spazio al giudizio del pubblico in studio, dotato di telecomando, e a una grande novità di questa stagione: la "giuria di qualità" composta da quattro personalità del mondo della musica e dello spettacolo. La giuria avrà a disposizione un solo voto ciascuno, da assegnare a un unico concorrente. Dalla somma dei voti del pubblico in studio e di quelli della giuria emergerà il nome del vincitore, che verrà proclamato al termine della serata. Un sistema pensato per valorizzare non solo la tecnica vocale, ma anche l’emozione trasmessa sul palco.

The Voice Kids 2026, chi sono i 16 finalisti

Ecco nel dettaglio i finalisti che saranno protagonisti dell’ultima puntata di The Voice Kids 2026. A fine puntata uno di loro sarà eletto vincitore e raccoglierà lo scettra dalla campionessa in carica Melissa Memeti , 14 anni, che ha trionfato nella scorsa edizione:

TEAM ARISA : Maria Rosaria Rondina, Francesca Lanza, Fabiana Andreone e Ginevra Sergio, per la quale Arisa si era giocata il Superpass nella seconda puntata delle Blind Auditions.

: Maria Rosaria Rondina, Francesca Lanza, Fabiana Andreone e Ginevra Sergio, per la quale Arisa si era giocata il Superpass nella seconda puntata delle Blind Auditions. TEAM LOREDANA BERTE’ : Riccardo Pezzicoli, Briana Samira Camara, Maya Verga ed Emma Baggetta, che alla prima puntata delle Blind aveva interpretato ‘E poi’ di Giorgia, convincendo Loredana Bertè a giocarsi il Superpass che manda direttamente in finale.

: Riccardo Pezzicoli, Briana Samira Camara, Maya Verga ed Emma Baggetta, che alla prima puntata delle Blind aveva interpretato ‘E poi’ di Giorgia, convincendo Loredana Bertè a giocarsi il Superpass che manda direttamente in finale. TEAM NEK : Leonardo Zambelli, Matteo Trullu, Giovanni Frassi e Miriam Bruno, già direttamente in finale grazie al Superpass di Nek.

: Leonardo Zambelli, Matteo Trullu, Giovanni Frassi e Miriam Bruno, già direttamente in finale grazie al Superpass di Nek. TEAM CLEMENTINO-ROCCO HUNT: Andrea Ronga, Raffaello Digilio, Francesco Ambrosi e Annagiulia Fusco, anche lei approdata direttamente in finale grazie alla scelta del Superpass.

Potrebbe interessarti anche