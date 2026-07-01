Temptation Island, la seconda puntata: primo falò di confronto e la ‘fuga’ di Cristian. Anticipazioni e cosa vedremo stasera Oggi mercoledì 1° luglio va in scena il secondo appuntamento del reality show condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5: tutti i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’estate è ufficialmente iniziata con l’arrivo del caldo e, soprattutto, con l’inizio di Temptation Island. Oggi mercoledì 1° luglio 2026, infatti, va in onda la seconda puntata della nuova edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Dopo lo scoppiettante debutto (con tanto di boom d’ascolti) della scorsa settimana, riprende dunque il "viaggio nei sentimenti" delle sette coppie al Calalandrusa Beach & Nature Resort. Appuntamento, ovviamente, in prima serata su Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

Temptation Island 2026, le anticipazioni della seconda puntata: falò di confronto in arrivo

Dopo la partenza col botto della scorsa settimana (27,3% di share e oltre 3 milioni e mezzo di spettatori negli ascolti tv), oggi mercoledì 1° luglio 2026 torna in onda Temptation Island. Stasera andrà infatti in onda il secondo appuntamento stagionale della 15esima edizione del reality più seguito dell’estate e condotto, come sempre, da Filippo Bisciglia. Tutti i riflettori (e le telecamere) saranno puntati sulle sette coppie alle prese con il proprio "viaggio nei sentimenti" e, soprattutto, con tentatori e tentatrici single.

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La puntata di questa sera promette scintille e diversi colpi di scena a partire da Giovanni e Sabrina, fidanzati da sei anni e la cui relazione sembra ormai arrivata a un punto di svolta. Dopo essersi avvicinata al single Lory, ribattezzato dalle altre ragazze "il Berrettini" (per la sua somiglianza con il tennista azzurro), Sabrina ha scatenato la reazione del compagno. Giovanni, ferito dalle immagini viste nel pinnettu, ha deciso di chiedere un falò di confronto anticipato. Resta da capire se Sabrina accetterà l’invito o sceglierà di proseguire il proprio percorso nel villaggio.

Grande attesa anche per quanto riguarda Cristian e Soraya. Le anticipazioni diffuse sui canali social del programma mostrano infatti Soraya in lacrime e un Cristian completamente sconvolto, al punto da abbandonare di corsa il villaggio, inseguito dagli operatori. Le vibes – inutile dirlo – sono quelle da Montoya (del Temptation Island spagnolo): cosa sarà successo? Sul fronte di Gabriele e Sara, invece, emergono indiscrezioni che parlano di una conclusione anticipata del loro percorso dopo lo scoppio del ‘caso’ del video hot circolato in rete, ma al momento – dopo il video di scuse – Mediaset non ha preso provvedimenti.

Le coppie del reality show

Al momento sono ancora sette le coppie in gara protagoniste di questa nuova edizione di Temptation Island. Di seguito l’elenco completo:

Sara e Gabriele

Francesca e Danilo

Sabrina e Giovanni

Soraya e Cristian

Bernadette e Diamante

Iris e Andrea

Alessandra e Rosario

Quando e dove vedere Temptation Island in tv e streaming (mercoledì 1° luglio 2026): il calendario

Temptation Island va in onda stasera in tv su Canale 5. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli episodi.

Condotto da Filippo Bisciglia, il reality andrà onda di mercoledì fino all’8 luglio, poi – in una sorta di contro-programmazione messa a punto da Maria De Filippi per evitare la concorrenza dei Mondiali su Rai 1 – il reality passerà al lunedì a partire dal 13 luglio, con l’appuntamento finale previsto per lunedì 27 luglio 2026.

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