Temptation Island 2026, si parte: quattro falò di confronto e allarme esodo delle coppie. Anticipazioni e cosa vedremo stasera
Oggi mercoledì 24 giugno inizia il ‘viaggio nei sentimenti’ condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: le coppie, i tentatori e le tentatrici
È iniziata pochi giorni fa, ma può chiamarsi estate solo con Temptation Island. Oggi mercoledì 24 giugno 2026, infatti, inizia ufficialmente l’attesissima nuova edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Stasera andrà in onda la prima puntata e al Calalandrusa Beach & Nature Resort conosceremo tutte le nuove coppie pronte ad affrontare il proprio "viaggio nei sentimenti"; a complicare il tutto, come sempre, ci saranno i tentatori e le tentatrici single. Appuntamento in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.
Temptation Island 2026, le anticipazioni della prima puntata
L’attesa è finita e oggi mercoledì 24 giugno inizia finalmente Temptation Island 2026. Condotto, come sempre, da Filippo Bisciglia, il reality show più seguito dell’estate debutta infatti stasera con la prima puntata della 15esima edizione, in cui – come garantito dal conduttore stesso – non mancheranno le sorprese e soprattutto le lacrime ("Quest’anno mi sono commosso più delle altre volte, preparate i fazzoletti" ha raccontato Bisciglia a Sorrisi). Confermata la location calabrese del Calandrusa Beach & Nature Resort, anche la formula del "viaggio nei sentimenti" sarà la stessa, con le coppie di fidanzate e fidanzati separate al loro arrivo per fare il loro ingresso nel villaggio, dove ci saranno tentatori e tentatrici single ad attenderle. I protagonisti dovranno "resistere" sei settimane per mettere alla prova la propria relazione; in caso contrario potranno chiedere il falò di confronto e decidere se lasciare il programma da soli o con il proprio partner.
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Le coppie, i tentatori e le tentatrici
Saranno sette le coppie protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. Conosceremo infatti Gabriele e Sara, in una relazione fatta di continui tira e molla da sei anni, Francesca e Danilo, in una fase di forte crisi, ma anche Sabrina e Giovanni, tanto gelosi quanto insicuri, oltre a Cristian e Soraya, la coppia più recente, insieme da circa 1 anno e 8 mesi. Una delle storie più delicate sarà quella di Diamante e Bernadette, insieme addirittura da 16 anni e arrivati al bivio riguardo il grande passo del matrimonio. Tra i protagonisti più esplosivi Andrea e Iris, entrati in crisi dopo che entra ha scoperto alcune chat compromettenti con altre ragazze, e gli imprevedibili Alessandra e Rosario. Come da tradizione i sette fidanzati e le sette fidanzate condivideranno il villaggio con 26 single: 13 donne e 13 uomini. Al momento sono stati svelati i nomi delle 13 tentatrici, di seguito l’elenco:
- Clarissa
- Elisa
- Federica
- Flavia
- Francy
- Giada
- Giulia
- Lucrezia
- Martina
- Nicole
- Patrizia
- Sary
- Vittoria
Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (da mercoledì 24 giugno 2026): il calendario completo
Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito).
Condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island andrà onda tutti i mercoledì fino all’8 luglio, poi – in una sorta di contro-programmazione messa a punto da Maria De Filippi per evitare la concorrenza dei Mondiali su Rai 1 – il reality passerà al lunedì a partire dal 13 luglio, con l’appuntamento finale previsto per lunedì 27 luglio 2026.
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