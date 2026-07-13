Temptation Island, la quarta puntata: il primo falò a tre e i sensi di ‘colpa’ di Soraya. Anticipazioni e cosa vedremo stasera Oggi mercoledì 13 luglio va in scena il quarto appuntamento del reality show condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: tutti i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Temptation Island sbarca a inizio settimana. Oggi lunedì 13 luglio 2026, infatti, va in onda la quarta puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, che dopo avere toccato ascolti da record di mercoledì piomba nella nuova collocazione del prime time. Riprende dunque il ‘viaggio nei sentimenti’ delle sette coppie protagoniste al Calalandrusa Beach & Nature Resort. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2026, le anticipazioni della quarta puntata: arriva un inedito falò a tre?

Oggi mercoledì 13 luglio 2026 torna in onda Temptation Island. Stasera, infatti, andrà in scena quello che sarà il quarto appuntamento stagionale di questa 15esima edizione. Alla conduzione e al timone del ‘viaggio nei sentimenti’ delle sette coppie alle prese con crisi e flirt con tentatori e tentatrici single, come sempre, ci sarà Filippo Bisciglia.

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Nella puntata di questa sera potremmo vedere qualcosa di mai successo a Temptation. Alessandra e Rosario saranno ancora al centro della puntata dopo i video che hanno mostrato il pompiere sempre più vicino alla single Giada ("Eravamo in tre in una relazione di due" le parole di quest’ultima). La loro crisi è destinata ad aggravarsi e non è da escludere che Alessandra possa chiedere un falò di confronto a tre, sia col fidanzato che con Giada. Si tratterebbe di un unicum nella storia del reality. Anche Cristian e Soraya sono a un bivio e dovranno affrontare le conseguenze della richiesta di falò di confronto anticipato nata dopo che la 23enne romana ha confessato di non essere più sicura dei suoi sentimenti (ora, però, sarebbe in preda ai sensi di colpa per quanto detto). Dopo l’uscita di scena di Sara e Gabriele nella terza puntata, infine, l’attenzione si sposterà sulle coppie ancora in gioco, con nuovi filmati destinati a creare tensioni e nuove richieste di confronto.

Le coppie del reality show

Al momento sono rimaste in gioco sei delle sette coppie in gara protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. Di seguito l’elenco completo:

Francesca e Danilo

Sabrina e Giovanni

Soraya e Cristian

Bernadette e Diamante

Iris e Andrea

Alessandra e Rosario

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (mercoledì 13 luglio 2026)

Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli episodi.

A partire da oggi Temptation Island andrà in onda di lunedì. Per evitare la concorrenza dei Mondiali di calcio, dunque, il prossimo appuntamento del reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda lunedì 20 luglio 2026 (QUI il calendario completo). La finale è invece prevista per lunedì 27 luglio 2026.

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