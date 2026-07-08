Temptation Island, la terza puntata: la decisione di Cristian dopo l’affondo di Soraya, falò per Gabriele. Anticipazioni e cosa vedremo stasera
Oggi mercoledì 8 luglio va in scena il terzo appuntamento del reality show condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: tutti i dettagli
Continua il ‘viaggio nei sentimenti’ di Temptation Island. Oggi mercoledì 8 luglio 2026, infatti, va in onda la terza puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che continua a macinare ascolti da urlo in prima serata. Si tratta dell’ultimo appuntamento di mercoledì per le sette coppie protagoniste al Calalandrusa Beach & Nature Resort (a partire da settimana prossima Temptation cambierà giorno). Appuntamento, ovviamente, nel prime time di Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.
Temptation Island 2026, le anticipazioni della terza puntata: la crisi di Cristian
Oggi mercoledì 8 luglio 2026 torna in onda Temptation Island, con quello che sarà il terzo appuntamento stagionale di questa 15esima edizione. Al timone del reality show più seguito dell’estate, come sempre, ci sarà Filippo Bisciglia, che racconterà il ‘viaggio nei sentimenti’ delle sette coppie alle prese con crisi e avvicinamenti con tentatori e tentatrici single.
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Nella puntata di questa sera scopriremo se Sara accetterà il falò di confronto anticipato chiesto da Gabriele. I due (finiti al centro delle polemiche anche e soprattutto dopo lo scoppio del caso del video intimo circolato in rete) potrebbero essere arrivati a un punto di non ritorno. Tra le protagoniste più discusse di questa stagione c’è sicuramente anche Soraya, che ha asfaltato a più riprese il suo ragazzo Cristian. Quest’ultimo non reggerà all’ennesimo affondo e si dichiarerà pronto a chiedere anche lui il falò. Tante, tantissime, lacrime invece per Alessandra, che sarà costretta a vedere immagini che non avrebbe mai voluto vedere del suo fidanzato Rosario.
Le coppie del reality show
Al momento sono ancora in gioco tutte e sette le coppie in gara protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. Di seguito l’elenco completo:
- Sara e Gabriele
- Francesca e Danilo
- Sabrina e Giovanni
- Soraya e Cristian
- Bernadette e Diamante
- Iris e Andrea
- Alessandra e Rosario
Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (mercoledì 8 luglio 2026) e la nuova programmazione
Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli episodi.
A partire dalla prossima settimana Temptation Island cambierà giorno e andrà in onda di lunedì. La scelta di Maria De Filippi è stata dettata dalla necessità di evitare la concorrenza dei Mondiali su Rai 1 e la quarta puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia andrà dunque in onda lunedì 13 luglio 2026 (QUI il calendario completo). La finale è invece al momento prevista per lunedì 27 luglio 2026.
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