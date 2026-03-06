Antonella Clerici, The Voice Generations cambia orario: le ragioni dello slittamento
Oggi venerdì 6 marzo va in scena il primo appuntamento della seconda edizione dello spin-off: dalla giuria alla nuova programmazione, tutte le anticipazioni
Riparte The Voice Generations. A quasi una settimana dal gran finale del Festival di Sanremo, infatti, la musica torna protagonista della prima serata di Rai 1. Oggi venerdì 6 marzo 2026 inizia ufficialmente la seconda edizione dello spin-off di The Voice dedicato a famiglie, amici e anche colleghi di diverse età a confronto. A guidare il talent, ovviamente, ci sarà Antonella Clerici, mentre in giuria ritroveremo Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli.
The Voice Generations: le anticipazioni della prima puntata
Reduce dal successo di The Voice Senior lo scorso dicembre e di The Voice Kids, conclusosi poche settimane fa con il trionfo di Matteo Trullu, Antonella Clerici torna al timone anche di The Voice Generations. A quasi due anni dall’ultima edizione, dunque, lo spin-off di The Voice dedicato a famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia o di amore (e dalla passione per il canto) torna in onda per una nuova stagione all’insegna della musica. Si parte oggi venerdì 6 marzo 2026 con la prima puntata e, come da tradizione, la sfida si aprirà con le ‘Blind Autidions’, durante le quali i coach ascolteranno le performance dei gruppi in gara voltati di spalle e, se convinti ad ‘arruolare’ i concorrenti nella propria squadra, schiacceranno l’iconico bottone che farà girare la poltrona. Ogni giudice, inoltre, avrà a disposizione (per una sola volta) il tasto ‘Super Blocco’, con il quale potrà impedire che un collega porti nel suo team gli artisti appena ascoltati. Al termine della terza ‘Blind’ ciascun coach avrà completato la propria squadra con 7 gruppi, ma sarà costretto – attraverso il meccanismo del ‘Cut’ – a sceglierne solo 3. Nella finale in onda il prossimo 27 marzo troveremo così 12 artisti, che si contenderanno la vittoria della seconda edizione di The Voice Generations. Il programma sarà condotto, ovviamente, dalla padrona di casa Antonella Clerici, mentre alla giuria sono confermati i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il cambio di orario e la nuova programmazione: salta Stefano De Martino
La prima puntata di The Voice Generations in programma oggi venerdì 6 marzo 2026 andrà in onda eccezionalmente alle ore 22 per lasciare spazio alla diretta cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in onda su Rai 1 a partire dalle 20. Nell’access prime time, dunque, salterà l’appuntamento con Stefano De Martino e Affari Tuoi.
Quando e dove vedere The Voice Generations stasera in tv e in streaming (venerdì 6 marzo 2026)
The Voice Generations va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 22 (in via del tutto eccezionale). Streaming gratuito disponibile, come sempre, live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.
Guida TV
-
12 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
Potrebbe interessarti anche
The Voice Kids 2026, Antonella Clerici chiude con 4 super ospiti: chi sono i finalisti e l’intervento del pubblico
Stasera - 14 febbraio - su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di The Voice Kids: nuov...
The Voice Kids: vince Matteo Trullu, Nek si emoziona (in ginocchio). Poi la pazza idea: "Sanremo Kids"
Nella finale di The Voice Kids 2026 in onda il 14 febbraio ha vinto Matteo Trullu, i...
The Voice Kids 2026: Antonella Clerici in lacrime, Arisa e Loredana Bertè in 'punizione', Clementino piange (tre volte)
Nella puntata di The Voice Kids, penitenze per Loredana e Arisa, che duettano e trav...
The Voice Kids, Antonella Clerici rimprovera i coach: "Sapete fare solo questo". Poi Loredana Bertè 'sculaccia' Nek
Nella puntata di The Voice Kids, tante storie strappalacrime come quella di Davide e...
The Voice Kids, semifinale da brividi: i finalisti, Antonella Clerici in lacrime e Clementino si commuove
Nella puntata del 7 febbraio di The Voice Kids 2026, Antonella Clerici piange come C...
The Voice Kids, scintille tra Bertè e Arisa: "Stai esagerando". Poi Antonella Clerici tortura Nek e lacrime per Spollon
Grandi emozioni nella seconda puntata di The Voice Kids. I quattro giudici alle pres...
The Voice Kids, anticipazioni del 10 gennaio: la sfida (quasi) impossibile di Antonella Clerici
The Voice Kids debutta stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e i coach amatissimi: ...
The Voice Kids, Arisa furiosa: "Avete paura di me". Il colpo basso di Clementino e Loredana Bertè
Nella puntata del 24 gennaio 2026 di The Voice Senior Arisa viene messa in difficolt...