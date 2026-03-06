Trova nel Magazine
Antonella Clerici, The Voice Generations cambia orario: le ragioni dello slittamento

Oggi venerdì 6 marzo va in scena il primo appuntamento della seconda edizione dello spin-off: dalla giuria alla nuova programmazione, tutte le anticipazioni

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Riparte The Voice Generations. A quasi una settimana dal gran finale del Festival di Sanremo, infatti, la musica torna protagonista della prima serata di Rai 1. Oggi venerdì 6 marzo 2026 inizia ufficialmente la seconda edizione dello spin-off di The Voice dedicato a famiglie, amici e anche colleghi di diverse età a confronto. A guidare il talent, ovviamente, ci sarà Antonella Clerici, mentre in giuria ritroveremo Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Scopriamo tutte le anticipazioni e i dettagli.

The Voice Generations: le anticipazioni della prima puntata

Reduce dal successo di The Voice Senior lo scorso dicembre e di The Voice Kids, conclusosi poche settimane fa con il trionfo di Matteo Trullu, Antonella Clerici torna al timone anche di The Voice Generations. A quasi due anni dall’ultima edizione, dunque, lo spin-off di The Voice dedicato a famiglie, amici e colleghi di generazioni differenti uniti da un legame di sangue, di amicizia o di amore (e dalla passione per il canto) torna in onda per una nuova stagione all’insegna della musica. Si parte oggi venerdì 6 marzo 2026 con la prima puntata e, come da tradizione, la sfida si aprirà con le ‘Blind Autidions’, durante le quali i coach ascolteranno le performance dei gruppi in gara voltati di spalle e, se convinti ad ‘arruolare’ i concorrenti nella propria squadra, schiacceranno l’iconico bottone che farà girare la poltrona. Ogni giudice, inoltre, avrà a disposizione (per una sola volta) il tasto ‘Super Blocco’, con il quale potrà impedire che un collega porti nel suo team gli artisti appena ascoltati. Al termine della terza ‘Blind’ ciascun coach avrà completato la propria squadra con 7 gruppi, ma sarà costretto – attraverso il meccanismo del ‘Cut’ – a sceglierne solo 3. Nella finale in onda il prossimo 27 marzo troveremo così 12 artisti, che si contenderanno la vittoria della seconda edizione di The Voice Generations. Il programma sarà condotto, ovviamente, dalla padrona di casa Antonella Clerici, mentre alla giuria sono confermati i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Il cambio di orario e la nuova programmazione: salta Stefano De Martino

La prima puntata di The Voice Generations in programma oggi venerdì 6 marzo 2026 andrà in onda eccezionalmente alle ore 22 per lasciare spazio alla diretta cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in onda su Rai 1 a partire dalle 20. Nell’access prime time, dunque, salterà l’appuntamento con Stefano De Martino e Affari Tuoi.

Quando e dove vedere The Voice Generations stasera in tv e in streaming (venerdì 6 marzo 2026)

The Voice Generations va in onda stasera in tv su Rai 1. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 22 (in via del tutto eccezionale). Streaming gratuito disponibile, come sempre, live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

Guida TV

Programmi

