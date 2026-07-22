Temptation Island, la sesta puntata: la scelta di Iris e l’avance (choc) di Sabrina. Anticipazioni e cosa vedremo stasera Oggi mercoledì 22 luglio va in scena il sesto appuntamento del reality show condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: tutti i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Riparte il ‘viaggio nei sentimenti’ di Temptation Island. Oggi mercoledì 22 luglio 2026, infatti, va in onda la sesta puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che continua a macinare numeri da record negli ascolti tv a suon di trionfi. Al Calalandrusa Beach & Nature Resort sono rimaste cinque delle sette coppie protagoniste di questa edizione, ma il destino di una sarà in bilico già stasera. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2026, le anticipazioni della sesta puntata: Francesca in lacrime, la rabbia di Giovanni

Oggi mercoledì 22 luglio 2026 torna in onda Temptation Island. Questa sera, infatti, andrà in scena il sesto appuntamento stagionale di questa 15esima edizione. A guidare il ‘viaggio nei sentimenti’ delle sette coppie alle prese con crisi e flirt con tentatori e tentatrici single, come sempre, ci sarà il conduttore e padrone di casa Filippo Bisciglia.

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La puntata di stasera di Temptation promette di alzare ulteriormente la tensione tra le coppie ancora in gioco. Il momento più atteso riguarda Andrea e Iris: dopo il gesto impulsivo con cui lui ha chiesto un falò di confronto anticipato, arriverà finalmente la risposta della fidanzata. Resta da capire se Iris accetterà di incontrarlo oppure deciderà di rimandare il faccia a faccia, lasciando il destino della coppia ancora in sospeso. Grande spazio (finalmente) anche a Bernadette e Diamante, insieme da ben 16 anni. La donna assisterà a immagini particolarmente dolorose del compagno in compagnia di una tentatrice: tra brindisi romantici e dediche, le emozioni avranno il sopravvento e la crisi sembrerà aggravarsi. Non mancheranno nuovi sviluppi per Sabrina e Giovanni. Lei spingerà ancora oltre il rapporto con il single Lory, arrivando a chiedergli apertamente un bacio. Una provocazione destinata a far esplodere la rabbia del fidanzato, che assisterà incredulo alla scena. Anche le altre coppie saranno chiamate a confrontarsi con dubbi sempre più profondi. Soraya apparirà ormai vicinissima al tentatore Dimitri e confesserà di non provare più gli stessi sentimenti per Cristian, mentre Francesca continuerà a interrogarsi sul futuro con Danilo, sempre più distante. Tra falò, decisioni difficili e colpi di scena, la serata si preannuncia decisiva per il percorso di molti protagonisti.

Le coppie del reality show

Con l’uscita di scena di Sara e Gabriele e Alessandra e Rosario (entrambe separate), al momento sono rimaste in gioco cinque delle sette coppie in gara protagoniste di questa edizione di Temptation Island. Di seguito l’elenco completo:

Francesca e Danilo

Sabrina e Giovanni

Soraya e Cristian

Bernadette e Diamante

Iris e Andrea

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (mercoledì 22 luglio 2026): il calendario delle ultime puntate

Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli episodi.

In occasione del gran finale, la prossima settimana Temptation Island andrà in onda con un esclusivo triplo appuntamento. La prossima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia è quindi fissata per lunedì 27 luglio, per poi proseguire con due serate consecutive martedì 28 e mercoledì 29 luglio con l’appuntamento finale.

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